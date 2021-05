Pracodawcy dbają o dane osobowe pracowników. Pozostaje jednak jeszcze wiele do zrobienia

Po blisko trzech latach stosowania RODO aż 93 proc. Polaków potwierdza, że ich pracodawca dba o kwestie ochrony danych osobowych.

25 maja 2021 r. upłyną trzy lata, odkąd europejski prawodawca zreformował i ujednolicił system ochrony danych osobowych na obszarze całej Unii Europejskiej.

- Wprowadzona reforma stanowiła ogromne wyzwanie dla przedsiębiorców, którzy zostali zmuszeni do wdrożenia nowych rozwiązań. Przedsiębiorcy podjęli wysiłek dostosowania swoich organizacji, pod presją kar przewidzianych w RODO, a nakładanych przez krajowe organy nadzorcze - wskazuje Maciej Kaczmarski, prezes ODO 24.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jednym z celów wprowadzonej reformy było ułatwienie realizacji praw, jakie każdy człowiek ma względem swoich danych osobowych, np. swojego imienia, nazwiska, numeru PESEL czy każdej innej informacji, która osobę identyfikuje. Europejski prawodawca uznał, że dla realizacji praw osób, kluczowe jest upowszechnienie świadomości o ich istnieniu.

Równie ważnym celem RODO było zapewnienie skutecznej ochrony danych przed naruszeniami, np. ujawnieniem danych osobom nieupoważnionym. Odpowiednie zabezpieczenie zapewnić mogły zarówno środki techniczne, takie jak zamki, klucze, szyfry, specjalistyczne programy komputerowe, ale także środki organizacyjne, takie jak edukacja pracowników, w jaki sposób należy postępować z danymi osobowymi.

93 proc. Polaków biorących udział w badaniu ODO 24 potwierdza, że ich pracodawca dba o kwestie ochrony danych osobowych. Największa grupa badanych uznaje, że dowodem takiej dbałości jest konieczność odbycia przez każdego pracownika szkolenia z zakresu RODO (42,8 proc.). Dla części badanych (18,9 proc.), dowodem szczególnej dbałości o dane osobowe jest gotowość firmy do niezwłocznego działania w przypadku wycieku danych.

Czytaj też: Kontrole trzeźwości pracowników. Firmy apelują o zmianę przepisów

Prawie jedna trzecia (30,8 proc.) badanych potwierdza, że pracodawca dba o ochronę danych, przy czym kwestiami tego typu zajmuje się dział prawny, bez angażowania pracowników z innych działów.

W trakcie badania zapytano pracowników także o to, co ich zdaniem jest najważniejsze w ochronie cennych firmowych informacji oraz danych osobowych? Zdaniem 39,4 proc. respondentów najważniejsze są zabezpieczenia fizyczne (alarmy, bramki) i technologiczne (oprogramowanie). W skuteczność tych środków wierzy prawie co drugi pracownik (48,2 proc.) w wieku do 24 lat. Starsi respondenci (25-34 lat oraz 35-49 lat) ufają środkom technicznym w mniejszym stopniu (wynik to odpowiednio 42,7 proc. i 41,2 proc.). Pracownicy powyżej 50. roku życia najmniej wierzą w skuteczność tego typu środków (34,6 proc.).

Tylko 19,4 proc. badanych wskazuje, że skuteczną metodą zabezpieczenia danych jest budowanie świadomości zagrożeń wśród pracowników – w tym regularne szkolenia oraz jasne procedury postępowania. Odpowiednio 17,4 proc. oraz 12,7 proc. respondentów wskazuje, że w skutecznym zabezpieczeniu danych pomóc mogą dobrzy prawnicy zatrudnieni przez firmę, oraz współpraca z wyspecjalizowaną firmą zapewniającą wsparcie w aspektach prawnych i doboru odpowiednich zabezpieczeń technicznych.

