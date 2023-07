Pracodawcy wciąż nieświadomi zmian w Kodeksie pracy. Grożą im srogie kary

Niedawna nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła nowe obowiązki nałożone na pracodawcę wobec kierowców wyjeżdżających w międzynarodowe trasy. Choć przepisy obowiązują już ponad dwa miesiące, to wiele firm transportowych nie jest świadoma ich istnienia, a to może skutkować karą.

Nowe przepisy, wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152, mają poprawić warunki pracy kierowców w Unii Europejskiej, zapewniając transparentne i przewidywalne zasady zatrudnienia. Obowiązują one od ponad dwóch miesięcy, ale wiele firm transportowych wciąż nie jest świadomych tych przepisów, co może prowadzić do nałożenia kar w przyszłości.

- Wskazują one przede wszystkim, że przed wyjazdem pracownika do pracy lub w celu wykonania poleceń służbowych na terenie kraju UE lub poza granicami UE na okres dłuższy niż 4 tygodnie, pracodawca musi poinformować kierowcę w formie papierowej lub elektronicznej o miejscu wykonywania pracy, przewidywanym czasie jej trwania, walucie, w jakiej będzie wypłacane wynagrodzenie w momencie wykonywania pracy za granicą, a także przysługujących i określonych w prawie świadczeń pieniężnych lub rzeczowych za pracę oraz deklaracji w sprawie powrotu pracownika do kraju wraz z określeniem warunków - komentuje Kamil Wolański z Inelo, Grupa Eurowag.

Zmiany mają za zadanie podnieść świadomość kierowców

Dyrektywa 2019/1152 wskazuje w art. 7 ust. 2, że państwa członkowskie mają obowiązek poinformowania pracownika delegowanego, który podlega dyrektywie 96/71/WE, o składnikach wynagrodzenia. W tym celu dodano nowy rozdział "Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP" do przepisów dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

- Przewoźnicy muszą poinformować kierowcę delegowanego o szczegółach jego rozliczenia, a przede wszystkim przekazać informację o tym, ile wyniosło jego wynagrodzenie zgodnie z obowiązującym prawem w danym kraju. Co więcej, należy przekazać kierowcy to, do jakich dodatków związanych z delegowaniem ma on prawo, w jaki sposób są one wyliczane, a także jakie są ustalenia dotyczące zwrotu wydatków na poczet pokrycia kosztów delegacji – podróży, wyżywienia i zakwaterowania w sytuacji, gdy takie świadczenia są przewidziane przez prawo pracy, postanowienia regulaminów, statuty, układy zbiorowe prac lub inne porozumienia zbiorowe. Pracodawca powinien również przekazać kierowcy link do oficjalnej strony internetowej kraju, do którego kierowca został delegowany. Ważne jest to, aby strona zawierała informacje o warunkach zatrudnienia, którymi kierowca będzie objęty - wyjaśnia główny ekspert ds. analiz i rozliczeń w Inelo, Łukasz Włoch.

Kamil Wolański wskazuje, że ważne jest, aby pracodawca zachował potwierdzenie przekazania niezbędnych informacji pracownikom, w tym kierowcom, dotyczących szczegółów wyjazdu, które mogą być przekazane w formie elektronicznej lub papierowej. Kierowcy powinni mieć możliwość wydrukowania i zachowania tych informacji. Pracodawca ma również obowiązek przekazać kierowcy jak najszybciej informację o zmianie warunków zatrudnienia, nie później niż w dniu, w którym zmiana ma zastosowanie.

Jeśli pracownik delegowany wyraża potrzebę uzyskania tych informacji, jego działania nie powinny być podstawą do negatywnego traktowania w miejscu pracy, ani nie mogą prowadzić do wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania przez pracodawcę delegującego pracownika z Polski.

