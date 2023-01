Pracodawcy uważają, że czterodniowy tydzień pracy jest niebezpieczny

Lewica w swoim projekcie wnioskuje o skrócenie czasu pracy, ale bez wiązania go z obniżką wynagrodzenia. 35-godzinny tydzień pracy miałby być zgodnie z projektem tak samo opłacany, jak ten, obowiązujący obecnie 40-godzinny. Lewica argumentuje, że podjęcie takiego działania jest konieczne z powodu coraz bardziej rosnącego problemu wypalenia zawodowego.

Obecnie, kiedy to coraz większą rolę odgrywa robotyzacja i cyfryzacja, skrócenie czasu pracy jest adekwatne do zmian w gospodarce — twierdzą wnioskodawcy.

Eksperci wskazują jednak, że nagłe wprowadzenie zmian mogłoby mieć negatywne skutki dla gospodarki. Badania pokazują, że Polacy są przepracowani i wdrożenie pewnych zmian jest jednak konieczne. Średnio 5 godzin i 43 minuty pracy przepada w tygodniu przez kiepski nastrój pracownika

Zdaniem Kamila Sobolewskiego, głównego ekonomisty Pracodawców RP, będące efektem skróconego tygodnia pracy zmniejszenie nakładu pracy byłoby ekwiwalentem ubytku niemal miliona pracowników.

- To więcej niż liczba bezrobotnych (ok. 800 tys.), więc deficyt rąk do pracy stałby się zjawiskiem powszechnym, a w wybranych branżach byłoby to prawdziwe tsunami. Skokowe wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy dla wszystkich oznaczałoby zmniejszenie liczby produktów, z których możemy korzystać. Nie zostałyby wytworzone w dzisiejszej ilości ani towary, ani usługi firm, ani usługi publiczne. Pojawiłby się deficyt niektórych towarów, spadłaby np. dostępność usług medycznych, wzrosłyby ceny, narósłby problem drożyzny czy inflacji, spadłaby konsumpcja, czyli stopień zaspokojenia potrzeb Polaków — uważa cytowany przez Business Insider Polska Sobolewski.

