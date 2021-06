Pracodawcy nie zdali egzaminu. W tydzień przyszło tyle skarg, co przez całe zeszłoroczne wakacje

Wystarczyły dwa dni upałów, by stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom zostało zasypane skargami związanymi z zachowaniem pracodawców w czasie upałów. - Jestem przerażona liczbą skarg - przyznaje wprost Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia.

- Przedsiębiorcy zdecydowanie nie zdali testu z upałów. Jestem porażona ilością skarg, jakie zgłosili pracownicy. W tydzień przyszło ich tyle, ile przez całe wakacje w ubiegłym roku. Pracownicy pytali też, czy mogą oczekiwać od pracodawcy wypuszczenia wcześniej do domu, kiedy temperatury przekraczają 30 stopni Celsjusza - mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Jak mówi Małgorzata Marczulewska, zachowanie przedsiębiorców jest trudne do zrozumienia, bo o ile można usprawiedliwić chęć utrzymania rytmu pracy nawet w wysokich temperaturach, tak niektóre działania zdecydowanie nie sprzyjają budowaniu dobrych relacji między pracownikami, a pracodawcami.

- Dostaliśmy skargę o reglamentowaniu zimnej wody, pracownicy dostawali jedną buteleczkę na cały dzień. Pracownicy zgłaszali, że woda jest trzymana pod kluczem, by nie pili jej za dużo. Mówili, że szef stwierdził, iż nie będzie dawać pracownikom wody, bo zobaczył na budowie butelki z niedopitą wodą z poprzedniego dnia - wymienia prezes SNP.

Skargi dotyczyły również braku klimatyzacji w autobusach komunikacji miejskiej, wysokich temperatur panujących w kuchniach i stołówkach, w tym w restauracjach. Nie brakowało informacji o wysokiej temperaturze w halach produkcyjnych czy o tym, że szefowie wyłączali klimatyzację z oszczędności.

- Wiele pytań dotyczyło pracowników pracujących zdalnie. Pytano się też, kiedy pracodawca powinien puścić pracownika do domu. Pojawiły się także skargi na pewną „niesprawiedliwość”, że np. w jednej firmie pracownicy, którzy mają klimatyzacje w biurze, pracują do 16:00, a ci bez klimatyzacji idą do domu. Apelujemy do pracodawców o rozsądek i przestrzeganie przepisów prawa pracy. Troska o pracowników w upał to wyraz szacunku do ich zdrowia - podkreśla prezes Marczulewska.

Prawo a upały

Warto przypomnieć, że w zeszłym tygodniu o skrócenie czasu pracy w czasie upałów zaapelował Główny Inspektor Pracy. Katarzyna Łażewska-Hrycko wskazywała, że szczególnie dotyczy to tych pracowników, których dzienny wymiar czasu pracy przekracza 8 godzin.

Niestety w kwestii skrócenia czasu pracy przez zbyt wysoką temperaturę nie mamy dobrych wiadomości. Przepisy prawa pracy nie określają maksymalnej temperatury, przy której można pracować, a wyłącznie temperaturę minimalną. Taka sytuacja powoduje, że nie ma jasnych wytycznych, kiedy pracodawcy powinni być zobowiązani do tego, by skierować swoich pracowników na pracę zdalną. Umownie przyjmuje się, że praca powinna być przerwana (bez straty w wynagrodzeniu), gdy temperatura w biurze przekracza 30 stopni Celsjusza, w hali 28 stopni Celsjusza, a szczególnych przypadkach 25 stopni Celsjusza. Jednak, to czy zdecydują się skrócić czas pracy, zależy wyłącznie od ich woli.

Natomiast warto pamiętać o tym, że pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia pracownikom nieograniczonego dostępu do zimnej wody, a w przypadku pracy plenerowej do zapewnienia im także miejsca na schronienie się w cieniu.

- Pracodawca powinien zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne napoje, gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28 stopni C, a na otwartej przestrzeni 25 stopni. Napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych - przypomina Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Bardziej restrykcyjne przepisy dotyczą pracowników młodocianych. Osoby z tej grupy nie mogą pracować w pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność względna powietrza 65 proc.

Pracodawcy powinni pamiętać, że za niezapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy grozi im kara grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł. Jeżeli inspektor pracy stwierdzi tego rodzaju nieprawidłowość i naruszenie przepisów, może nałożyć grzywnę w postaci mandatu karnego od 1 tys. do 2 tys. zł, a w przypadku tak zwanej recydywy - do 5 tys. zł. Można też skierować wniosek do sądu o ukaranie i wówczas sąd może ukarać pracodawcę wyższą grzywną (właśnie do 30 tys. zł).