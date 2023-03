Pracodawcy dostaną nowe obowiązki. Działy HR czeka oblężenie

Przepisy zaczną obowiązywać od 7 kwietnia 2023 roku i dotyczą dziś – według danych pracuj.pl – 28 proc. polskich pracowników. To może oznaczać duże wyzwanie organizacyjne dla pracodawców. Działy HR mają obowiązek wprowadzenia procesów składania wniosków oraz podpisywania i obsługi umów o pracę zdalną.

Pracodawca musi przygotowywać się na zmiany przepisów

Zgodnie z nowymi przepisami uzgodnienia dotyczące pracy zdalnej będzie można ustalić przy podpisywaniu umowy o pracę, bądź też w trakcie zatrudnienia. Zasady wykonywania pracy zdalnej określone będą w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, bądź w regulaminie lub też w poleceniu wykonywania pracy zdalnej, zawartym z pracownikiem.

Porozumienie będzie określało zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z wykonywaną pracą zdalną, np. kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych, a także ustalenia dotyczące ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu za wykorzystywanie np. prywatnego laptopa. Zapisy wspomnianego porozumienia obejmowały będą także zasady kontaktu obu stron, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy i kontroli wykonywania zadań.

Bez wątpienia to wszystko będzie wymagać odpowiedniego przygotowania, przede wszystkim w zakresie technologii i organizacji. Można bowiem spodziewać się, że nowe przepisy spowodują napływ dokumentacji do działów zajmujących się sprawami kadrowymi. Napływ będzie tym większy, iż dotyczy statystycznie co czwartego pracownika. Stąd konieczność znalezienia nowych rozwiązań – lub zaktualizowanie istniejących – by większość spraw kadrowych odbywała się w sposób zautomatyzowany.

Firmy oferujące tego typu rozwiązania oceniają, że wsparcie technologiczne będzie kluczowe dla organizacji pracy zdalnej w polskich firmach.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl