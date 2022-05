Pracodawcy nie mogą pytać o szczepienie i stan infekcji. Czy to się zmieni?

Pracodawcy wciąż nie mają podstaw prawnych do zbierania i przetwarzania informacji o wykonaniu lub przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19 przez pracowników. To samo dotyczy wyniku testu. Na ten moment wymaganie od zatrudnionego przeprowadzenia go lub okazania certyfikatu covidowego jest całkowicie sprzeczne z przepisami. Ale trwają prace nad projektem ustawy, która da w tym celu pracodawcom odpowiednie narzędzie prawne.*

Decyduje pracownik

Na podstawie obecnego stanu prawnego, pracodawca nie może żądać udokumentowania danych osobowych przez okazanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, zaświadczenia o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub certyfikatu o zaszczepieniu przeciwko COVID-19. Pracownik nie ma bowiem żadnego obowiązku, by godzić się na przetwarzanie danych dotyczących jego zdrowia. Pracodawca może uzyskać od niego takie informacje tylko i wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody, udzielonej z inicjatywy osoby zatrudnionej lub kandydata do pracy. Mówi o tym wprost art. 22(1b) kodeksu pracy.

Od powyższych kwestii są jednak wyjątki. Dotyczą one wszystkich pracowników placówek prowadzących działalność leczniczą. Obejmują też osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w ogólnodostępnych aptekach lub w punktach aptecznych. Wszystkie ww. osoby podlegają obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 i powinny obecnie dysponować unijnym cyfrowym certyfikatem. W pozostałych przypadkach informacje nt. wykonania szczepienia lub ujemnego wyniku testu antygenowego dot. COVID-19 bądź innej choroby zakaźnej mieszczą się w katalogu danych, których podania nie ma prawa żądać pracodawca.

