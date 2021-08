Pracodawcy chcą zmiany przepisów. Muszą wiedzieć, którzy pracownicy są zaszczepieni

Pracodawcy i przedsiębiorcy chcą mieć dostęp do informacji o szczepieniach pracowników. Szczególnie ma to znaczenie przy organizowaniu targów, eventów czy szkoleń. Z jednej strony państwo nałożyło na organizatorów obowiązek przestrzegania limitów, z drugiej strony nie dało im do tego narzędzi. - Kto i w jaki sposób ma policzyć te osoby zaszczepione? Jak można legitymować te osoby? To jest bardzo poważny problem - mówi Hanna Mojsiuk, prezes zarządu Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Autor: AT

• 12 sie 2021 13:59





Przedsiębiorcy apelują do rządu o to, aby wprowadzić regulacje, które pomogą zweryfikować, kto jest zaszczepiony, a kto nie (fot. freepik.com/rawpixel.com)

REKLAMA

80 proc. pracodawców uważa, że powinni mieć dostęp do informacji, którzy pracownicy zostali zaszczepieni przeciw COVID-19 – wynika z badania CBM Indicator dla Konfederacji Lewiatan.

Możliwość weryfikacji szczepień jest ważna także dla przedsiębiorców prowadzących restauracje czy organizujących eventy.

Dziś brakuje przepisów prawnych, które by ich do tego uprawniały, mimo że obowiązują limity osób zaszczepionych i niezaszczepionych. Północna Izba Gospodarcza apeluje o zmianę przepisów.

- Szczepienia, w tym także to chroniące przed COVID-19, to informacja dotycząca zdrowia, która jest traktowana jak inne dane tego typu (wrażliwe w katalogu RODO), dlatego również na pytanie o to, czy pracownik lub kandydat jest zaszczepiony czy też nie, nie ma on obowiązku udzielenia szefowi jednoznacznej odpowiedzi (wyjątek stanowić może decyzja właściwego organu wydana zgodnie z tzw. ustawą covidową i ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej) - mówi Mikołaj Zając, prezes Conperio.

Czytaj też: Powroty do biur pod znakiem zapytania. Tego nie może zrobić pracodawca

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Podobnie pracownicy nie mogą wymagać od przełożonych informacji na temat tego, ilu współpracowników przyjęło już szczepienie bądź żądać odizolowania pracowników niezaszczepionych od zaszczepionych. Kwestią delikatną pozostaje namawianie i zachęcanie pracowników do szczepień - tutaj każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny - dodaje.

Pracodawcy chcą wiedzieć o szczepieniach

W związku z brakiem odpowiednich narzędzi przedsiębiorcy i pracodawcy apelują o zmianę przepisów.

– Przedsiębiorcy Północnej Izby Gospodarczej apelują do rządu o to, aby wprowadzić regulacje, które pomogą zweryfikować, kto jest zaszczepiony, a kto nie. Szczególnie ma to znaczenie przy organizowaniu targów, eventów czy szkoleń – mówi w Newserii Biznes Hanna Mojsiuk, prezes zarządu Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

– Obecnie ten zapis nie jest precyzyjny, ponieważ jest dopuszczana określona liczba uczestników, do której nie liczy się osób zaszczepionych. To, kto i w jaki sposób ma policzyć te osoby zaszczepione? Jak można legitymować te osoby? To jest bardzo poważny problem - dodaje. Z jednej strony państwo nałożyło na organizatorów obowiązek przestrzegania limitów, z drugiej strony nie dało im do tego narzędzi. Przykładowo, zgodnie z obowiązującymi do końca sierpnia obostrzeniami, obłożenie na imprezach na świeżym powietrzu może wynosić maksymalnie 75 proc., a w takim wydarzeniu może wziąć udział nie więcej niż 250 osób. Limit ten nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Wielu przedsiębiorców nie jest pewnych, czy w świetle obowiązujących przepisów może prosić o informacje na temat przyjętych szczepień, i często z tego rezygnuje, ograniczając liczbę uczestników danego wydarzenia np. do 250 osób. Czytaj też: Prośbą, na pewno nie groźbą. Jak rozmawiać o potrzebie szczepień w firmach – Wielu przedsiębiorców spotyka się z tym, że ludzie po prostu odmawiają takiej informacji. To jest problem: przedsiębiorcy chcieliby, aby eventy przyciągały jak największą liczbę osób, a nie jest to do końca możliwe, jeżeli ta regulacja nie jest wprowadzona – podkreśla Hanna Mojsiuk. Z apelem w tej sprawie zwrócił się także Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). Postuluje on o wprowadzenie zmian ustawowych, które z jednej strony pozwolą uzależnić dostęp do niektórych usług od uprzedniego poddania się szczepieniu przeciwko chorobie, która rodzi stan zagrożenia epidemicznego lub wywołała stan epidemii. Postuluje również o zwolnienie przedsiębiorców z negatywnych konsekwencji odmowy sprzedaży czy świadczenia usług osobom niezaszczepionym. Chodzi o uniknięcie odszkodowań, gdyby np. niezaszczepiony klient podał restauratora do sądu, gdyż nie został obsłużony. Rząd analizuje wprowadzenie weryfikacji szczepień Dostępu do informacji o szczepieniach pracowników chcą także pracodawcy. Według badania przeprowadzonego dla Konfederacji Lewiatan 80 proc. z nich zgadza się ze stwierdzeniem, że pracodawca powinien wiedzieć, którzy konkretnie pracownicy zostali zaszczepieni. Jest to dla nich tym istotniejsze, że dwie trzecie firm spodziewa się jesienią powrotu do twardego lockdownu. Z kolei z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że ponad 60 proc. Polaków chce, by pracodawca miał prawo sprawdzenia, czy jego pracownik zaszczepił się przeciwko COVID-19. Możliwości wglądu w informacje o zaszczepieniu przeciwko Covid-19 zdecydowanie nie chce dawać pracodawcy 25,1 proc. badanych. Opcję "raczej nie" wybrało 9,3 proc. Jednoznacznego zdania w tej sprawie nie ma 4,5 proc. uczestników badania. Z jednej strony państwo nałożyło na organizatorów obowiązek przestrzegania limitów, z drugiej strony nie dało im do tego narzędzi (fot. shutterstock) Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu minister Michał Dworczyk przyznał, że rząd analizuje wprowadzenie możliwości weryfikacji szczepień przez przedsiębiorców. - Różnego rodzaju analizy są prowadzone w związku z tym, że w Polsce, podobnie jak w większości krajów UE, widzimy spowolnienie tempa rejestracji na szczepienia, a w konsekwencji analizujemy możliwości wzmocnienia różnego rodzaju zachęt - zaznaczył Dworczyk. Kilka dni temu informację tę potwierdził wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Jest pomysł, aby pracodawcy uzyskali możliwość dostępu do danych o zaszczepieniu. Jeżeli pracodawca uzna, że praca pana niezaszczepionego Iksińskiego jest mniej wydajna niż jego kolegi, który jest zaszczepiony, ma do tego narzędzia, w jaki sposób go zmobilizować - wyjaśnił.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.