Pracodawca wyśle do twojego domu policję. Całkowicie legalnie

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad regulacjami, które dadzą możliwość wezwania przez pracodawcę policji do naszego domu. Spełnione muszą być jednak dwa warunki. Pierwszy: home office będzie ustalony z przełożonym. Drugi: będzie istniało uzasadnione podejrzenie, że pracownik na pracy zdalnej jest pijany.

Adam Sierak

Adam Sierak • 9 lip 2021 0:01





- Chcielibyśmy, żeby praca zdalna była możliwa, ale nie obowiązkowa - deklaruje wiceminister Michałek (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Resort pracy przedstawił długo wyczekiwany projekt zmiany Kodeksu pracy umożliwiający pracodawcom przeprowadzanie badań kontroli stanu trzeźwości pracowników.

Wątpliwości budzi jednak konieczność przechowywania informacji wskazującej na obecność alkoholu w aktach osobowych pracownika.

Badane przeprowadzać będzie się na stwierdzenie obecności lub braku alkoholu w organizmie.

- Czekamy w tej chwili na opinię wszystkich interesariuszy: związków zawodowych, stowarzyszeń pracodawców. Za chwilę mija termin przysyłania do nas opinii. Będziemy je brać pod uwagę. Rozmawiamy w ramach Rady Dialogu Społecznego na ten temat – jestem bardzo zadowolona, bo wszyscy zainteresowani mówią, że uregulowanie tej sprawy jest bardzo potrzebne - mówi w „Rządowej ławie” Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Pracodawcy chcą jednak, by zapis był bardziej precyzyjny i umożliwiał pomiar stężenia alkoholu w organizmie pracownika, a nie tylko jego obecność w wydychanym powietrzu.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- To, czym będzie badane to stężenie, jakie to będą urządzenia – to jest wszystko jeszcze przed nami do ustalenia. Chcielibyśmy, żeby były one certyfikowane - dodaje wiceminister odpowiedzialna za pracę.

Zgodnie z planowaną nowelizacją, pracodawca, który podejrzewa, że pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu w godzinach pracy zdalnej, uzyska możliwość samodzielnego skontrolowania stanu swojego pracownika. Kontrole będą mogły być przeprowadzane także wyrywkowo, aby nie tylko reagować na nietrzeźwość pracownika, ale również dla bezpieczeństwa przeprowadzać rutynowe kontrole podwładnych.

Zobacz całą rozmowę o aktualnym stanie prac nad nowelizacją Kodeksu prawa pracy z Iwoną Michałek z MRPiT:

A co w sytuacji, gdy pracownik nie zgodzi się na dobrowolne skontrolowanie go w domu? - Zakładamy, że w takich sytuacjach będzie można wykorzystać policję. Pracodawca musi mieć jakąś możliwość sprawdzenia, ale tylko jeżeli jest uzasadnione podejrzenie. Chodzi o to, żeby w tej ustawie zabezpieczyć zarówno pracodawcę, jak i pracownika. Żeby te przepisy nie były wykorzystywane przeciwko pracownikowi - odpowiada Iwona Michałek. Praca zdalna jak po grudzie Pracodawca będzie mógł też wejść do domu pracownika, gdy dojdzie w nim do wypadku w czasie wykonywanej tam pracy. - Jeżeli będzie wypadek w domu, czy też w miejscu, które jest uzgodnione z pracodawcą, to pracodawca będzie mógł tam wejść i sprawdzić jak doszło do zdarzenia. Pracownik odpowiedzialny w zakładzie pracy za BHP będzie wręcz musiał wejść do danego pomieszczenia i po prostu sporządzić protokół z wypadku - wyjaśnia wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Warto przypomnieć, że prace nad skodyfikowaniem pracy zdalnej w ustawie trwają już prawie rok, a ich końca na razie nie widać. W międzyczasie związki zawodowe zerwały negocjacje w sprawie projektu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii regulującego tę kwestię. Zaś organizacje pracodawców zgłosiły do projektu wiele poprawek. Iwona Michałek w „Rządowej ławie” potwierdza informację, że trwają prace nad nową treścią spornych regulacji. fot. Shutterstock - W tej chwili nowelizacja Kodeksu prawa pracy dotycząca pracy zdalnej jest w uzgodnieniach wewnętrznych. Za chwilę ten etap się skończy i nowelizacja zostanie przekazana do uzgodnień międzyresortowych - wyjaśnia wiceminister. Dodaje także, że liczy na ponowne włączenie się do rozmów związków zawodowych, ale przyznaje, że nie można już przeciągać tych prac: - Nie mamy następne pół roku, żeby rozmawiać na ten temat. Ponieważ pracodawcy i pracownicy oczekują zapisów wprowadzonych na stałe. Nie covidowych, które stracą moc po pandemii. Minister odpowiedzialna na nowelizację podkreśla, że celem resortu jest to, aby we wrześniu nowelizacja Kodeksu weszła pod obrady sejmu, a przepisy zostały uchwalone jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.