Pracodawca nie wprowadził przepisu? Badanie trzeźwości i tak można przeprowadzić

21 lutego weszły w życie przepisy umożliwiające pracodawcom kontrolę trzeźwości pracowników. W praktyce można ją przeprowadzać dopiero 2 tygodnie po opublikowaniu stosownego regulaminu w firmie. Nie oznacza to, że pracownika nie można zbadać.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Nowelizacja Kodeksu pracy z 1 grudnia 2022 r. wprowadziła przepisy art. 221c-221h umożliwiające pracodawcy przeprowadzanie kontroli trzeźwości pracowników, jeśli tylko uzna on, że jest to niezbędne do zapewnienia dla ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.

Pracownicy muszą wiedzieć, że firma wprowadziła procedurę kontroli trzeźwości

Kontrola obejmuje badanie przy użyciu metod nieinwazyjnych, a urządzenia muszą mieć aktualny dokument potwierdzający kalibracje lub wzorcowanie. Przepisy te weszły w życie 21 lutego, ale nie można ich stosować bez uprzedniego wdrożenia do zakładowych przepisów wewnętrznych.

- Nowelizacja przepisów wymaga od pracodawców przygotowania, tak aby poddanie badaniu było zgodne z prawem. Przede wszystkim należy przygotować wkład do układu zbiorowego pracy lub regulaminu pracy informujący o możliwości oraz sposobie wykonywania pomiaru. O wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracodawca musi poinformować pracowników w sposób przyjęty wewnętrznie (szkolenie, obwieszczenie, zapoznanie z procedurą) nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem przeprowadzania kontroli – mówi Łukasz Wawrzyniak, ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.