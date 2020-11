Pracodawca może zmusić pracownika do testu na koronawirusa?

Pracownik ma objawy koronawirusa, ale nie chce poddać się testom. Co powinien zrobić pracodawca?

Do Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom dotarł list od właścicielki biura rachunkowego z jednego z dużych miast w Polsce. Kobieta przyznaje, że czuje się bezsilna i nie wie co ma zrobić.

Chodzi o jedną z pracownic, która podejrzewa u siebie koronawirusa, ale nie chce wykonać testu argumentując to tym, że jeżeli pójdzie na kwarantannę, to z pracy wyłączony będzie też jej mąż, a to może skutkować poważnymi konsekwencjami w pracy.

"Szanowni Państwo, proszę o poradę prawną, bo nigdzie nie mogę znaleźć informacji co właściwie mam zrobić. Prowadzę biuro rachunkowe i kadrowe. Pracuje u mnie blisko 15 osób podzielonych na trzy małe biura. Jedna z dziewczyn w ostatnich dniach źle się czuła i nie przyszła kilka dni do pracy. Później dała znać, że chyba ma koronawirusa, bo nie czuje smaku i zapachów. Powiedziałam jej, że natychmiast ma iść do szpitala i zrobić test, a ona odmówiła, bo to będą same problemy i wszyscy pójdą na kwarantannę, a jej mąż nie może sobie na to pozwolić. Powiedziała, że nie chce być w żadnych statystykach i czuje się jakby była tylko przeziębiona, a nie miała wylądować zaraz w szpitalu. Bardzo ją prosiłam, a ona odmówiła. Co powinnam zrobić? Zgłosić to do sanepidu? Zgłosić na policję? Z nią w biurze przebywały jeszcze dwie pracownice, ale ona też chodziła po częściach wspólnych i ja sama też się z nią widziałam. Nikt nie czuje się źle, ale ja jestem przestraszona bardzo. Proszę o poradę" - pisze przedsiębiorca w liście.

Zgłoszony przez pracodawcę problem został przeanalizowany przez prawników współpracujących ze Stowarzyszeniem STOP Nieuczciwym Pracodawcom. Jak mówi mec. Grażyna Wódkiewicz ważne jest, by pracodawca przestrzegał zasad, które zapewnią bezpieczeństwo jego zespołowi i jemu samemu.

- Pojawiają się głosy, że pracodawca nie może zmusić pracownika do dodatkowych badań. Aktualnie niektórzy przyjmują jednak interpretację obowiązujących przepisów w następującym brzmieniu – o ile nawet pracownik ma aktualne badania lekarskie, to każde zdarzenie mogące spowodować uzasadnione wątpliwości co jego do stanu zdrowia oraz mogące świadczyć o zmianie stanu zdrowia pracownika w znacznym stopniu (co ma istotne znaczenie z punktu widzenia BHP) jest podstawą przyjęcia przez pracodawcę, że zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy przestaje być aktualne. W takim przypadku nie powinien dopuścić pracownika do pracy. Jeśli więc pracodawca ma wątpliwości co do tego, czy stan zdrowia pracownika jest właściwy i czy może on bezpiecznie (dla siebie i innych) pracować, to może skierować go do lekarza medycyny pracy, który może zlecić dalsze badania, w tym w kierunku koronawirusa - mówi mec. Wódkiewicz.

Czytaj też: Takie są uprawnienia pracowników podczas epidemii COVID-19

Pracodawca zawsze może też powiadomić sanepid o swoich podejrzeniach, który może podjąć decyzje co do przymusowych badań w trybie administracyjnym.

- Pamiętać jednak należy, że takie zawiadomienie musi mieć uzasadnione podstawy, aby nie narazić się na zarzuty ze strony pracownika. Aktualnie funkcjonują też regulacje umożliwiające skierowanie pracownika do pracy w domu - jeśli taka forma pracy jest możliwa - co stanowi pewne rozwiązanie - mówi mec. Wódkiewicz.

Małgorzata Marczulewska, prezes Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom podkreśla, że wielu pracodawców ma problem z interpretacją dość skomplikowanych, covidowych przepisów.

- Z jednej strony jest tak, że chcą zapewnić sobie i całemu zespołowi bezpieczeństwo i możliwość dalszej pracy, a z drugiej traktują „telefon do sanepidu” jako donos na członka swojego zespołu. Wiemy, że coraz częściej kończy się to skierowaniem do pracy zdalnej i jest to rozwiązanie optymalne. Należy jednak przestrzec pracowników: badania to przejaw odpowiedzialności – komentuje Marczulewska.

Wielu pracodawców ma problem z interpretacją dość skomplikowanych, covidowych przepisów (Fot. Shutterstock)

Nadal brakuje przepisów

Przedsiębiorcy nie od dziś alarmują o braku jasnych przepisów dotyczących możliwości wykonywania pracownikom pomiarów temperatury ciała oraz testów wykrywających COVID-19. Wskazują na rozbieżne interpretacje tych kwestii przez różnego rodzaju urzędy.

Zdaniem GIS, pracodawca musi uzyskać zgodę pracownika na pomiar temperatury. Inaczej uważa Urząd Ochrony Danych Osobowych, który w swoim stanowisku wskazuje, iż zgoda nie może być podstawą przetwarzania danych, a mogą nią być, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, przepisy obowiązującego prawa.

Czytaj też: Zamieszanie z mierzeniem temperatury pracowników. "Brakuje regulacji"

Jak wskazuje urząd, obecna sytuacja pandemiczna nie doczekała się i zapewne nie doczeka precyzyjnego uregulowania przez ustawodawcę. Równocześnie istnieją argumenty pozwalające sądzić, że podejmowanie określonych działań (np. wysyłanie na testy czy informowanie pracowników o zdiagnozowanym przypadku COVID-19), przy zachowaniu podstawowych zasad ochrony danych osobowych, jest możliwe biorąc pod uwagę całokształt mających zastosowanie przepisów, w szczególności Kodeksu pracy w zakresie BHP.

- Przede wszystkim z uwagi na wykładnię celowościową przepisów Kodeksu pracy oraz RODO – pracodawca może badać temperaturę, zarządzić badania profilaktyczne na obecność koronawirusa i zapoznać się z ich wynikami, i to nawet pomimo tego, że brakuje przepisu pozwalającego wprost na takie działania – mówi radca prawny Katarzyna Szczypińska, ekspert ds. ochrony danych, ODO 24.

Jak dodaje, wydaje się, że również poinformowanie przez pracodawcę innych pracowników o fakcie, że konkretny członek załogi jest zarażony, jest działaniem zgodnym z prawem, mającym na celu zapewnienie osobom zatrudnionym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

- Musimy pamiętać, że prawo do prywatności nie przedstawia wartości wyższej od zdrowia i życia innych, zaś zgodnie z motywem 4 RODO przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby służyło ludzkości. Prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym, należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności - tłumaczy Szczypińska.

Dodaje też, że RODO w art. 9 ust. 2 lit. b stanowi o możliwości przetwarzania danych o zdrowiu, jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora [pracodawcę] lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, przy czym w polskim prawie pracy są przepisy zobowiązujące pracodawcę do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Zgoda nie jest konieczna

Co więcej, unijne rozporządzenie przewiduje sytuację przetwarzania danych o zdrowiu na potrzeby walki z koronawirusem bez konieczności uzyskiwania zgody, bowiem zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. i rozporządzenia ogólny zakaz przetwarzania danych szczególnych kategorii nie ma zastosowania, jeżeli „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi […], na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową”.

- Urząd Ochrony Danych Osobowych w wydanych stanowiskach podkreśla, że walką z pandemią zajmuje się sanepid, nie przykładając większej wagi co do skuteczności działań podejmowanych przez służby sanitarne. Tymczasem pracodawcy, drżąc o zdrowie i życie swoich pracowników, ale również martwiąc się o funkcjonowanie przedsiębiorstwa, są gotowi z własnych środków pokrywać koszty testów, jednak nie mają „mocnych” podstaw prawnych, aby – bądź co bądź – wyręczać właściwe organy państwa w realizacji ich zadań – wskazuje Szczypińska.

Ekspertka ODO24 zaznacza też, że trzeba jednak przyznać, że możliwość przetwarzania przez pracodawcę danych pracowników w kontekście walki z koronawirusem, począwszy od mierzenia temperatury, poprzez wysyłanie pracowników na testy i zapoznawanie się z ich wynikami, a skończywszy na informowaniu innych pracowników, że ich współpracownik jest zarażony, budzi wiele kontrowersji. Wszystkiemu winien jest brak jednoznacznych przepisów lub chociażby wytycznych czy zaleceń właściwych organów (prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych czy Głównego Inspektora Sanitarnego).

- Taka sytuacja prowadzi do tego, że pracodawca chcąc chronić zdrowie pracowników i zachować ciągłość działania firmy musi uciekać się do samodzielnego interpretowania prawa i liczyć na to, że nie skończy się to dla niego sankcjami prawnymi - podsumowuje.