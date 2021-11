Pracodawca jednak sprawdzi, czy jesteś zaszczepiony. Przepisy już wkrótce

Jeszcze w październiku minister zdrowia Adam Niedzielski przekonywał, że nie ma potrzeby kontynuowania prac na projektem ustawy umożliwiającej pracodawcy kontrolowanie, kto z zatrudnionych jest zaszczepiony. Wzrost zachorowań, spowolnienie procesu szczepień zmieniły jednak sytuację. Zgodnie z zapowiedziami projektem nowych regulacji zajmie się rząd, a zapisy trafią na najbliższe posiedzenie Sejmu.

- Mamy w zanadrzu co najmniej jedno rozwiązanie w postaci projektu ustawy, która ma dać pracodawcom możliwość weryfikowania, czy pracownik jest zaszczepiony. To jest bardzo dobre rozwiązanie - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie z Polsat News.

Ustawa, o której mowa, nie jest nowością. Jej zapisy wzbudzały kontrowersje nie tylko wśród pracowników, pytania mieli pracodawcy, nie zgadzali się z nimi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Postanowiono zatem nie kontynuować prac i projekt odłożyć na półkę.

Wiele zmieniła jednak aktualna sytuacja epidemiologiczna. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Zdrowia 3 listopada zachorowało 10 429 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podczas konferencji prasowej wyjaśniał, że szczytu zachorowań spodziewać powinniśmy się na przełomie listopada i grudnia.

- Być może przyjdzie on trochę później. Modele pokazują, że może to być 15-50 tys. dziennych zachorowań. Mam nadzieję, że nie pobijemy rekordu zachorowań w epidemii (1 kwietnia 2021 roku odnotowano 35 251 nowych przypadków), bo jesteśmy w innej sytuacji. Jesteśmy zaszczepieni, część osób przechorowało, więc tego pesymistycznego scenariusza nie zakładamy - wyjaśniał.

Zaszczepionych w Polsce jest zgodnie z najnowszymi informacjami 39 120 916 osób (stan na 3 listopada). W centrum uwagi są jednak ci, którzy na szczepienie z różnych powodów się nie zdecydowali. To właśnie ich ma przede wszystkim dotyczyć ustawa, którą w najbliższym czasie zajmą się politycy.

Nie wszystko po staremu

Politycy pytani o kontrowersje związane z projektem ustawy mówią jasno: nie można nikogo dyskryminować.

Z projektu usunięto zapisy, które budziły najwięcej kontrowersji, w szczególności możliwość wstrzymywania wynagrodzeń dla niezaszczepionych pracowników czy wysyłania ich na bezpłatne urlopy.

- Nie ma absolutnie możliwości, żeby na przykład pracownik otrzymał urlop bezpłatny ze względu na to, że jest niezaszczepiony, bo takie pierwotnie były dyskusje - wyjaśniał Niedzielski.

W jaki sposób zatem pracownicy będą sprawdzani? Podczas prac nad pierwszym projektem ustawy proponowano wprowadzenie specjalnych certyfikatów, które będzie mógł sprawdzać pracodawca.

- Chcemy to zrobić w taki sposób, aby w certyfikacie była informacja, czy ktoś jest bezpieczny, czy nie, czy ma certyfikat zielony, czy czerwony oraz aby znalazło się tam zdjęcie danej osoby, tak by okaziciel mógł wykazać, że to jest rzeczywiście jego certyfikat - wyjaśniała w sierpniu wiceminister Anna Goławska.

Certyfikaty miały zawierać jak najmniej danych wrażliwych. Bowiem to, ile będzie mógł wiedzieć pracodawca, wzbudza najwięcej pytań.

- RODO nie sprzeciwia się weryfikacji statusu danej osoby w kontekście szczepienia. Natomiast pewne kwestie powinny zostać doprecyzowane w przepisach krajowych. Ustawa będzie zapewne określać przesłanki weryfikacji statusu danej osoby w kontekście szczepień i określać możliwe działania następcze w zakresie warunków wykonywania pracy - komentuje dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki.

Punkt widzenia zależy od...

Niezmienny jest podział na tych, którzy wprowadzenie tego typu rozwiązania popierają i tych, którzy sprzeciwiają się weryfikacji zaszczepionych.

Robert Lisicki w rozmowie z PulsHR.pl podkreśla, że najistotniejsza jest sytuacja, w której aktualnie się znajdujemy.

- Punktem wyjścia do dyskusji nad weryfikacją, czy dana osoba jest zaszczepiona, powinna być świadomość, iż działamy w szczególnym okresie epidemii o określonych negatywnych skutkach społecznych i gospodarczych oraz fakt, iż pracodawca ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Prezentowane są zresztą opinie, iż na podstawie obowiązujących przepisów pracodawcy mają prawo weryfikować status pracowników. Nie możemy pomijać faktu, iż szczepienie ogranicza rozprzestrzenianie się wirusa SAR-COV-2.

Jak dodaje, wprowadzenie ustawowych regulacji upoważniających pracodawcę do weryfikacji statusu pracownika ma na celu właśnie wsparcie pracodawców i zapewnienie im pewności działania.

