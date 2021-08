Pracodawcy na cenzurowanym. Od lat łamią te same przepisy

Inspektorzy pracy w 2020 r. skontrolowali 24,7 tys. umów cywilnoprawnych. Zakwestionowali 2163 z nich, gdzie zastosowano kontrakt cywilnoprawny zamiast etatu. Czy wkrótce pracownicy PIP będą mogli samodzielnie ukrócić tego typu patologie na rynku pracy?

Autor: jk

• 30 sie 2021 0:01





Inspektorzy skontrolowali 24,7 tys. umów cywilnoprawnych (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Podczas 762 kontroli inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości w zakresie stosowania umów cywilnoprawnych (12,3 proc.).

Najwięcej nieprawidłowości zauważono w firmach z sektora: handel i naprawy (w 208 kontrolach, 14,7 proc. kontroli tego sektora), budownictwo (w 114 kontrolach, 15,1 proc.), przetwórstwo przemysłowe (w 119 kontrolach, 12,5 proc.).

Warto przypomnieć, że od lat PIP, Lewica, OPZZ chcą wzmocnienia uprawnień inspektorów pracy przez wyposażenie ich w prawo do wydawania decyzji administracyjnych zmieniających na umowę o pracę kontrakt cywilnoprawny.

W 2020 r. inspektorzy PIP przeprowadzili 6 215 kontroli (w 2019 r. - 9 564 kontrole), których celem była ocena skali zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy. Część z nich była planowana, a część była związana z badaniem skarg zgłoszonych do PIP.

Umowa cywilnoprawna zamiast etatu

Podczas 762 kontroli inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości w zakresie stosowania umów cywilnoprawnych w 12,3 proc. przypadków. Dla porównania w 2019 r. nieprawidłowości dotyczyły 14,2 proc. kontroli.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Inspektorzy skontrolowali 24,7 tys. umów cywilnoprawnych. Zakwestionowali 2163 umowy zawarte w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy (8,8 proc.). Rok wcześniej skontrolowano 43,3 tys. umów cywilnoprawnych, zakwestionowano 4213, czyli 9,7 proc.

Jak podaje PIP, najwięcej przypadków zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla etatu odnotowano w firmach z sektora: handel i naprawy (w 208 kontrolach, 14,7 proc. kontroli tego sektora), budownictwo (w 114 kontrolach, 15,1 proc.), przetwórstwo przemysłowe (w 119 kontrolach, 12,5 proc.).

Uchybienia najczęściej pojawiały się w firmach zatrudniających do 9 osób (13 proc.) oraz od 10 do 49 pracowników (12,9 proc.). Nieco mniej nieprawidłowości ujawniono w zakładach o zatrudnieniu od 250 pracowników (12,2 proc.) oraz od 50 do 249 pracowników (8,4 proc.).

