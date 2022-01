Pracodawca pozwie niezaszczepionego pracownika. "Wyjątkowo szkodliwy pomysł"

Pracodawcy powinni mieć możliwość sprawowania rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia COVID-19 w zakładzie pracy, gdyż odpowiadają za stan bezpieczeństwa i higieny pracy (...) dlatego powinni móc weryfikować status zdrowotny pracowników oraz osób związanych stosunkiem cywilnoprawnym - apeluje Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). Alarmuje, że pomysł umożliwiający pracodawcom występowanie do sądu przeciwko niezaszczepionym pracownikom jest wyjątkowo szkodliwy.

Pomysł umożliwiający pracodawcom występowanie do sądu przeciwko niezaszczepionym pracownikom jest wyjątkowo szkodliwy (fot. unsplash.com/Maxime)

W środę na posiedzeniu Sejmu zaplanowano dyskusję na temat ustawy dającej pracodawcom prawo do weryfikacji szczepień. Zdaniem Federacji Przedsiębiorców Polskich pracodawcy powinni mieć uprawnienia dające im taką możliwość. Tylko w ten sposób zyskają możliwość pełnego zadbania o bezpieczeństwo swoich pracowników. Jednak w trakcie wieczornych dyskusji nad możliwymi rozwiązaniami miał pojawić się pomysł, by dać pracodawcom możliwość pozwania do sądu pracownika, który się nie zaszczepi i przez to doprowadzi do zakażeń w firmie.

- Żeby zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem w miejscu pracy, pracodawcy powinni móc weryfikować status zdrowotny pracowników oraz osób związanych stosunkiem cywilnoprawnym. Natomiast nie do przyjęcia jest propozycja, aby pracodawcy musieli występować z roszczeniami do sądu przeciwko tym pracownikom, którzy są niezaszczepieni i spowodowali wzrost zachorowalności w zakładzie pracy – wśród współpracowników i osób trzecich - uważa prof. Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert prawa pracy z FPP.

Podkreśla, że taki kierunek rozwiązań przeczy fundamentalnym zasadom, na których opiera się prawo pracy. Zastanawia się, czy taki pomysł ma na celu przerzucać całkowitą odpowiedzialność na pracownika.

- Absolutnie nie można się z tym zgodzić. Pracodawca jest podmiotem nadrzędnym w relacji z pracownikiem – ma chronić jego życie i zdrowie, korzystając z odpowiednich, adekwatnych do różnych sytuacji (w tym pandemii) instrumentów. Występowanie z pozwami przeciwko pracownikom nie jest społecznie oczekiwanym kierunkiem rozwiązania problemu. To droga do eskalacji konfliktów w stosunkach pracy. Należy szukać skutecznych i dobrych dla obu stron zatrudnienia rozwiązań. Zadaniem państwa jest wspierać pracodawców i pracowników w tym, aby miejsca pracy były bezpieczne – a nie przerzucanie na jedną albo drugą stronę odpowiedzialności za sytuację, jaka nastąpiła w kraju i wpływa między innymi na sferę pracy - podkreśla.

Zdaniem FPP na liście rozwiązań, które należy popierać, jest m.in. powszechne nieodpłatne testowanie w kierunku SARS-CoV-2, paszport covidowy, wprowadzenie ułatwień organizacyjnych w miejscu pracy (praca zdalna, kierowanie do innej pracy, na urlop, niedopuszczenie do pracy). Ułatwienie funkcjonowania tym pracodawcom, którzy będą mieć w swoich szeregach wyłącznie osoby zaszczepione, ozdrowieńców lub osoby posiadające negatywny wynik testu (np. niepodleganie ograniczeniom wprowadzanym w związku ze stanem epidemii).

