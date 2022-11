Pracodawca zapomina o wypłacie na czas? Kary nauczą go systematyczności

Od początku roku do końca września do Państwowej Inspekcji Pracy skierowano 2437 zarzutów nieterminowej wypłaty wynagrodzenia oraz 100 zarzutów nieterminowej wypłaty innych świadczeń przysługujących pracownikowi. Niewypłacenie świadczenia w terminie, obniżenie jego wysokości lub bezpodstawne potrącenie to wykroczenie. Jego konsekwencją może być nie tylko wizyta PIP, ale także sprawa w sądzie.

- Od 1.01.2022 do 27.09.2022 w skargach skierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy zawarto 2437 zarzutów nieterminowej wypłaty wynagrodzenia oraz 100 zarzutów nieterminowej wypłaty innych świadczeń przysługujących pracownikowi - informuje PulsHR.pl Juliusz Głuski-Schimmer, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy.

- Jeżeli opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia się powtarzają i mają charakter złośliwy czy nakierowane są chęcią wyrządzenia innej osobie krzywdy i nie mają żadnych racjonalnych przyczyn, a motywowane są jedynie personalną niechęcią do określonej osoby, to możliwe jest złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 218 Kodeksu karnego. Pracownik ma również prawo do skierowania sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego do Sądu Pracy - wyjaśnia prawnik.

Pracownik ma przede wszystkim prawo żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia (fot. Sigmund/Unsplash)

Rzecznik GIP wyjaśnia, że w momencie, w którym pracodawca nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi (albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika), obniża wysokość wynagrodzenia lub dokonuje bezpodstawnych potrąceń, popełnia określone w Kodeksie pracy wykroczenie. To zagrożone jest karą grzywny od 1 000 do 30 000 zł.

- Inspektor pracy może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego w wysokości do 2 000 zł, zaś w przypadku recydywy do 5 000 zł. Wyższe grzywny mogą być nałożone przez sąd, jeśli inspektor pracy wystąpi z wnioskiem o ukaranie (sąd orzeka grzywny od 1 000 do 30 000 zł) - wyjaśnia Juliusz Głuski-Schimmer. - Jeśli pracodawca złośliwie lub uporczywie narusza prawo pracownika do wynagrodzenia, inspektor pracy zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 218 § 1a Kodeksu karnego, zagrożonego karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 - dodaje.

Przeczytaj: Zmieniają się ważne przepisy, a ponad połowa Polaków nie ma o tym pojęcia

Brak wypłaty daje możliwość rozwiązania umowy

W sytuacji, gdy wynagrodzenia nie są wypłacane na czas, Kodeks pracy daje pracownikowi możliwość rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia.

Zgodnie z art. 55 § 1(1) Kodeksu pracy: pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Wspomniane "ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków" to bezprawne działania lub zaniechania pracodawcy z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, polegające na niedopełnieniu podstawowych obowiązków objętych treścią stosunku pracy i niosące zagrożenia dla istotnych interesów pracownika.

Ocena sytuacji, czy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków jest indywidualna i należy do pracownika, a ostatecznie również do sądu. Jeśli okaże się, że rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia było nieuzasadnione, pracodawcy przysługuje od pracownika roszczenie o odszkodowanie.

- Zanim pracownik złoży pracodawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy, powinien on przeanalizować naruszenie pracodawcy pod kątem winy umyślnej i rażącego niedbalstwa. Zgodnie z orzecznictwem sądowym, a zwłaszcza wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 04.04.2000 r., „przesłanką rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika i uzyskania odszkodowania (art. 55 § 1(1) KP) jest wina umyślna lub rażące niedbalstwo pracodawcy. Pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia” - wyjaśnia Agnieszka Kupilas-Sayed.

Kodeks pracy daje pracownikowi możliwość rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia (fot. Etiana Shyshkina/Unsplash)

Przeczytaj: Uważaj, jak rozwiązujesz umowę o pracę. Możesz stracić część zasiłku dla bezrobotnych

Co nagle, to po diable?

Pytanie podstawowe: kiedy podjąć odpowiednie kroki prawne? Agnieszka Kupilas-Sayed zauważa, że nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi, a każda tego typu sytuacja jest inna i należy ją indywidualnie rozpatrywać.

- Z całą pewnością jednorazowe opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia nie daje podstawy do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia czy też do złożenia zawiadomienia na Policję o naruszaniu przez pracodawcę praw pracownika. Opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia mogą być bowiem spowodowane wieloma rożnymi czynnikami, jak problemy w funkcjonowaniu systemów bankowych, awarie, choroba pracodawcy czy innej osoby upoważnionej do dokonania przelewów wynagrodzeń, czy też inne zdarzenia losowe, których nie można było przewidzieć - wyjaśnia.

W przypadku pojedynczych sytuacji kluczem jest zatem rozmowa z pracodawcą i znalezienie idealnego rozwiązania sytuacji. Jeśli jednak sytuacja się powtarza lub związana jest z celowym działaniem, podjąć można radykalne kroki.

- Jeżeli jednakże sytuacje związane z opóźnieniami wypłat się powtarzają i mają charakter złośliwy, nakierowany przeciwko konkretnym osobom, wówczas można rozważyć możliwość skierowania sprawy czy to do Inspekcji Pracy, czy do Policji lub nawet można rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i żądać zapłaty odszkodowania - dodaje Kupilas-Sayed.

Zobacz: Pracodawca nie zawsze może zwolnić pracownika. W tej sytuacji musi wycofać wypowiedzenie

Wynagrodzenia w prawie

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek wypłacania pensji w konkretnym terminie. Zgodnie z przepisami wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu w ustalonej dacie.

Termin przekazania pensji pracownikowi powinien być ustalony w regulaminie pracy lub wynagrodzenia, układzie zbiorowym, a w przypadku ich braku przynajmniej w umowie o pracę lub w informacji o pozaumownych warunkach pracy.

Wynagrodzenie nie powinno być wypłacane później niż 10. dnia następnego miesiąca, po miesiącu, za który jest należne. W przypadku, gdy ustalony dzień wypłaty pensji jest dniem wolnym, pracodawca musi wypłacić wynagrodzenia w dniu poprzedzającym.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl