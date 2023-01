Pracodawcy nie będą musieli pytać pracowników o zgodę na PPK

W 2023 r. zaczął obowiązywać ponowny tzw. autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Dotyczy on osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

W Pracowniczych Planach Kapitałowych obowiązuje tzw. autozapis. Oznacza on, że osoby w wieku 18-55 lat są zapisywane do programu automatycznie, o ile nie złożyły deklaracji o rezygnacji. Jest on wznawiamy przez firmy co cztery lata. Co ważne, pracodawca nie musi uzyskać zgody pracownika, aby zapisać go do PPK.

Jak informuje serwis mojeppk.pl, do 28 lutego pracodawca ma obowiązek poinformowania osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK, o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK. To również ostatni dzień obowiązywania złożonej wcześniej deklaracji o rezygnacji.

Pracownik, który nie chce dokonywać wpłat, musi ponownie zrezygnować, składając deklarację o rezygnacji.

Kolejne autozapisy do programu będą miały miejsce w 2027 roku i w 2031 roku.

Co to są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) ruszyły 1 lipca 2019 roku. Jest to ogłoszony przez rząd program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo.

Z wynagrodzenia zasadniczego pracownika co miesiąc odprowadzone jest obowiązkowo 2 proc. i, jeśli będzie chciał dodatkową kwotę, maksymalnie kolejne 2 proc. Jeśli zarobki nie przekraczają 120 proc. najniższej krajowej, wpłata może zostać zmniejszona do 0,5 proc. Pracodawca do tej puli wpłaca dodatkowe 1,5 proc. (lub, jeśli chce, więcej – maksymalnie kolejne 2,5 proc.). Ponadto każdy uczestnik programu po 3 miesiącach otrzymuje 250 zł wpłaty powitalnej i co roku 240 zł od państwa.

Z danych przekazanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) wynika, że na koniec sierpnia 2022 r. liczba uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) wyniosła 2,44 mln. 2 miesiące wcześniej było ich 2,4 mln. Z kolei ubiegły rok zakończono wynikiem 2,27 mln, a stan z 30 czerwca 2021 roku wskazywał na 2,16 mln.