- Natomiast kwestia weryfikacji szczepień będzie pewnie pewnym wyzwaniem z punktu widzenia utrzymywania dobrych relacji w miejscu pracy. Weryfikacja statusu pracownika pod kątem SARS-COV-2 może wpłynąć na postawę poszczególnych osób. Dodatkowego zaangażowania po stronie pracodawców będzie wymagało wyjaśnienie pracownikom przyczyn i celów, dla których takie informacje są weryfikowane - dodaje.

Innego zdania jest m.in. OPZZ, który na pomyśle weryfikacji pracowników nie zostawia suchej nitki.

- Pracodawca nie powinien mieć informacji dotyczących zaszczepienia pracownika - to dane wrażliwe. Rząd nie poradził sobie z akcją promowania szczepień, duża część obywateli jest im przeciwna. Dziwimy się pracodawcom, że chcą wchodzić w rolę państwa, wyręczać rząd i wymuszać na pracownikach taką decyzję. Pamiętajmy, że grupa niezaszczepionych to kilka milionów pracowników - komentuje wiceprzewodniczący OPZZ, Sebastian Koćwin.

Jak dodaje, rozwiązania, które będą stosowane w firmach, odbiją się na sytuacji nie tylko pracowników, ale także wpłyną na działanie przedsiębiorstw.

- Poza tym warto zaznaczyć, że po wprowadzeniu tego typu praktyk w wielu firmach duża część załogi albo nie pracowałaby wcale albo na innych stanowiskach pracy. Czy w praktyce firmy mogą sobie na to pozwolić?! Uważamy, że rząd powinien wziąć pełną odpowiedzialność za ewentualną decyzję o obowiązkowości szczepień - komentuje Koćwin.

Nie tylko przedsiębiorcy

O przyspieszenie prac nad ustawą apelują nie tylko przedsiębiorcy. Apel o pilne wprowadzenie prawnej możliwości weryfikacji osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 opublikowała Unia Metropolii Polskich.

- Miasta Unii Metropolii Polskich - jedni z największych pracodawców w swoich regionach - muszą zapewnić prawidłową organizację pracy z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków. Są dostarczycielami usług komunalnych, których ciągłość jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania miast. Dlatego niezbędne jest stworzenie systemu, który pozwalałby pracodawcom otrzymać informacje o szczepieniu pracowników. Jest to racjonalne rozwiązanie obowiązujące już np. we Francji - czytamy w piśmie.

Zdaniem organizacji brak odpowiednich przepisów naraża pozostałe osoby na zarażenie i uniemożliwia powstrzymanie epidemii.

- Problem ten był wielokrotnie podnoszony przez naszych reprezentantów na spotkaniach poświęconych ww. szczepieniom. Projekt ustawy w tym zakresie, opracowany przez Ministerstwo Zdrowia, jest już gotowy. Apelujemy więc o podjęcie dalszych prac legislacyjnych nad tymi rozwiązaniami i doprowadzenie do ich pilnego wprowadzenia w życie - podkreślają członkowie UMP.

W Europie już to robią

Gdy weźmiemy pod uwagę aktualne wskaźniki zachorowań, uzasadnione jest pytanie, czy proponowane zmiany nie są wprowadzone zbyt późno.

- To jest podstawowy zarzut strony przedsiębiorców, iż rozwiązania te są wprowadzane późno. W tym zakresie postulaty były prezentowane od początku uruchomienia powszechnego programu szczepień, czyli od czerwca br. Uruchomienie obecnie procesu legislacyjnego oznacza, iż rozwiązania mają szansę wejść w życie dopiero w grudniu - podkreśla Robert Lisicki.

Rozwiązania dopuszczające do pracy tylko zaszczepionych stosowane są już m.in. we Włoszech czy Austrii.

Włosi wprowadzili najsurowsze przepisy antycovidowe w całej Unii Europejskiej. Do zakładu pracy mogą wejść tylko posiadacze tzw. Green Pass. Certyfikat jest wystawiany na podstawie szczepienia, dokumentu poświadczającego wyleczenie z COVID-19 lub testu z ostatnich 48 godzin. Wejście do miejsca pracy bez przepustki może kosztować pracownika od 600 do 1500 euro. Pracodawcy za brak kontroli paszportów grozi kara od 400 do 1000 euro.

Wprowadzenie tych rozwiązań spotkało się z protestem pracowników, którzy zablokowali m.in. porty w Trieście, Genui czy Ankonie.

Podobne rozwiązania z początkiem listopada zaczęły obowiązywać w Austrii. Obowiązuje tam zasada "3-G" - „Getestet, Geimpft, Genesen” (przetestowany, zaszczepiony, ozdrowieniec). Ci, którzy pracują w miejscu, w którym nie można wykluczyć kontaktu fizycznego z innymi ludźmi, będą musieli okazać negatywny wynik testu na koronawirusa, paszport covidowy lub certyfikat ozdrowieńca.

- Nie mogą mieć miejsca sytuacje, w których ludzie narażani są na ryzyko zakażenia COVID-19 w pracy - powiedział austriacki minister zdrowia Wolfgang Mückstein.

We Francji pracownicy obsługujący klientów (od sprzedawców, przez kelnerów i barmanów, po konduktorów w pociągach), obowiązani są okazać stosowny certyfikat covidowy. Jego brak skutkować może zawieszeniem w pełnieniu obowiązków.