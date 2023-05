Pracodawcy łapią się za głowy. To im dopiero da do wiwatu

- Zmiany, które zostały wprowadzone do Kodeksu pracy pod koniec kwietnia, są mniej spójną i jednolitą całością niż przepisy związane z pracą zdalną. Pakiet nowych przepisów, który wszedł w życie 26 kwietnia, to „zlepek” rozmaitych pomysłów, który modyfikuje relacje pomiędzy pracownikiem i pracodawcą; wiele wątków może tutaj budzić kontrowersje, np. tematy związane z urlopami rodzicielskimi czy sprawy dotyczące wypowiadania umów o pracę zawieranych na czas określony - mówi mecenas Marek Jarosiewicz, wspólnik w kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski.

Jarosiewicz zwraca uwagę, że zarówno wprowadzenie wolnego z tytułu „siły wyższej”, jak i modyfikacje związane z urlopem rodzicielskim, urlopem ojcowskim czy we wnioskowaniu o urlopy dla rodziców wiążą się ze sporymi komplikacjami kadrowymi w firmach.

– Przedsiębiorcy w tym przypadku mają trochę związane ręce. Zmiany w Kodeksie pracy na pewno będą pozytywnie odbierane przez rodziców, a pracodawcy powinni je zaakceptować jako część polityki prorodzinnej, tym razem w ujęciu rynku pracy - mówi adwokat.

Pracownik zatrudniony na czas określony pod większą ochroną

Wątpliwości pracodawców dotyczą również kwestii związanych z wcześniejszym rozwiązywaniem umów o pracę na czas określony. Są to zwykle umowy na zastępstwo albo umowy wynikające z realizacji konkretnego, zarysowanego w perspektywie czasowej zadania. Od teraz pracodawca nie będzie mógł takiej umowy zakończyć bez uzasadnienia.

- Zmiana dotycząca kończenia stosunku pracy w przypadku umów na czas określony budzi największe kontrowersje wśród przedsiębiorców. Dotychczas jeżeli pracodawca chciał się rozstać z pracownikiem, który był zatrudniony na czas określony, to mógł wypowiedzieć umowę bez argumentacji, teraz to się zmienia. Z jednej strony jest to ochrona dla pracownika, a z drugiej jest to działanie, które mocno usztywnia relacje między pracownikiem a pracodawcą i sprawia, że poszukiwanie pracowników np. na zastępstwo stanie się bardziej skomplikowane - komentuje mecenas Jarosiewicz.

- Spodziewam się dużo większej liczby spraw pracowniczych w sądach pracy. Jest to zmiana o dużym ciężarze gatunkowym, jeżeli chodzi o Kodeks pracy - dodaje ekspert.

Wątpliwości pracodawców dotyczą kwestii związanych z rozwiązywaniem umów o pracę na czas określony (Fot. Proxyclick Visitor Management System/Unsplash)

Również zdaniem specjalizującego się w prawie pracy adwokata z kancelarii EY Law Michała Włodarczyka będzie to duża zmiana operacyjna dla pracodawców.

- Pracownicy znając powód, przez który stracili zatrudnienie, będą mogli się z nim nie zgodzić, a co za tym idzie - chętniej odwoływać się do sądu pracy, by dochodzić swoich racji (....). Pamiętajmy, że najbardziej konfliktogenną kwestią przy rozwiązywaniu umów o pracę jest właśnie przyczyna wypowiedzenia. Pracownicy się z nią nie zgadzają. Teraz zyskają możliwość dowiedzenia się, dlaczego pracodawca zdecydował się rozwiązać z nimi współpracę przy umowie na czas określony. Jeśli się nie zgodzą z jego opinią, będą mogli wyrazić swój sprzeciw w sądzie. Pamiętajmy też, że po wejściu w życie przepisów wprowadzających unijną dyrektywę pracownicy uzyskają nowe roszczenie. Teraz mogą żądać tylko odszkodowania, po zmianie będą mogli domagać się również przywrócenia do pracy - wyjaśniał Michał Włodarczyk w rozmowie z PulsHR.pl.

Przypomniał też, że przepis ten będzie miał zastosowanie również do umów, które już dzisiaj trwają. Przy założeniu, że przepisy wejdą w życie 1 stycznia, to mimo tego, że dana umowa została zawarta przed tym dniem, pracodawcy chcąc ją wypowiedzieć po wejściu w życie przepisów, będą musieli wskazać przyczynę wypowiedzenia. Jedyny wyjątek od tej zasady dotyczy sytuacji, w której wypowiedzenie wręczymy przed wejściem w życie nowych przepisów.

Zmiany w umowach o pracę na czas próbny budzą kontrowersje

Jak zauważa Marek Jarosiewicz, w przypadku umów na okres próbny ustawodawca przewidział dość tajemniczą i oryginalną konstrukcję. Umowa jest zależna od planów obu stron umowy - od tego, jakie są intencje zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

- Kontrowersyjne jest to, co może się stać, jeżeli okaże się, że jedna ze stron zmieni zdanie i np. nie będzie chciała albo będzie chciała, wbrew wcześniejszej deklaracji, kontynuować współpracę. Umowa na czas próbny powinna więc zawierać deklarację pracodawcy co do ewentualnej przyszłości pracownika - mówi Jarosiewicz.

Pracodawcy RP już na etapie prac legislacyjnych nad projektem noweli zgłaszali swoje wątpliwości w zakresie uzależniania długości okresu próbnego od zamierzonego okresu trwania umowy na czas określony. Postulowali o wydłużenie czasu, na jaki może zostać zawarta umowa na okres próbny, co byłoby zgodne z dyrektywą o warunkach zatrudnienia.

- Tak się nie stało, a ustawodawca wprowadził przepisy, które prowadzą do skrócenia okresów próbnych i uczynienia tego rodzaju umowy jeszcze mniej elastycznym niż dotychczas. Rozwiązanie takie jest nielogiczne. Po pierwsze okres próbny służy sprawdzeniu kompetencji pracownika. W momencie jego zatrudniania na okres próbny pracodawca nie wie, czy będzie go chciał finalnie zatrudnić, czy ten pracownik się sprawdzi, wobec czego stawianie już na tym etapie wymogu przewidywania, jaką umowę pracodawca będzie chciał zawrzeć z pracownikiem, jest absurdalne. Po drugie dyrektywa o warunkach zatrudnienia dopuszcza maksymalny okres próbny 6 miesięcy. Niezrozumiałe jest, dlaczego polski ustawodawca w sposób znaczący te terminy skraca. Biorąc pod uwagę cel okresu próbnego, takie działanie także wydaje się nieuzasadnione - mówi Martyna Siemiatycka, ekspert ds. społeczno-gospodarczych w Pracodawcach RP.

Pojawia się pytanie, czy pracodawcy będą omijać nowe przepisy. Zapewne część firm zdecyduje się na odejście od zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę na rzecz B2B lub umów cywilnoprawnych, które są bardziej elastyczne.

- Możliwe też, że pracodawcy, którzy chcą pozostać przy umowach o pracę, będą wskazywać dłuższy zamiar zatrudnienia po zakończeniu okresu próbnego, co pozwoli na jego wydłużenie. Skoro ustawodawca ograniczył możliwości, które dotychczas dawała umowa o pracę na okres próbny, to przedsiębiorcy będą szukać alternatywnych rozwiązań, które umożliwią im dokładne sprawdzanie pracowników - wyjaśnia Martyna Siemiatycka.

