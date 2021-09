Pracodawcy nie będą wiedzieć, kto jest zaszczepiony? "To prosta droga do lockdownu"

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej z niepokojem przyjmują informację o tym, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu może nie być rozpatrywana ustawa o tym, by pracodawcy mieli szerszy dostęp do informacji na temat tego, czy ich pracownicy są zaszczepieni. Według Północnej Izbie Gospodarczej to zła decyzja, ponieważ w ten sposób obraliśmy prostą drogę do lockdownu.

Północna Izba Gospodarcza apeluje o szybkie przyjęcie regulacji, które umożliwią przedsiębiorcom dostęp do wiedzy na temat zaszczepionych i niezaszczepionych pracowników (Fot. Shutterstock)

Jak donosi portal prawo.pl, rząd nie zdecydował się na przekazanie do Sejmu projektu przepisów, które miały umożliwić pracodawcom sprawdzanie, czy ich pracownicy i klienci są zaszczepieni.

Według przedsiębiorców zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej to zła decyzja, ponieważ w ten sposób obraliśmy prostą drogę do lockdownu.

Ich zdaniem ustawa była potrzebna po to, by pracodawca wiedział, jak wygląda sytuacja - ile osób jest zaszczepionych i czy jest bezpiecznie.

- Temat pandemii znowu rozbija się o polityczną górę lodową i jest to dla nas kompletnie niezrozumiałe. Z jednej strony słyszymy, że mamy przygotowywać się na czwartą falę pandemii i zabezpieczać nasze przedsiębiorstwa, bo nie wiadomo co przyniesie jesień, a z drugiej wytrąca nam się z ręki wszelkie narzędzia, które pozwalają zapewnić naszym pracownikom i klientom bezpieczeństwo. Nadal nie możemy zdobywać informacji o tym, którzy pracownicy są zaszczepieni, a którzy nie. Uważam, że to podstawa, by porządkować sytuację w firmach. Pozostajemy bezbronni wobec pandemii. Jesteśmy na prostej drodze do lockdownu – alarmuje prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.

Ustawa oczekiwana przez przedsiębiorców

- Jestem bardzo zaskoczona, że niepewna jest przyszłość ustawy, która była tak mocno oczekiwana przez przedsiębiorców. Zostaliśmy zostawieni na lodzie. Nie mamy jakichkolwiek narzędzi, by weryfikować czy nasi pracownicy są zaszczepieni, a lista zakażonych rośnie. Obraliśmy właśnie prostą drogę do lockdownu - mówi Hanna Mojsiuk.

- Każdego dnia konsultujemy z prawnikami historie naszych przedsiębiorców, którzy mówią, że próbują ułożyć plan pracy w swoich firmach. Pracownicy odmawiają informacji na temat szczepień i powołują się na swoje słuszne prawo nieudzielania informacji w tematach zdrowotnych. Ustawa była nam potrzebna po to, by wiedzieć jak wygląda sytuacja w firmach, ile osób jest zaszczepionych, czy jest bezpiecznie - mówi Hanna Mojsiuk.

Jak dodaje prezes Izby brak odpowiednich rozporządzeń zrzuca odpowiedzialność za organizację pracy na przedsiębiorców, przy jednoczesnym braku zapewnienia im odpowiednich rozwiązań prawnych. - Przedsiębiorcy narażeni są na nieprawdopodobny hejt, przy jednoczesnym pozbawieniu nas możliwości działania. Słyszymy o przypadkach, gdy pracodawcy chcą np. wymagać cotygodniowych testów od niezaszczepionych czy próbują zmobilizować ich gratyfikacjami finansowymi. Kończy się to medialnymi aferami, oskarżeniami o segregację pracowników, a nawet groźbami odejść z pracy czy pozwów – mówi Hanna Mojsiuk. Pracodawcy nie chcą zwalniać niezaszczepionych Po co pracodawcom wiedza na temat zaszczepionych i niezaszczepionych pracowników? Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie dementuje informacje rozsiewane przez środowiska antyszczepionkowe, że pracodawcy chcą selekcjonować i zwalniać pracowników niezaszczepionych. - Tylko ktoś, kto nie zna realiów rynku pracy może wyciągnąć tak absurdalne wnioski. Obecnie pracodawcy gorączkowo poszukują pracowników. Nie znam żadnego przedsiębiorcy, który chciałby zwalniać, nawet niezaszczepionych. To kwestia przygotowania procedur pracy, zabezpieczenia stanowisk pracy, przygotowania odpowiedniej kadry do pracy z osobami z zewnątrz oraz do pracy, gdzie nie ma kontaktu z ludźmi. Przypominamy sobie sytuacje z zimy i wiosny, gdy zakłady pracy zawieszały działalność, bo koronawirus wybuchał wśród pracowników. Pracodawcy chcą tego uniknąć, bo wiedzą, jakie to generuje straty – mówi Hanna Mojsiuk. Większość pracodawców zapewnia, że informacja o tym, czy pracownicy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19, pomogłaby realizować jedną z podstawowych zasad, jaką jest zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy. Niepewność jest jedną z największych barier prowadzenia działalności. - Informacje te umożliwiłyby także organizację pracy uwzględniającą obowiązujące obostrzenia (odległości pomiędzy stanowiskami pracy, kontakt z klientami itd.). Liczba „bezpiecznych” pracowników ma szczególne znaczenia dla stanowisk związanych z utrzymaniem ważnej infrastruktury czy przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności – komentuje Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan. Północna Izba Gospodarcza apeluje o szybkie przyjęcie regulacji, które umożliwią przedsiębiorcom dostęp do wiedzy na temat zaszczepionych i niezaszczepionych pracowników.

