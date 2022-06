Pracodawca może zmniejszyć ci pensję i to całkiem legalnie

Pracodawca nie ma całkowitej swobody, jeśli chodzi o powód czy wysokość potrącenia z wynagrodzenia. Kwestie te określone są w prawie. O tym, w jakich sytuacjach możliwe jest potrącenie części wynagrodzenia i ile może ono wynieść mówi art. 87 § 1 Kodeksu pracy. Mówi on, że z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215, z 2019 r. poz. 1074 i 1572 oraz z 2020 r. poz. 568), jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania, potrąceniu podlegają następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108 (są to kary porządkowe m.in. za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy czy też nieusprawiedliwioną obecność).

Co ważne, bardzo istotna jest kolejnych tych wypisanych wyżej potrąceń, bowiem to według niej dokonuje się potrąceń.

O jaką kwotę można obniżyć pensję pracownika

Pracodawca nie może również obniżyć wynagrodzenia o tyle, ile chce. W Kodeksie pracy zapisano granice, w jakich mogą być dokonywane potrącenia. W razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych mogą one wynieść do trzech piątych wysokości wynagrodzenia. W razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych do połowy wysokości wynagrodzenia.

Kodeks pracy mówi też, że łączna kwota potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń innych niż alimentacyjne oraz udzielonych pracownikowi zaliczek nie może przekraczać połowy wysokości wynagrodzenia, a w zbiegu ze świadczeniami alimentacyjnymi – 3/5 wynagrodzenia.

Kara pieniężna za jedno przekroczenie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łączna suma kar pieniężnych nie może przekraczać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń z innych tytułów.

Kwota wolna od potrąceń. Tego nie można potrącić z wynagrodzenia

W kodeksie określono również kwotę wolną od potrąceń, czyli o minimalną kwotę, jaką musi otrzymać pracownik. Zgodnie z przepisami jest to kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

- minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

- 75 proc. wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

- 90 proc. wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 kp.

Jeśli pracownik nie jest zatrudniony na pełen etat, kwoty te mają zostać obniżone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.