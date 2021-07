Pracodawcy ostro o Polskim Ładzie. "Wprowadzany kosztem przedsiębiorców"

- Na konsultacje projektu mającego ponad 200 stron partnerzy społeczni otrzymali zaledwie 14 dni. Taki sposób tworzenia prawa nie wróży jednak dobrze jego stabilności i pewności. Co więcej, kolejny raz mamy do czynienia z rozwiązaniami, które wprowadzane są kosztem przedsiębiorców - krytykują eksperci Pracodawców RP.

Po wielu zapowiedziach 26 lipca 2021 r. został opublikowany projekt ustawy zawierający zmiany w podatkach, które zostaną wprowadzone wraz z Polskim Ładem. W uzasadnieniu podkreślono, że „celem ustawy jest stworzenie przyjaznego i sprawiedliwego systemu podatkowego, który pozwoli Polsce na zajęcie dominującej pozycji w wyścigu o inwestycje, będącego efektem procesu zmiany globalnych łańcuchów dostaw". Przedsiębiorcy są jednak zgodni: zaproponowane rozwiązania nie pobudzą gospodarki.

- Zmiany w zakresie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i likwidacja jej odliczenia od podatku spowodują faktyczny wzrost podatków. Na domiar złego ciągłe i obszerne nowelizacje prawa podatkowego mogą spowodować odpływ kapitału z Polski. Mogą też ograniczyć chęć do inwestowania. I tak dziś niewielką - komentują eksperci Pracodawców RP.

- Na konsultacje projektu mającego ponad 200 stron partnerzy społeczni otrzymali zaledwie 14 dni. Taki sposób tworzenia prawa nie wróży jednak dobrze jego stabilności i pewności. Co więcej, kolejny raz mamy do czynienia z rozwiązaniami, które wprowadzane są kosztem przedsiębiorców - dodają.

Pracodawcy RP podkreślają, że atmosfera tworzona wokół Polskiego Ładu i prezentacji nowelizacji ustaw podatkowych pozwala założyć, że "rząd prezentując narrację sukcesu, stara się ukryć informację o faktycznej kondycji budżetu państwa".

- Tymczasem jest ona na tyle zła, że aby pokryć rosnące wydatki (w tym znaczące transfery socjalne), konieczne jest zwiększenie obciążeń fiskalnych. Dokonuje się to przede wszystkim kosztem przedsiębiorców - zaznaczają eksperci Pracodawców RP.

Pracodawcy RP zwracają tez uwagę na chaos legislacyjny, których ich zdaniem "nie sprzyja ani stabilizacji, ani rozwojowi gospodarki".

- Nikt się chyba także nie zastanawia nad tym, jaka będzie cena wprowadzanych zmian. A większe obciążenia to przecież mniej pieniędzy na rozwój przedsiębiorstw i wyższe ceny za towary i usługi. Taką politykę fiskalną państwa z czasem odczują wszyscy, także ci najmniej zarabiający czy emeryci. A przecież w rządowych założeniach te grupy mają najwięcej skorzystać na Polskim Ładzie - oceniają eksperci Pracodawców RP.

Ponadto w ocenie Pracodawców RP kryzys nie jest odpowiednim momentem na wprowadzanie tak daleko idących zmian, jakie przewiduje Polski Ład. Ich zdaniem potrzebne są działania, które pozwolą zminimalizować negatywne skutki recesji.

- W celu wypracowania właściwych rozwiązań niezbędny jest jednak uczciwy dialog z przedstawicielami biznesu. Dlatego apelujemy o wydłużenie konsultacji społecznych i powołanie rzetelnie pracujących grup roboczych z udziałem przedstawicieli polskich przedsiębiorców. Przede wszystkim jednak konieczne jest odstąpienie od wprowadzania zmian zwiększających obciążenia podatkowe już od 1 stycznia 2022 r. - podkreślają Pracodawcy RP.

Ucierpią najlepsi pracownicy i firmy

Polski Ład skrytykowali także przedsiębiorcy zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan. Ich zdaniem na zmianach najbardziej stracą przedsiębiorcy prowadzący firmy w formie jednoosobowych działalności gospodarczych.

Polski Ład uderzy także w osoby, które ze względu na specyfikę swojej działalności, potrzebę większej elastyczności, świadczenia usług dla wielu podmiotów, decydują się prowadzić działalność gospodarczą zamiast zatrudnienia na umowie o pracę. Stracą również pracownicy etatowi, którzy zarabiają więcej niż kwota, która uprawnia do ulgi - ich obciążenia podatkowo-składkowe wzrosną.

- Zakładane zwiększenie progresji podatkowej i większa redystrybucja dochodów od osób lepiej zarabiających do grup słabiej uposażonych wpłynie negatywnie na gospodarkę. Zniechęci obywateli do podejmowania większej aktywności zawodowej, osłabi konkurencyjność Polski jako miejsca lokowania nowoczesnych i wysoko płatnych miejsc pracy. Propozycja, aby składka zdrowotna nie była odliczana od podatku oraz jej istotne podwyższenie, ma w założeniu poprawić jakość ochrony zdrowia obywateli, w rzeczywistości jest to sposób na zwiększenie wpływów budżetowych - mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.