- Identyfikowane przyczyny ujawnianych błędów w wyborze pozapracowniczych form zatrudniania częściowo pozostają zbliżone do tych, które są diagnozowane od wielu lat - podkreślają autorzy sprawozdania. Są to m.in. niedostateczna znajomość przepisów prawa regulujących dopuszczalność zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych czy próba minimalizowania kosztów zatrudniania przez pracodawców. Inspektorzy podkreślają też, że w roku 2020 wśród przyczyn ujawnianych nieprawidłowości istotną rolę odegrały ograniczenia w prowadzeniu działalności ze względu na zagrożenia epidemiczne związane z COVID-19. - Sytuacja epidemiczna spowodowała w wielu branżach przestój, w innych – znaczny spadek obrotów. Dążenie do utrzymania płynności finansowej spowodowało dostrzegalną redukcję etatów oraz wymusiło podjęcie rozmaitych innych działań, nie zawsze zgodnych z prawem, mających na celu cięcie wydatków (w tym przechodzenie na umowy prawa cywilnego w miejsce dotychczasowych umów o pracę) – czytamy w sprawozdaniu. PIP walczy o wzmocnienie uprawnień inspektorów pracy przez wyposażenie ich w prawo do wydawania decyzji administracyjnych zmieniających na umowę o pracę kontrakt cywilnoprawny. (Fot. Shutterstock) Nadchodzi rewolucja PIP walczy o wzmocnienie uprawnień inspektorów pracy przez wyposażenie ich w prawo do wydawania decyzji administracyjnych zmieniających na umowę o pracę kontrakt cywilnoprawny. Zmiana miałaby ułatwić inspektorom prowadzenie czynności kontrolnych. Trwają prace nad nowelizacją ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. - Elementem, na który zwracamy uwagę, jest to, że pojawiły się patologie na rynku pracy, związane z zastępowaniem umowy o pracę umowami cywilnoprawnymi. Powoduje to, że poziom bezpieczeństwa osób zatrudnionych na takich warunkach jest zdecydowanie niższy niż tych zatrudnionych na umowę o pracę. Mówimy tu o bezpieczeństwie wypłaty wynagrodzenia, kwestiach związanych z BHP czy trwałością umowy - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. O takie rozwiązanie walczy również Lewica, która złożyła w Sejmie projekt przepisów wzmacniających uprawnienia inspektorów pracy, przez wyposażenie ich w prawo do wydawania decyzji administracyjnych zmieniających na umowę o pracę kontrakt cywilnoprawny łączący zatrudnionego z przedsiębiorcą. "Przedsiębiorcy zatrudniają w sposób niezgodny z prawem pracy, aby ograniczyć koszty i przenieść ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej na pracowników. Pomimo pewnego ograniczenia skali zjawiska w ostatnich latach, wciąż ma ono charakter masowy. W trakcie kontroli przeprowadzonych w 2019 roku inspektorzy pracy zakwestionowali prawie co dziesiątą kontrolowaną umowę zlecenia (9,53 proc.). Zakwestionowana została także niemal jedna czwarta skontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy umów o dzieło (22,36 proc.). Umowy śmieciowe występowały najczęściej w budownictwie, gastronomii i handlu, ale inspektorzy stwierdzili ich nadużywanie niemal we wszystkich branżach gospodarki" – czytamy w uzasadnieniu. - Odnosząc się do projektu Lewicy w zakresie poszerzenia kompetencji PIP w obszarze samowolnego ustalania, czy dana umowa nosi znamiona umowy o pracę, w mojej ocenie od takich ustaleń jest sąd, który winien szeroko zbadać wszelkie okoliczności sprawy – zarówno stan faktyczny, jak i dotychczasowy dorobek prawny, m.in. w postaci orzeczeń Sądu Najwyższego – zaznaczała w rozmowie z PulsHR.pl Malwina Stasiewicz, specjalista prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy. Podobnego zdania jest Katarzyna Siemienkiewicz z Pracodawców RP. – Tej propozycji należałoby się sprzeciwić kategorycznie. Do oceny, czy między stronami zachodzi stosunek pracy, zobowiązane są sądy i to jest organ, który powinien rozważać te kwestie. Nie inspekcja pracy, która już dziś ma dużo zadań do wykonania. To jest też temat, który może się w tej instytucji nie do końca sprawdzić. Inspektorzy są wykształceni wielokierunkowo, niekoniecznie wszyscy są prawnikami. A w tym przypadku oceniane mają być prawne przesłanki stosunku pracy – komentuje. OPZZ od dłuższego czasu postuluje wprowadzenie zwiększenia uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. (Fot. Shutterstock) OPZZ walczy o zmiany od lat Od lat o takie rozwiązanie zabiega również Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. - OPZZ od dłuższego czasu postuluje wprowadzenie zwiększenia uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie możliwości nie tylko zwracania uwagi, że umowa zlecenie pracownika spełnia wszystkie wymogi umowy o pracę. Chcemy również przyznania PIP uprawnień stwierdzających istnienie stosunku pracy – czyli nadania inspekcji uprawnień decyzji administracyjnych pierwszego stopnia – wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ. Jak dodaje, pracodawcy przysługiwałoby prawo odwołania się od decyzji inspektorów do sądu pracy. - Trzeba odwrócić dzisiejszą zasadę. Dziś to pracownik musi wnieść sprawę do sądu pracy, jeśli nie zgadza się z decyzją pracodawcy. Po długim procesie może mu być przyznana racja. Pracownik jest jednak zazwyczaj tą słabszą stroną w takim postępowaniu, więc wydaje nam się, że takie rozwiązanie będzie właściwe i uczciwe - dodaje Radzikowski.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.