Tylko 7,5 proc. Polaków uważa, że ochrona danych osobowych nie stanowi dla pracodawcy kluczowego aspektu działalności (Fot. Shutterstock)

- Trzy lata stosowania przepisów RODO dały efekt, w postaci zwiększającej się świadomości pracodawców i pracowników w obszarze ochrony danych. Stało się to możliwe dzięki kampaniom informacyjnym prowadzonym przez instytucje publiczne i prywatne, a także dzięki specjalistycznym szkoleniom, które pracodawcy zapewniają sobie i swoim pracownikom - tłumaczy Maciej Kaczmarski.

- Pomimo sukcesów w tym obszarze, pozostaje wiele do zrobienia. W szczególności niepokój wzbudza fakt, że w co trzeciej firmie kwestie ochrony danych zostały powierzone działowi prawnemu, bez angażowania innych pracowników. Za ślepą uliczkę należy uznać przesadną wiarę blisko połowy respondentów w zabezpieczenia techniczne. Takie środki są oczywiście ważne, pod warunkiem, że zostaną prawidłowo dobrane i wdrożone, ale nawet najlepsze zabezpieczenia techniczne będą całkowicie nieskuteczne, jeżeli personel nie będzie odpowiednio uwrażliwiony i wyedukowany. Z tego względu cieszy mnie, że blisko połowa badanych wskazuje szkolenia, jako kluczowy element dbałości pracodawców o ochronę danych osobowych – dodaje.

Kłopoty z RODO

W 2020 roku UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych) wydał 1866 decyzji administracyjnych i nałożył w tym czasie 11 kar pieniężnych na firmy czy instytucje łamiące zapisy RODO. A na liście tych, które dopuściły się tego przewinienia, znajdziemy takich gigantów jak Google czy H&M.

Google zostało ukarane przez francuski organ ochrony danych osobowych CNIL grzywną w wysokości 50 mln euro za naruszanie przepisów RODO przy pozyskiwaniu zgody użytkowników na profilowanie marketingowe w oparciu o ich dane. Z kolei niemiecka spółka H&M została ukarana niebagatelną karą w wysokości ponad 35,2 mln euro za zbyt dużą ingerencję jako pracodawcy w dane pracowników, w tym te dotyczące ich życia prywatnego.

Z kolei w polskich realiach m.in. karę w wysokości ponad 1 mln zł na spółkę ID Finance Poland nałożył prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przyczyną była niezdolność do szybkiego stwierdzenia zagrożenia i jego usunięcia, która spowodowała utratę danych.

Innym przykładem jest kara na poziomie 136 tys. zł za brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych na spółkę Enea. Najwyższa do tej pory kara pieniężna nałożona przez polski organ nadzoru wyniosła ponad 2 mln 830 tys. zł. Takie działanie UODO to skutek wycieku danych klientów sklepów internetowych prowadzonych przez Morele.net, które umożliwiło hakerom dostęp do bazy danych ponad 2 milionów klientów.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył także ponad 21 tys. złotych kary na spółkę Anwara. Jego zdaniem spółka, będąc administratorem danych osobowych, nie wywiązała się z obowiązku współpracy z organem nadzorczym i nie dostarczyła mu wszelkich informacji potrzebnych do realizacji jego zadań w czasie postępowania.

Karę w wysokości ponad 201 tys. zł zapłacić musi także agencja marketingowa ClickQuickNow. Urząd wskazywał, że nie tylko w procesie wycofania zgody nie uwzględniła zasady, zgodnie z którą wycofanie zgody powinno być równie łatwe jak jej wyrażenie, a wręcz działała odwrotnie, tzn. stosowała dla wycofania zgody skomplikowane rozwiązania organizacyjne i techniczne. Co więcej, przetwarzała bez podstawy prawnej dane osób, które nie są jej klientami, a od których otrzymała żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Naruszyła więc realizację prawa do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawa do bycia zapomnianym).