Pracodawcom nie podoba się, że część pracowników przejdzie szybciej na emeryturę

Zdaniem Pracodawców RP rezygnacja z wygaszania emerytur pomostowych nie wpłynie pozytywnie na przyszłość rynku pracy. Ich zdaniem od dłuższego czasu zauważalny jest niedobór kadrowy w wielu branżach, a dezaktywowanie kolejnej grupy pracowników tylko pogłębi ten stan. Według Pracodawców RP w omawianej kwestii warto wdrożyć rozwiązania mające na celu zbudowanie wariantowe tego systemu ochrony osób wykonujących pracę uprawniające do nabycia prawa do emerytury pomostowej.

- Należy w tym zakresie podjąć systemowe działania w celu wzmocnienia zdrowia pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach poprzez odpowiednie programy profilaktyki zdrowotnej oraz jeszcze większej eliminacji czynników szkodliwych w środowisku pracy. Pozwoli to na dłuższy staż zawodowy, co w przyszłości oznacza wyższy poziom otrzymywanej emerytury. Nie wolno zapominać przy tym, że równolegle powinny zostać podjęte działania prze kwalifikujące, przez które pozwolą wydłużyć aktywnej zawodową - czytamy w oświadczeniu Pracodawców RP.

"Pracodawcy będą ponosili koszty niewydolności polskiego wymiaru sprawiedliwości"

Pracodawcy RP zwracają także uwagę na inną kwestię - zmiany w procedurze cywilnej dotyczącej spraw zakresu prawa pracy. Jak zaznaczają, analiza tekstu ustawy pozwala wysnuć wniosek, że to "pracodawcy będą ponosili koszty niewydolności polskiego wymiaru sprawiedliwości".

- Wprowadzenie przepisu, który nakłada na sąd obligatoryjną decyzję o zobowiązaniu pracodawcy do dalszego zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy, ingeruje w autonomię stron stosunku pracy koszty związane z koniecznością wypłaty świadczeń. Stosunku pracy, sprawy pracownicze trwają nawet kilka lat (szczególnie w apelacji w warszawskiej), a do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sam zatrudniony może zmienić zdanie co do charakteru dochodzonych roszczeń - podkreślają Pracodawcy RP.

Zdaniem Pracodawców RP rozszerzenie zakresu ochrony grup szczególnie chronionych spowoduje duże konsekwencje w zakresie procedowania spraw pracowniczych.

- Problemy długich terminów rozpatrywania spraw przez sądy nie mogą być rozwiązywane za pomocą instytucji, które obarczają przedsiębiorców. Pracodawcy nie mają wpływu na przewlekłość postępowań sądowych, które nie są spowodowane ich działaniem zatrudniające. Nie mogą wziąć na swoje barki ciężaru długiego procedowania przez sądy powszechne wszelkiego rodzaju spraw, w tym tych do stosunku pracy. Zaproponowane zmiany procedury cywilnej nie rozwiążą zasadniczego problemu, lecz są jedynie "pudrowaniem rzeczywistości", mającym dawać wrażenie zniwelowania negatywne konsekwencje długotrwałych procesów - czytamy w oświadczeniu.

Emerytury pomostowe w Polsce - ile osób pobiera i jakie kwoty?

Według danych ZUS w marcu 2023 roku emerytury pomostowe pobierało 39,9 tys. osób i w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku liczba ta wzrosła o 3,4 proc.

Wśród pobierających emerytury pomostowe mężczyźni stanowili 90,2 proc. populacji.

- Wynika to ze znacznie większej liczby mężczyzn zatrudnionych przy pracach ciężkich typu: prace przeładunkowe, górnictwo lub hutnictwo - zaznaczył ZUS.

W strukturze wysokości emerytur pomostowych najwyższy odsetek - 17,3 proc. stanowiły osoby pobierające świadczenia w przedziale wysokości od 3,5 - 4 tys. zł.

Od 1 marca 2023 r. kwota najniższej emerytury pomostowej, analogicznie jak w latach poprzednich, jest równa kwocie najniższej emerytury i wynosi 1 588,44 zł.

Obecnie, jak podaje ZUS, na emeryturę pomostową na ogólnych zasadach może przejść pracownik, jeśli:

urodził się po 31 grudnia 1948 r.,

ukończył co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni),

udowodnił co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ,

ma co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) stażu ubezpieczeniowego (okresy składkowe i nieskładkowe),

wykonywał przed 1 stycznia 1999 r. pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, która jest wymieniona w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac,

wykonywał po 31 grudnia 2008 r. pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, która jest wymieniona w nowych wykazach prac.

Co ważne, aby przejść na emeryturę pomostową, pracownik musi spełnić wszystkie wymienione warunki.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl