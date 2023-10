Pracodawca musi tego przypilnować. Inaczej zapłaci nawet 30 tys. zł kary

Zgodnie z Kodeksem pracy, obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Również zgodnie z obowiązującymi przepisami, w każdym zakładzie pracy pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia pracowników, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Jak wynika z danych GUS, tylko w I półroczu 2023 r. zgłoszono 28 400 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, czyli o 1,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zwiększyła się również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących z 1,89 do 1,99.

- Warto również uwzględnić te informacje w newsletterach do pracowników czy materiałach komunikacji wewnętrznej, aby w sytuacji wypadku znalezienie osoby mogącej udzielić pierwszej pomocy nie stanowiło największego wyzwania - dodaje.

Apteczka powinna być stałym elementem wyposażenia

Obowiązkiem pracodawcy, poza przeszkoleniem pracowników, jest również zapewnienie apteczki, która powinna być stałym elementem wyposażenia biura, przedsiębiorstwa produkcyjnego, czy nawet małego sklepu.

- Ponieważ wymagana liczba apteczek nie została określona w przepisach, pracodawca musi sam ocenić rodzaje i nasilenie występujących w przedsiębiorstwie zagrożeń oraz odległość od apteczki ze wszystkich stanowisk pracy. Apteczka powinna być umieszczona w widocznym, oznaczonym i łatwo dostępnym dla wszystkich pracowników miejscu oraz w odległości umożliwiającej szybkie z niej skorzystanie – dodaje Karolina Garbowicz.

Jeśli chodzi o samo wyposażenie apteczki, powinno być skonsultowane z lekarzem medycyny pracy, który sprawuje opiekę medyczną nad pracownikami. Podstawowa apteczka pierwszej pomocy powinna zawierać środki opatrunkowe i sprzęt ratunkowy, gazy, opaski elastyczne, plastry z opatrunkiem i bez, chusty trójkątne, opatrunki jałowe.

Zestaw pierwszej pomocy powinien być wyposażony również w rękawiczki jednorazowe, nożyczki z tępymi końcówkami, maski lub ustniki niezbędne do przeprowadzenia sztucznego oddychania.

- W zależności od charakteru działalności zakładu pracy i zagrożeń występujących w miejscu pracy, w apteczce mogą znajdować się również opatrunki hydrożelowe, płyn do przemywania oczu, sól fizjologiczna, koc ratunkowy termiczny, ale jedynie, gdy lekarz medycyny pracy uzna to za zasadne. Jedną z ważniejszych kwestii jest przypomnienie, iż w apteczce w zakładzie pracy nie wolno przechowywać leków oraz należy dbać o terminowość wkładu medycznego. Oprócz wymienionych środków do zestawu musi zostać dołączona także instrukcja udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcja obsługi apteczki. Instrukcje powinny zostać wywieszona w pobliżu apteczek pierwszej pomocy – dodaje Karolina Garbowicz.

Pracodawca, który nie wypełni obowiązków, może zostać ukarany

Kodeks pracy wskazuje również na konsekwencje wobec pracodawcy w sytuacji niedopełnienia obowiązków. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl