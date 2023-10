Pracodawcy nie chcą płacić z własnej kieszeni za zwolnienia chorobowe pracowników

- Zniesiemy obowiązek wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy przez pierwsze 33 dni. To ZUS zapłaci zasiłek chorobowy twojego pracownika już od pierwszego dnia – czytamy w propozycjach programowych.

Koalicja Obywatelska w swoim programie wyborczym zaproponowała, aby to Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) płacił zasiłek chorobowy za mikroprzedsiębiorców już od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Podobny postulat, który znalazł się na liście wyborczych obietnic składanych przez Trzecią Drogę (Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe), zakłada z kolei, że ZUS miałby płacić za wszystkich przedsiębiorców.

A z perspektywy przedsiębiorców gra jest warta świeczki, bo obecnie to pracodawca wypłaca pracownikowi zasiłek chorobowy przez pierwsze 33 dni choroby w ciągu roku kalendarzowego. Z kolei za pracowników, którzy ukończyli 50 lat, pracodawca wypłacał zasiłek chorobowy jedynie przez 14 dni w roku kalendarzowym. Zaś przeciętna długość absencji chorobowej wynosi 16,19 dnia (dane za dwa pierwsze miesiące 2023 roku). Z danych ZUS wynika, że w ubiegłym roku pracodawcy wydali na chorobowe swoich pracowników blisko 11 mld zł.

Przejęcie opłacania zasiłku chorobowego odciąży przedsiębiorców

Prof. Grażyna Spytek-Bandurska z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertka Federacji Przedsiębiorców Polskich, przyznaje, że przedsiębiorcom zależy na realizacji tej obietnicy wyborczej. Zapewniłaby ona realne odciążenie finansowe ich i tak mocno nadszarpniętych wieloma zmianami budżetów.

- Jeśli rzeczywiście ZUS wziąłby na siebie wypłatę zasiłku chorobowego już od pierwszych dni choroby pracownika, to z pewnością ułatwiłoby to przedsiębiorcom finansowe funkcjonowanie. Dziś koszty, które ponoszą w związku z tym obowiązkiem, sięgają miliardów złotych. A pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach to przecież koszty prowadzenia biznesu są jednym z większych wyzwań, z jakim mierzą się firmy - wskazuje nasza rozmówczyni.

Dodaje, że FPP swego czasu postulowała podobne rozwiązanie. Organizacja proponowała, by ZUS przejął obowiązek płacenia zasiłku chorobowego nie za wszystkich pracowników, ale za pewne ich grupy, np. pracowników w wieku 50 plus czy pracowników z niepełnosprawnościami.

- W ten sposób moglibyśmy promować wśród pracodawców zatrudnianie osób z tych grup i stymulować w ten sposób rynek pracy. Natomiast, jeśli udałoby się to wprowadzić dla wszystkich pracowników, to z punktu widzenia przedsiębiorców byłoby to bardzo dobre rozwiązanie. Pytanie, czy budżet państwa to wytrzyma, bo to jest wyzwanie wagi ciężkiej - podsumowuje Prof. Grażyna Spytek-Bandurska.

Nasza rozmówczyni zaznacza też, że nieobecności pracownika w pracy to nie tylko koszty, ale też problemy natury organizacyjnej. Pracodawca musi zapewnić ciągłość prowadzenia swojej działalności i wyznaczyć zastępstwa za nieobecnego pracownika lub rozdzielić pracę między pozostałych pracowników, co niejednokrotnie oznacza pracę w godzinach nadliczbowych.

Kiedy za L4 będzie płaciło państwo, w końcu zaczną się prawdziwe kontrole

Na inny efekt wprowadzania powyższej zmiany zwraca uwagę Przemysław Pruszyński, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

- To, że dziś państwo nie płaci zasiłku chorobowego od pierwszego dnia, powoduje, że ZUS nie jest zainteresowany kontrolą zasadności kierowania pracowników na zwolnienia lekarskie. A liczba zwolnień rośnie. Z danych ZUS wynika, że tylko w pierwszych dwóch miesiącach 2023 r. do ZUS wpłynęło 5,1 mln zwolnień lekarskich. To o 16,1 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku, co doskonale pokazuje skalę problemu - informuje Przemysław Pruszyński, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Z danych ZUS wynika, że w I kwartale 2023 r. Zakład przeprowadził 117,2 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Wydał 7,8 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 6 802,0 tys. zł. Niby dużo, ale jak podkreślają przedsiębiorcy, jest to kropla w morzu potrzeb.

Pruszyński podkreśla, że mimo iż ZUS może oszacować, w których obszarach dochodzi do nieprawidłowości i nadużyć, to tego nie robi na taką skalę, na jaką powinien. W konwencji to przedsiębiorcy ponoszą koszty takiego działania.

- ZUS nie angażuje się w proces wyeliminowania problemu wystawiania fałszywych zwolnień przez lekarzy, a bez problemu mógłby sprawdzić w statystkach, którzy lekarze wystawiają zwolnienia częściej niż inni i przyjrzeć się takim osobom. Jednak skoro państwo za to nie płaci, to i nie angażuje się w kontrolę, bo mu nie zależy na wyeliminowaniu tego procederu - komentuje.

Jego zdaniem zmieni się to, kiedy rzeczywiście ZUS stanie się płatnikiem od pierwszego dnia zwolnienia. Przekazanie im pełnego finansowania zwolnień chorobowych z pewnością zaowocuje zapewnieniem skuteczniejszej kontroli prawidłowości wykorzystywania L4.

- Jestem pewny, że szybko zobaczymy spadek liczby wystawianych zwolnień chorobowych. Dzisiaj lekarz wie, że w praktyce nie poniesie żadnej odpowiedzialności za wystawienie zwolnienia chorobowego, kiedy nie jest ono konieczne. A tracimy na tym my wszyscy, bo traci na tym gospodarka, nie tylko przedsiębiorcy, którzy finansują L4. Pracownikom, którzy wiedzą, że jeśli pójdą pod dany adres, to bez problemu dostaną L4, brakuje motywacji do pracy. Zabraknie im urlopu? No to L4. Musimy sobie uświadomić, że za takie podejście płacimy my wszyscy. Również osoby, które nigdy nie chorowały. W końcu pieniądze przeznaczone na opłacanie fałszywych zwolnień lekarskich firmy mogłyby przeznaczyć na swój rozwój, zyskałaby gospodarka i pracownicy - podsumowuje nasz rozmówca.

