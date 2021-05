Pracodawca poniesie koszty pracy zdalnej. Są nowe przepisy i termin ich wejścia w życie

Praca zdalna na szerszą skalę pojawiła się w wyniku pandemii, ale – jak wszystko na to wskazuje – zostanie z nami na dłużej. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt ustawy regulującej tę formę zatrudnienia. Rząd chce, by nowe prawo weszło w życie trzy miesiące po zakończeniu pandemii.

Pandemia i związane z nią obostrzenia wymusiły na wielu firmach tryb pracy zdalnej. Jak to często bywa, w tym przypadku życie wyprzedziło regulacje – kwestia pracy zdalnej nie była w polskim prawie uregulowana. Dopiero Tarcza Antykryzysowa 4.0 wypełniła doraźnie tę lukę.

Zobacz też: Praca zdalna, elastyczność. Poznaj 5 zmian na rynku pracy, które wymusiła pandemia

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Doraźnie – bo zawarte w tym pakiecie przepisy dotyczyły jedynie okresu pandemicznego – precyzowały, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Zobacz też: Praca zdalna - korzyści i wady. Robota non stop? Pracownicy chcą jasnych przepisów

Początkowo praca zdalna w tej formie miała obowiązywać do września 2020 roku, jednak z powodu kolejnych fal pandemii obowiązywanie tych przepisów zostało przedłużone. Jednocześnie zarówno pracodawcy, jak i pracownicy docenili niektóre zalety tej formy zatrudnienia i wiele wskazuje na to, że niektóre firmy (i ich załogi) chciałyby mieć możliwość wykonywania pracy zdalnej i po zakończeniu pandemii. Stąd inicjatywa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Z pracą zdalną mamy do czynienia od roku i jest to forma zatrudnienia bardzo dobrze oceniana i przez pracodawców, i pracowników – mówi wiceminister Iwona Michałek uzasadniając podjęcie prac nad ustawą. - Mamy roczne doświadczenia i je wykorzystaliśmy. Mamy też doświadczenia wcześniejsze z funkcjonowania telepracy - podkreślała.

- Pierwsza propozycja zmian pojawiła się w sierpniu 2020 i została skierowana do Rady Dialogu Społecznego. Odbyło się kilkanaście spotkań, od ponad pól roku jesteśmy w stałym dialogu ze stroną społeczną – dodała wiceszefowa resortu rozwoju, pracy i technologii.

Dziś ministerialny projekt trafia do ustawowych konsultacji. Co zawiera? Po pierwsze wprowadza elastyczność. Co do tego, czy praca będzie mogła być wykonywana zdalnie będą – w pełnym zakresie lub częściowo – będą musieli się porozumieć pracodawca i pracownik.

Home office tylko za zgodą

Pracodawca – poza wyjątkowymi sytuacjami (kiedy np. wskutek jakiegoś zdarzenia np. pożaru nie będzie mógł zapewnić bezpiecznego miejsca pracy) nie będzie mógł zmusić pracownika do przejścia w tryb zdalny. Innym wyjątkiem może być (odpukać) powrót pandemii – wówczas praca zdalna może być ponownie w wielu firmach narzucona przez pracodawcę.

Z drugiej strony o przejście w tryb zdalny będzie mógł wnioskować również pracownik. Projekt ustawy przewiduje również, że – poza stała umową dot. pracy zdalnej – pracownik będzie mógł (np. w przypadkach losowych, kiedy nie może stawić się w firmie) wykorzystać w roku 12 dni pracy trybie zdalnym.

Projekt ustawy reguluje również sprawę ponoszonych przez pracownika kosztów pracy zdalnej – będzie je musiał pokryć pracodawca. - Pracodawca będzie miał obowiązek pokrycia kosztów z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, koniecznych do wykonywania pracy zdalnej, ale również koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych – mówiła Anita Gwarek, dyrektor departamentu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Pracodawca pokryje koszty

W jakim zakresie? Tu też projekt pozostawia pole do uzgodnień między pracodawcą a reprezentacją pracowników. Anita Gwarek podkreślała, że projekt określa podstawowe koszty jakie ma pokryć pracodawca, jednak w wyniku wewnątrzfirmowych uzgodnień katalog ten może zostać poszerzony.

Pracodawca będzie ponosił te koszty w formie uzgodnionego ryczałtu – nie będzie zatem konieczności comiesięcznego wyliczania z rachunków za prąd i internet – jaka część tych kosztów wynikała z pracy zdalnej.

Nowe regulacje dopuszczają również wykorzystywanie w pracy zdalnej własnego sprzętu pracownika, w tym przypadku należała mu się będzie za to rekompensata. Co do zasady jednak to pracodawca musi zapewnić sprzęt i narzędzia potrzebne do pracy.

Konsekwencją wprowadzenia pracy zdalnej do systemu prawnego są również zapisy przewidujące, że dokumenty i wnioski funkcjonujące obecnie w prawie pracy będą mogły mieć formę nie tylko papierową, ale i elektroniczną.

Trzy miesiące po pandemii

Ustawa ma wejść w życie trzy miesiące po oficjalnym zakończeniu stanu epidemii. Skąd ta zwłoka? Po pierwsze przez trzy miesiące po ustaniu epidemii mogą jeszcze obowiązywać zapisy z tarczy antykryzysowej – luka prawna zatem nam nie grozi. Ponadto – jak wyjaśniała Iwona Michałek – i przedsiębiorcy i pracownicy będą mieli czas na przygotowanie się do nowych przepisów.

Pamiętajmy również, że nowe regulacje są dopiero na początku swojej legislacyjnej drogi – konsultacje i procedowanie ustawy w Sejmie to perspektywa raczej miesięcy (chociaż niewielu) niż tygodni.

Regulacje dotyczące pracy zdalnej zastąpią dotychczasowe zapisy w Kodeksie pracy dotyczące telepracy.