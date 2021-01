Pracodawcy mają zastrzeżenia do nowelizacji ustawy o RDS

W rządowym projekcie nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego brak odniesienia do wniosków i propozycji partnerów społecznych, zgłoszonych w trakcie prac zespołu ds. nowelizacji tej ustawy - uważa Konfederacja Lewiatan.

Radę Dialogu Społecznego ustanowił Prezydent RP 22 października 2015 r. (Fot. rds.gov.pl)

Zdaniem pracodawców, zawarte w projekcie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego propozycje są niewystarczające.

Jak zauważa Jacek Męcina z Konfederacji Lewiatan, zgłaszane były propozycje uregulowania zasad konsultacji projektów poselskich, wzmocnienia instytucji wysłuchania publicznego oraz uściślenia kryteriów reprezentatywności. Nie zostały jednak uwzględnione.

Pewne wątpliwości budzą natomiast zmiany dotyczące kwestii finansowania działań podejmowanych na forum RDS przez reprezentatywne organizacje pracowników i pracodawców.

Zawarte w projekcie ustawy propozycje dotyczą m.in. przepisów związanych z wstępowaniem i występowaniem z RDS reprezentatywnej organizacji związkowej lub organizacji pracodawców, ustalania liczby przedstawicieli strony pracowników i pracodawców, wskazywania przewodniczącego Rady. Nowe propozycje obejmują również kwestie racjonalizacji kosztów funkcjonowania RDS oraz wprowadzenie obowiązku składania przez jej członków oświadczenia lustracyjnego.

- W projekcie ustawy nie wzięto pod uwagę naszych postulatów zgłoszonych w czasie konsultacji społecznych w ramach zespołu ds. nowelizacji ustawy. Zgłaszane były propozycje uregulowania zasad konsultacji projektów poselskich, wzmocnienia instytucji wysłuchania publicznego oraz uściślenia kryteriów reprezentatywności. Partnerzy zgodnie też wskazywali na konieczność wzmocnienia pozycji RDS oraz poprawy warunków jej funkcjonowania - mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Niezbędne regulacje

Zdaniem Lewiatana potrzebne są regulacje, zapisane w projekcie, że jeżeli organizacja przez 30 dni nie wyznaczy co najmniej jednego przedstawiciela do reprezentowania jej w RDS, to w ten sposób rezygnuje z prac. Oznacza to, że nie jest reprezentowana we wszystkich gremiach (posiedzeniach plenarnych, prezydiach, zespołach) oraz nie otrzymuje środków za udział w pracach.

Pracodawcy potwierdzają konieczność uregulowania wszystkich przypadków, w których np. wycofanie swoich przedstawicieli z prac w RDS, czy ich zawieszenie powoduje rozbieżności zarówno w zasadach stosowania przepisów ustawy, jak i samej organizacji prac Rady, prezydium i zespołów problemowych. Być może wystarczy jeszcze bardziej rozbudowane, jednoznaczne stanowisko w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy.

Pewne wątpliwości budzą zmiany dotyczące kwestii finansowania działań podejmowanych na forum RDS przez reprezentatywne organizacje pracowników i pracodawców. W projekcie omówiono problem rosnących kosztów ryczałtów i zmniejszających się środków na aktywność organizacji, ale nie pojawiły się żadne konkluzje, analizy i uzasadnienia. Wymaga to uściślenia i prezentacji przez rząd nowej koncepcji funkcjonowania RDS. Nie budzą natomiast większych wątpliwości propozycje uregulowania procedury lustracyjnej. Dialog społeczny w potrzasku Rok 2020 był bardzo trudny dla dialogu społecznego i najważniejszego ciała dedykowanego dialogowi, jakim jest Rada Dialogu Społecznego. Jak zauważają Pracodawcy RP, rząd w dużej mierze ignorował RDS, zwyczajnie nie konsultując z radą projektów ustaw, w szczególności kolejnych wersji tzw. tarcz antykryzysowych. Czytaj też: Jaka przyszłość dialogu społecznego? Koronawirus pokazał złe i dobre strony - Co więcej, w ramach jednej z nich parlament uchwalił korzystne dla rządu prawo do usuwania członków Rady przez premiera wedle własnego uznania. Tymczasem w warunkach tak kompleksowego i głębokiego kryzysu tylko trójstronny dialog społeczny, oparty na dobrej wierze i woli współpracy, może przywrócić kraj na ścieżkę zrównoważonego rozwoju. Wraz z objęciem funkcji przewodniczącego RDS (w ramach corocznej rotacji tej funkcji pomiędzy trzema stronami dialogu) przez wicepremiera Jarosława Gowina, który jest jednocześnie ministrem rozwoju, pracy i technologii, pojawiła się nadzieja na przywrócenie dialogowi znaczenia. A spraw wymagających uzgodnień jest mnóstwo: od funkcjonowania ochrony zdrowia w trakcie pandemii i po niej przez transformację energetyczną po przyszłość rynku pracy w obliczu postępujących zmian technologicznych - zauważają Pracodawcy RP.

