Pracodawcy wciąż łamią te same przepisy. Inspekcja pracy chce to ukrócić, firmy oponują

Państwowa Inspekcja Pracy pracuje nad rozwiązaniem, które spowoduje, że inspektorzy pracy będą mogli zamieniać umowy śmieciowe na etaty w drodze administracyjnej.

Zatrudnienie na podstawie umów śmieciowych, czyli umowy-zlecenia bądź umowy o dzieło, jest od kilku lat coraz powszechniejszą praktyką. Jak wskazuje główny inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, Polska jest liderem w stosowaniu niepracowniczych form zatrudnienia. Na podstawie różnego rodzaju umów cywilnoprawnych zatrudnionych jest ok 3,7 mln osób.

Warto przypomnieć, że w 2020 r. podczas 762 kontroli inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości w zakresie stosowania umów cywilnoprawnych w 12,3 proc. przypadków. Inspektorzy skontrolowali 24,7 tys. umów cywilnoprawnych. Zakwestionowali 2163 umowy zawarte w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy (8,8 proc.). Rok wcześniej, przed pandemią, skontrolowano 43,3 tys. umów cywilnoprawnych, zakwestionowano 4213, czyli 9,7 proc.

Jak podaje PIP, najwięcej przypadków zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla etatu odnotowano w firmach z sektora: handel i naprawy (w 208 kontrolach, 14,7 proc. kontroli tego sektora), budownictwo (w 114 kontrolach, 15,1 proc.), przetwórstwo przemysłowe (w 119 kontrolach, 12,5 proc.).

Uchybienia najczęściej pojawiały się w firmach zatrudniających do 9 osób (13 proc.) oraz od 10 do 49 pracowników (12,9 proc.). Nieco mniej nieprawidłowości ujawniono w zakładach o zatrudnieniu od 250 pracowników (12,2 proc.) oraz od 50 do 249 pracowników (8,4 proc.).

Zarówno ze strony pracowników, jak i Państwowej Inspekcji Pracy pojawiają się liczne głosy wskazujące na konieczność podjęcia konkretnych działań, które spowodują, iż przy zatrudnieniu w większym zakresie będą stosowane umowy o pracę zamiast umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy m.in. nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności czy też prawo wnoszenia powództw w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy. W ramach tych zadań inspektorzy Inspekcji Pracy mają m.in. prawo, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, nakazania lub polecenia ich usunięcia.

Jednakże według Państwowej Inspekcji Pracy, a także części polityków, uprawnienia te są niewystarczające - nie mają bowiem realnego, szybkiego przełożenia na rzeczywistość, w szczególności postępowania przed sądem pracy w sprawie ustalenia istnienia stosunku pracy są długotrwałe.

- Pomysłem na usprawnienie kontroli i szybsze usunięcie nieprawidłowości w przypadku ewentualnego stwierdzenia, że stosunek łączący zatrudniającego z zatrudnianym ma cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, a nie stosunku prawnego, który strony między sobą pierwotnie uzgodniły, jest przyznanie organom Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienia do przekształcenia stosunku prawnego łączącego zatrudniającego z zatrudnianym w stosunek pracy. Przekształcenie to miałoby nastąpić w drodze decyzji administracyjnej - komentuje Edyta Defańska-Czujko, ekspertka BCC ds. prawa pracy z Crido Legal.

Jak wskazuje Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, Polska jest liderem w stosowaniu niepracowniczych form zatrudnienia. (Fot. Shutterstock)

Pomysł ten to jedno z założeń projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, który jest obecnie w trakcie opracowywania przez PIP.

- Elementem, na który zwracamy uwagę, jest to, że pojawiły się patologie na rynku pracy, związane z zastępowaniem umowy o pracę umowami cywilnoprawnymi. Powoduje to, że poziom bezpieczeństwa osób zatrudnionych na takich warunkach jest zdecydowanie niższy niż tych zatrudnionych na umowę o pracę. Mówimy tu o bezpieczeństwie wypłaty wynagrodzenia, kwestie związane z BHP czy trwałością umowy - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl Główny Inspektor Pracy.

Jak dodaje, jeśli umowa cywilnoprawna została zawarta zgodnie z wolą obu stron, wówczas inspektorzy nie będą mieli zastrzeżeń.

- Umowy cywilnoprawne powinny funkcjonować, o ile są zawierane zgodnie z obowiązującymi zasadami i nie mają na celu ominięcia przepisów i pozbawienia pracownika odpowiednich świadczeń - dodaje Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Walka o nowe uprawnienia PIP

Warto przypomnieć, że w kwietniu 2021 r. w Sejmie złożono projekt wzmocnienia uprawnień inspektorów pracy przez wyposażenie ich w prawo do wydawania decyzji administracyjnych zmieniających na umowę o pracę kontrakt cywilnoprawny łączący zatrudnionego z przedsiębiorcą.

