Pracodawca w gąszczu przepisów. Polska w niechlubnej czołówce

Sytuacja w Polsce jest wynikiem złożoność przepisów w zakresie zatrudnienia. Jak wynika z raportu „Building a workforce” przygotowanego przez TMF Group, firmom prowadzącym biznes nad Wisłą najtrudniej porozumieć się ze związkami zawodowymi. Problemem jest także sytuacja, gdy zwalnia się w Polsce niewydajnych pracowników. Taka procedura w naszej gospodarce należy do najtrudniejszych w Europie. Trudniej jest tylko w dwóch krajach, w Grecji i na Słowenii.

Kiedy przychodzi jednak do wdrażania przepisów o stosunku pracy w życie okazuje się, że to najtrudniejsze zadanie stojące przed przedsiębiorcami jest właśnie w Polsce, i we wspomnianej już Grecji.

Najbardziej zrozumiałe dla przedsiębiorców regulacje w tym zakresie ma natomiast Szwajcaria. Większość europejskich krajów oscyluje wokół połowy 10-stopniowej skali trudności.

- Zagraniczni inwestorzy zatrudniający pracowników w Polsce często są zaskoczeni liczbą wymaganych w tym zakresie dokumentów - podpowiada Renata Ankiewicz, kierownik działu kadr w TMF Group. Zauważa, że w takiej sytuacji informuje się zagranicznych kontrahentów/inwestorów, że to dopiero początek administracyjnej drogi.

- Dodatkowym obciążeniem dla pracodawcy jest obszerna, obowiązkowa dokumentacja dotycząca każdego pracownika. Zmiana przepisów Kodeksu Pracy z 2019 r. nie ułatwiła sytuacji pracodawcom, wprowadzając nowe wytyczne dotyczące obowiązku przechowywania dodatkowych dokumentów pracowniczych, takich jak: wnioski urlopowe, karty czasu pracy czy kartę wynagrodzenia za pracę.

Jak zauważa Renata Ankiewicz, Polska ma bardzo rozbudowane i niejasne przepisy czasu pracy, zwłaszcza jeśli chodzi o systemy: równoważny, zadaniowy czy praca w ruchu ciągłym.

- Z drugiej strony, brak jest pewnych uregulowań w Kodeksie Pracy w tym zakresie, co powoduje, że pracodawcy zbyt często muszą odwoływać się do opinii prawnych oraz orzeczeń sądów - dodaje Ankiewicz. - Dotyczy to na przykład popularnej obecnie pracy zdalnej (z ang. home office), a co za tym idzie braku możliwości monitorowania przez pracodawcę, faktycznych godzin pracy pracownika.

W Europie stosunkowo trudno jest przedsiębiorcom zwolnić pracowników, którzy nie spełniają ich oczekiwań. Polska należy do czołówki krajów pod tym względem, razem z Czechami, Niemcami, Słowacją i Ukrainą. Jeszcze trudniej zrobić to we Francji, Włoszech, Grecji, Słowenii i Szwecji.

Ma na to wpływ m.in. długość okresu wypowiedzenia. Polska i wspomniane kraje należą do światowej czołówki państw w tym zakresie.

- Krajowe przepisy dotyczące rozwiązania stosunków pracy są bardzo wymagające. Utrudnienie dla pracodawcy stanowią też obowiązek określenia konkretnej przyczyny wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, co jest częstym przedmiotem sporów sądowych - tłumaczy Ankiewicz.

Polskie przepisy związane z zatrudnianiem pracowników należą również do najbardziej skomplikowanych, kiedy przychodzi do rozliczania pracowników oddelegowanych do pracy w naszym kraju z innych jurysdykcji podatkowych. Pod względem trudności w tym zakresie należymy do europejskiej czołówki obok Słowenii, Austrii i Grecji.

Prowadzenie biznesu w Polsce okazuje się również jednym z najtrudniejszych pod względem prowadzenia dialogu z przedstawicielami pracowników. Budowanie relacji na linii przedsiębiorstwa - związki zawodowe uznawane jest za najbardziej wymagające w Europie. Nie jesteśmy tu jednak odosobnieni. Przed wyzwaniami o najwyższej skali trudności w tym zakresie stają również firmy w Austrii, Francji, Hiszpanii i Grecji.

Najłatwiej pod tym względem jest natomiast w Szwajcarii i na Węgrzech.

- Decyzje o inwestycji w określonych krajach firmy zagraniczne podejmują analizując wiele zmiennych. Jedną z nich jest potencjał rynku zatrudnienia oraz łatwość budowania zespołów na tym rynku. Biorąc pod uwagę tę ostatnią zmienną niestety daleko nam do europejskiej czołówki - podsumowuje Dagmara Witt - Kuczyńska, p.o. dyrektora zarządzającego na Polskę w TMF Group.

Raport TMF Group "Building a workforce” jest częścią Global Business ComplexityIndex 2019, w którym przeanalizowano 76 różnych jurysdykcji na całym świecie pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej. Polska znalazła się na 10. miejscu w Europie wśród państw posiadających najbardziej złożone przepisy regulujące prowadzenie biznesu.