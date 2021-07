Pracodawcy przeciwni ochronie kilkuset tysięcy pracowników

Pomijanie kwestii migracji, zachorowalności i umieralności czy zdrowia ludności to zdaniem Konfederacji Lewiatan największe niedociągnięcia ogłoszonej przez rząd Strategii Demograficznej 2040. Pracodawcy krytycznie oceniają również pomysł rozszerzenia dodatkowej ochrony na kilkaset tysięcy pracowników.

Pracodawcy krytycznie oceniają również pomysł rozszerzenia dodatkowej ochrony na kilkaset tysięcy pracowników (Fot. Pixabay)

W połowie czerwca rząd przedstawił Strategię Demograficzną 2040. Zaproponowano w niej szereg rozwiązań, które mają ochronić nas przed negatywnymi skutkami starzenia się społeczeństwa.

Wiele z nich - zwiększenie elastyczności czy ułatwienie dostępu do opieki nad najmłodszymi dziećmi - związanych jest bezpośrednio z rynkiem pracy.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan Strategia nie uwzględnia wszystkich istotnych zmian, jakie zachodzą na rynku pracy.

Mateusz Morawiecki ogłaszając szczegóły Strategii Demograficznej, podkreślał, że rząd Zjednoczonej Prawicy od 2015 roku wzmacnia rodziny materialnie, kulturowo i społecznie.

- Robimy to na wszystkich możliwych polach, ale ciągle mamy niedosyt – powiedział. - Widzimy, że jeżeli tu i teraz w Strategii Demograficznej 2040 nie wzmocnimy wsparcia państwa dla rodzin to za dekadę lub dwie nastąpi zapaść lub paraliż w systemie emerytalnym i spowolni się wzrost gospodarczy - dodawał.

Wiele wątków przedstawionych w dokumencie odnosi się do rynku pracy. Jednym z punktów strategii jest zapewnienie elastycznej i stabilnej pracy dla rodziców. Bowiem, jak przekonują autorzy projektu, badania poprzedzające opracowanie Strategii dowiodły, że na podjęcie decyzji o urodzeniu dziecka duży wpływ ma poczucie bezpieczeństwa finansowego.

Rząd chce wprowadzić m.in. gwarancję elastycznej pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4 (praca zdalna, praca hybrydowa lub elastyczny czas pracy), ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat do maksymalnie 2 umów, na łączny czas nie przekraczający 15 miesięcy, ochronę dla ojców w ciągu 1. roku życia dziecka czy obowiązek poinformowania pracownika o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem przy podpisaniu umowy o pracę.

Braki w Strategii Demograficznej

Zdaniem Konfederacji Lewiatan w przygotowanym przez rząd projekcie niepokoi pomijanie kwestii migracji (zarówno do i z Polski, ale również wewnątrz kraju), zachorowalności i umieralności (w szczególności nadumieralności mężczyzn) czy zdrowia ludności, powoduje, że to de facto nie strategia demograficzna, ale zwiększania dzietności.

- Założone w Strategii cele zmierzające do odbudowy rodziny wielodzietnej, opartej wyłączenie na formalnie zawartym związku, z (przynajmniej okresowo) jednym żywicielem, odbiegają od współczesnych trendów, jakie obserwujemy w polskim społeczeństwie - mówi Monika Fedorczuk, ekspertka ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan. Czytaj więcej: Możemy stać się krajem z najstarszą populacją w Europie Dodaje też, że w ich opinii dokument ma bardzo ogólny charakter. Nie wskazuje konkretnych propozycji rozwiązań, także legislacyjnych, więc trudno odnieść się do możliwości ich zastosowania i potencjalnych skutków. Pracodawcy są szczególnie zainteresowani zmianami na rynku pracy i w prawie pracy. Ale i w tym zakresie strategia jest bardzo ogólna. - Strategia demograficzna powinna uwzględniać zapowiadane reformy funkcjonowania rynku, służące łatwiejszemu dostępowi do lepszych miejsc pracy, którym towarzyszy poprawa dostępu do mieszkań, usług publicznych w zakresie zdrowia i opieki. Nadmierna ochrona zatrudnionych przyniesie skutki odwrotne od zamierzonych – ostrzega Monika Fedorczuk. Jak zachęcić do korzystania Zdaniem Lewiatana rozwiązania w zakresie elastyczności zatrudnienia takie jak: praca zdalna, elastyczny czas pracy są już przedmiotem regulacji w Kodeksie pracy bądź procedowanych zmian (np. ruchomy rozkład czasu pracy czy prawo obniżenia wymiaru czasu pracy). Zasadnicze pytanie dotyczy kwestii, w jaki sposób rząd zamierza zachęcić rodziców do szerszego korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy. Elastyczny czas pracy będzie możliwy do zastosowania w przypadku pracy biurowej. Natomiast zatrudnienie w postaci niepełnego wymiaru czasu pracy, pracy zdalnej, indywidualnego rozkładu czasu pracy jest trudne do zastosowania w produkcji, handlu czy przemyśle. Lewiatan negatywnie ocenia pomysły dotyczące stabilności pracy. Nie ma podstaw do dalszego rozszerzania przypadków szczególnej ochrony, ograniczania stosowania umów terminowych. Tymczasem rząd proponuje, aby w przypadku pracowników do lat 40 możliwe było zawarcie maksymalnie dwóch umów na czas określony oraz na okres 15 miesięcy. Chce też wprowadzić dodatkową ochronę przed zwolnieniem (w tym w szczególności różnicowanie sytuacji rodziców/ojców posiadających dzieci w związkach małżeńskich, i poza nimi). Proponowane zmiany oznaczałyby objęcie szczególną ochroną kolejnych kilkuset tysięcy pracowników. - Ubolewamy, że strategia demograficzna nie była konsultowana z partnerami społecznymi, nie debatowała nad nią Rada Dialogu Społecznego i Rada Rynku Pracy – zwraca uwagę Monika Fedorczuk.

