Pracodawcy nie badają trzeźwości pracowników, bo boją się, że... wykryją alkohol

- Pracodawcy muszą pamiętać o tym, że sama ustawa nie daje jeszcze uprawnień do kontrolowania trzeźwości pracowników – w celu wprowadzenia takiej kontroli niezbędne jest dopełnienie wskazanych w ustawie formalności, przede wszystkim – wprowadzenie zapisów o takiej kontroli do układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy, a jeśli dany pracodawca nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy – w obwieszczeniu. Te akty prawne powinny wskazywać grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą, sposób prowadzenia kontroli a także czas i częstotliwość przeprowadzania kontroli – mówi mecenas Marek Jarosiewicz, prawnik z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski.

Nowe przepisy dają pracodawcy możliwość kontrolowania trzeźwości pracowników. Pracodawcy próbują wykorzystywać nowe przepisy, ale robią to póki co incydentalnie. Powody? Przede wszystkim obawa, że rzeczywiście okaże się, iż pracownicy mają problemy z alkoholem, a to może powodować komplikacje w obsadzie zakładu pracy.

Bez odpowiedniego wprowadzenia możliwości kontroli w zakładzie pracy, pracodawcy pozostaje w razie uzasadnionego podejrzenia nietrzeźwości pracownika, wezwanie policji.

Pracownik może żądać powtórzenia takiego badania z użyciem metody spektrometrii w podczerwieni

Jak mówi Jarosiewicz, pracodawcy skarżą się na przyjęte w rozporządzeniu wykonawczym rozwiązanie, zgodnie z którym pracownik, u którego badanie alkomatem wykaże obecność alkoholu, może żądać powtórzenia takiego badania z użyciem metody spektrometrii w podczerwieni, która wymaga nabycia bardzo kosztownego urządzenia.

- W tej sytuacji możliwość kontrolowania trzeźwości pracownika przez pracodawcę może stać się iluzoryczna. Dodatkowym utrudnieniem w takich sytuacjach będzie upływ czasu od spożycia alkoholu, do momentu badania pracownika, który może wpłynąć na odpowiednio niższy wynik badania – tłumaczy Jarosiewicz.

- Pożądanym rozwiązaniem byłoby przyjęcie zasady, że w razie zgłoszenia przez pracownika żądania powtórzenia badania pracodawca może powtórne badanie przeprowadzić z wykorzystaniem tej samej metody, jak badanie pierwsze. Bez wątpienia wówczas pracodawcy chętniej korzystaliby z możliwości profilaktycznych badań trzeźwości pracowników – dodaje prawnik.

„Większe poruszenie u pracodawców niż pracowników”

Słowa Jarosiewicza potwierdzają przedsiębiorcy. W wiadomościach do stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom pojawiają się informacje, że pracodawcy chcą kontrolować, ale nie za bardzo wiedzą jak i często spotykają się z odmową.

- Dostajemy informacje, że w wielu firmach budowlanych brygadziści i menadżerowie ucieszyli się z przepisów kontrolnych, ale nie mają jak skutecznie ich wdrażać. Nie jest tajemnicą, że „małpkowanie” o poranku to zmora wielu placów budów i firm budowlanych. Przedsiębiorcy nie wiedzą, jak kontrolować, czym kontrolować, co to będzie oznaczało dla samego pracodawcy, a wiadomo, że konsekwencje są takie, że pracownik kończy pracę i co dalej? - mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom. - Jest to przepis ważny, ale póki co bardzo ramowo opisany i myślę, że nie będzie szeroko stosowany - dodaje.

Do stowarzyszenia docierają wiadomości w tej sprawie. – Otrzymaliśmy kilkanaście wiadomości od początku roku. Pojawiają się na przykład donosy, że pracownicy piją podczas pracy zdalnej. Pojawiły się także skargi, że sprawdzanie alkomatem jest uciążliwe i zajmuje wiele czasu o poranku w firmach produkcyjnych. Większe poruszenie ta zmiana spowodowała u pracodawców niż pracowników – mówi Marczulewska.

Pracodawca nie będzie mógł ukarać pracowników za branie narkotyków w czasie pracy?

Wyzwaniem mogą być także kontrole na obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu. Jak uważa serwis prawo.pl, nowe przepisy zapewnią bezkarność niektórym pracownikom uzależnionym od narkotyków. Pracodawca nie będzie mógł ukarać ich za branie narkotyków w czasie pracy i nie wypowie umowy o pracę, zwłaszcza dyscyplinarnie.

Jak to możliwe? Prawo pracy nie zna pojęcia substancji działającej podobnie do alkoholu. W nowelizacji Kodeksu pracy nie pojawia się, podobnie jak w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika.

Co prawda w paragrafie 10 w rozporządzeniu pojawia się zamknięty katalog środków (opioidy, amfetamina i jej analogi, kokaina, tetrahydrokanabinole i benzodiazepiny), jednak - jak czytamy w serwisie prawo.pl - niektóre z tych substancji są składnikami leków, a osoby, które je biorą, mogą pracować.

