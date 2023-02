Pracodawca ma obowiązek dostarczyć PIT-11. Co, jeśli tego nie zrobi?

Do końca lutego pracodawcy mają obowiązek przesłać pracownikom rozliczenia PIT-11. W czasie, kiedy duża część pracowników nie pojawia się w biurach, oznacza to wysyłkę listów poleconych. Przepisy dają też możliwość przekazania deklaracji w formie elektronicznej.

PIT-11, który pracodawca wystawia każdej zatrudnionej w poprzednim roku osobie, do końca stycznia powinien trafić do Urzędu Skarbowego, a do końca lutego powinien zostać przekazany pracownikowi. Może to być przesyłka pocztowa (list polecony), elektroniczna lub też doręczenie do rąk własnych.

- Wybierając konkretne rozwiązanie musimy pamiętać, że na rynku jest wiele rodzajów e-podpisu, różniących się zapewnianą mocą prawną. Kwalifikowany podpis elektroniczny, weryfikowany przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu, jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Oznacza to, że praktycznie każdy dokument papierowy można zastąpić dokumentem podpisanym kwalifikowanym e-podpisem. Dane zawarte w certyfikacie pozwalają m.in. na jednoznaczne ustalenie, kto w imieniu pracodawcy podpisał dany dokument - mówi Elżbieta Włodarczyk, dyrektor Linii biznesowej podpis elektroniczny z Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Pamiętajmy, że dostarczenie PIT-11 to obowiązek pracodawcy. Jeśli tego nie zrobi, liczyć musi się z karą. Za niewysłanie w terminie PITu-11 lub PITu-8C grozi pracodawcy grzywna w wysokości maksymalnie 180 tzw. stawek dziennych. To, ile stawek dziennych będzie musiał zapłacić pracodawca, ustala sąd. Wysokość jednej stawki dziennej może wynieść od 1/30 minimalnego wynagrodzenia do 13,3-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Brak PIT -11 nie zwalnia pracownika z rozliczenia

Ważna informacja dla pracowników.

To, że nie otrzymaliśmy od swojego pracodawcy druku PIT-11, w żaden sposób nie zwalnia z terminowego rozliczenia podatku. Na to mamy czas do końca kwietnia. Sposobów, by odpowiednie dane otrzymać i rozliczyć z się z fiskusem, jest kilka. Oczywiście najprostszym rozwiązaniem jest poproszenie pracodawcy o przesłanie odpowiednich dokumentów.

Nasze dokumenty rozliczeniowe pracodawca musi także przekazać do Urzędu Skarbowego. Wyjściem jest zatem skorzystanie z z portalu Ministerstwa Finansów podatki.gov.pl. Korzystając z tej opcji dostajemy wgląd do wszystkich wysłanych przez pracodawcę lub pracodawców (jeśli uzyskiwaliśmy przychód z kilku miejsc) dokumentów. Co więcej, system automatycznie nas rozlicza, wystarczy zatem sprawdzić, czy wszystkie dokumenty się zgadzają, uzupełnić ewentualne braki np. w ulgach czy zmienić organizację, na którą przekazujemy 1 proc. swojego podatku.

Sytuacja jest bardziej skomplikowana, jeśli w widniejących na portalu dokumentach nie ma dochodów od pracodawcy, od którego nie dostaliśmy PIT-11. Najprawdopodobniej oznacza to, że zapomniał on wysłać go do Urzędu Skarbowego. To poważne wykroczenie, za które grozi mu kara finansowa.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl