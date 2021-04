Pracodawca nie wysłał PIT-11? I tak musisz się rozliczyć

Ponad dwa tygodnie zostały podatnikom na złożenie deklaracji podatkowych za 2020 rok. Rozliczyć możemy się sami, skorzystać możemy z usługi e-podatnik. Ta druga opcja jest wyjątkowa przydatna w momencie, w którym pracodawca nie wysłał nam druku PIT-11.

Ponad dwa tygodnie zostały podatnikom na złożenie deklaracji podatkowych za 2020 rok (fot. Pixabay)

PIT-11, który pracodawca wystawia każdej zatrudnionej w poprzednim roku osobie, do końca stycznia powinien trafić do Urzędu Skarbowego, a do końca lutego powinien zostać przekazany pracownikowi.

To, że nie otrzymaliśmy od swojego pracodawcy druku PIT-11, w żaden sposób nie zwalnia z terminowego rozliczenia podatku. Na to mamy czas do końca kwietnia.

Sposobów by odpowiednie dane otrzymać i rozliczyć z się z fiskusem jest kilka. Najprostszym rozwiązaniem jest poproszenie pracodawcy o przesłanie odpowiednich dokumentów. Nasze dokumenty rozliczeniowe pracodawca musi także przekazać do Urzędu Skarbowego. Wyjściem jest zatem skorzystanie z z portalu Ministerstwa Finansów podatki.gov.pl.

To obowiązek pracodawcy. Jeśli tego nie zrobi, liczyć musi się z karą. Za niewysłanie w terminie PITu-11 lub PITu-8C grozi pracodawcy grzywna w wysokości maksymalnie 180 tzw. stawek dziennych. To ile stawek dziennych będzie musiał zapłacić pracodawca, ustala sąd. Wysokość jednej stawki dziennej może wynieść od 1/30 minimalnego wynagrodzenia do 13,3-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Brak PIT -11 nie zwalnia z rozliczenia

Ważna informacja dla pracowników. To, że nie otrzymaliśmy od swojego pracodawcy druku PIT-11, w żaden sposób nie zwalnia z terminowego rozliczenia podatku. Na to mamy czas do końca kwietnia. Sposobów, by odpowiednie dane otrzymać i rozliczyć z się z fiskusem, jest kilka. Oczywiście najprostszym rozwiązaniem jest poproszenie pracodawcy o przesłanie odpowiednich dokumentów.

Nasze dokumenty rozliczeniowe pracodawca musi także przekazać do Urzędu Skarbowego. Wyjściem jest zatem skorzystanie z z portalu Ministerstwa Finansów podatki.gov.pl.

Tu mamy dwa sposoby logowania. Można skorzystać z profilu zaufanego lub posiadać dane uwierzytelniające: przychód za rok 2019 (potrzebny nam będzie zeszłoroczny PIT, który złożyliśmy do urzędu); przychód za rok 2020, który uzyskamy z jednego z PIT-11 (wpisać trzeba dowolną kwotę przychodu, z dowolnego PIT-11 za rok 2020, nie trzeba kwot sumować); kwotę zwrotu lub dopłaty do podatku za poprzedni rok, którą znajdziemy na zeszłorocznym PIT-37 lub w historii swojego rachunku.

Korzystając z tej opcji dostajemy wgląd do wszystkich wysłanych przez pracodawcę lub pracodawców (jeśli uzyskiwaliśmy przychód z kilku miejsc) dokumentów. Co więcej, system automatycznie nas rozlicza, wystarczy zatem sprawdzić, czy wszystkie dokumenty się zgadzają, uzupełnić ewentualne braki np. w ulgach czy zmienić organizację, na którą przekazujemy 1 proc. swojego podatku. Prawnik Tomasz Kret radzi, by przed zaakceptowaniem i wysłaniem automatycznie rozliczonego podatki zerkać w przygotowane zeznania podatkowe. - Pewne ulgi i odliczenia zostaną ujęte w takim zeznaniu automatycznie na podstawie zeznań z lat ubiegłych. Tymczasem, wskutek zmiany sytuacji, podatnik mógł utracić prawo do ich stosowania. Podatnik może też nabyć praw do ulg i odliczeń, z których wcześniej nie korzystał. Ponadto, zaproponowane zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest przygotowane jako rozliczenie indywidualne, nawet jeśli w roku poprzednim małżonkowie rozliczali się wspólnie. Przeczytaj: PIT 2020. Co można odliczyć od podatku w związku z pandemią COVID-19 Sytuacja jest bardziej skomplikowana, jeśli w widniejących na portalu dokumentach nie ma dochodów od pracodawcy, od którego nie dostaliśmy PIT-11. Najprawdopodobniej oznacza to, że zapomniał on wysłać go do Urzędu Skarbowego. To poważne wykroczenie, za które grozi mu kara finansowa. fot. Shutterstock Co jeśli brakuje rozliczenia? Brak rozliczenia wysłanego przez pracodawcę nie zwalnia nas z obowiązku złożenia zeznania podatkowego. Tu także jest kilka dróg na uzyskanie brakujących dokumentów. Jeśli nie przyniesie efektu kontakt z pracodawcą, możemy poprosić odpowiedni Urząd Skarbowy o wydanie zaświadczenia lub oszacowanie przychodów. To jednak ze względu na obecny stan epidemiologiczny może być utrudnione. W piśmie do urzędu należy wskazać, że zaświadczenie potrzebujemy z powodów istotnych, a takim jest fakt, że nie otrzymaliśmy PIT-11 o byłego pracodawcy. Zakładając, że pozostało niewiele czasu na rozliczenie, nasz ubiegłoroczny dochód możemy oszacować sami. Nie jest to jednak proste zadanie. Pierwszym krokiem będzie policzenie, ile faktycznie zarobiliśmy w 2020 roku. Pamiętajmy, że liczą się tylko wypłaty otrzymane faktycznie w roku 2020 (wypłata za grudzień 2020 roku, którą otrzymaliśmy w styczniu tego roku się nie liczy). I to jest najprostszy element. W kolejnym potrzebna jest znajomość przepisów czy wysokości składek. Dochód oczywiście możemy próbować oszacować sami, korzystając np. z kalkulatora wynagrodzeń, który po wpisaniu kwoty netto obliczy nam kwotę brutto. Warto jednak w tym przypadku skorzystać z pomocy specjalistów. Przypominamy, że brak dokumentów z winy pracodawcy nie zwalnia nas z obowiązku rozliczenia. Dlatego, by uniknąć kary za brak rozliczenia, warto wpisać w zeznaniu podatkowym nawet szacunkowe kwoty. W ten sposób unikniemy kary, a po otrzymaniu odpowiednich dokumentów możemy złożyć ewentualna korektę zeznania.