Jeśli zaproponowane przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy przepisy weszłyby w życie, pracodawcy będą musieli dowodzić przed sądem, że prawidłowo zastosowali kontrakt cywilnoprawny zamiast etatu przy zatrudnianiu zleceniobiorcy czy podejmowaniu współpracy z osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą.

O takie rozwiązanie od lat zabiega także Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

- OPZZ od dłuższego czasu postuluje wprowadzenie zwiększenia uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie możliwości nie tylko zwracania uwagi, że umowa zlecenie pracownika spełnia wszystkie wymogi umowy o pracę. Chcemy również przyznania PIP uprawnień stwierdzających istnienie stosunku pracy - czyli nadania inspekcji uprawnień decyzji administracyjnych pierwszego stopnia - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ.

Projekt omawianej nowelizacji zawiera przepisy wskazujące na możliwość odwołania się od wskazanej powyżej decyzji do sądu rejonowego - sądu pracy, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana. Co ciekawe, prawo do odwołania od decyzji projekt nowelizacji ustawy przyznaje tylko pracodawcy. Wyłączenie zatrudnionego z możliwości wniesienia odwołania wydaje się być zbyt daleko idące i nieuzasadnione.

- Zatrudniony powinien mieć prawo odwołania się od takiej decyzji, nie można zakładać bowiem, że wolą każdego zatrudnionego jest wykonywanie pracy zarobkowej w oparciu o umowę o pracę, a taka decyzja jest zawsze dla niego korzystna. Z pola widzenia nie można również usuwać wątpliwości co do skutków, jakie będę wiązały się ze skutecznym zakwestionowaniem takiej decyzji - zwłaszcza, jeśli miałaby być ona, jak w omówionym wyżej poselskim projekcie ustawy, wykonalna natychmiast - komentuje Edyta Defańska-Czujko.

Zdaniem pracodawców przyznanie tak dużego uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy jest zbyt daleko idące i rodzi pole do wydawania arbitralnych, nie przeanalizowanych dokładnie decyzji.

OPZZ od dłuższego czasu postuluje wprowadzenie zwiększenia uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy (Fot. Shutterstock)

Omawiany projekt jest nadal procedowany w Sejmie. Niedawno pojawiło się stanowisko Rady Ministrów na temat tego projektu - oceniające go negatywnie. W stanowisku tym wskazano, że przyznanie uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy do ustalenia w formie natychmiast wykonalnej decyzji istnienia stosunku pracy jest sprzeczne z zasadą swobody nawiązania stosunku pracy, zasadą swobody umów, jak również z systemem prawa cywilnego i stanowiłoby naruszenie kompetencji sądów pracy w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy.

W stanowisku wskazano również, że kwestia stwierdzenia, czy w danej sytuacji mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, czy nie, nie jest działaniem łatwym i wymaga szczegółowej analizy. Przedsiębiorcy z BCC zgadzają się z tym stanowiskiem - ich zdaniem przyznanie takiego uprawnienia organom Państwowej Inspekcji Pracy może doprowadzić do ryzyka wydawania arbitralnych, niewystarczająco przeanalizowanych i przemyślanych decyzji.

Również Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy pracodawców RP, w rozmowie z PulsHR.pl zauważyła, że temat oceny, czy między stronami zachodzi stosunek pracy, jest wyjątkowo skomplikowany.

– Tej propozycji należałoby się sprzeciwić kategorycznie. Do oceny, czy między stronami zachodzi stosunek pracy, zobowiązane są sądy i to jest organ, który powinien rozważać te kwestie. Nie inspekcja pracy, która już dziś ma dużo zadań do wykonania. To jest też temat, który może się w tej instytucji nie do końca sprawdzić. Inspektorzy są wykształceni wielokierunkowo, niekoniecznie wszyscy są prawnikami. A w tym przypadku oceniane mają być prawne przesłanki stosunku pracy. Obecna sytuacja faktyczna i prawna jest bardzo skomplikowana. Dziś stosunki cywilnoprawne są bardzo zbliżone do umów o pracę, jednak nie zawsze są stosunkiem pracy. Często problem z rozróżnieniem tego, z jaką formą mamy do czynienia, mają sądy pracy i w takich przypadkach potrzebne jest bardzo szczegółowe postępowanie dowodowe – stwierdza Katarzyna Siemienkiewicz.