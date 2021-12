Praca zimą oznacza dla pracodawców dodatkowe obowiązki. Sprawdź jakie

Podobnie jak latem, w okresie zimowym na pracodawcach spoczywają dodatkowe obowiązki. Niska temperatura na zewnątrz zobowiązuje ich do zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, udostępnienia urządzeń do ogrzania się poza pomieszczeniami, a także dostarczenia środków ochrony indywidualnej oraz posiłków i napojów profilaktycznych.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, okres zimowy w Polsce rozpoczyna się 1 listopada i trwa do 31 marca. W ciągu tych pięciu miesięcy, na pracodawcach spoczywają dodatkowe obowiązki w zakresie ochrony pracowników wykonujących pracę w obniżonych temperaturach, ale również odpowiedniego zabezpieczenia firmy i terenów do niej należących.

- Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, którego zespół wykonuje obowiązki na zewnątrz budynków, jest zapewnienie mu odpowiedniej odzieży zimowej, a jeśli warunki pracy tego wymagają - musi spełniać również wytyczne dotyczące odzieży roboczej lub ochronnej. Kolejnym elementem jest zapewnienie osobom pracującym na zewnątrz posiłków profilaktycznych i ciepłych napoi – oraz oczywiście możliwości ich spożywania w odpowiednich warunkach – wyjaśnia Andrzej Bączkowski, ekspert ds. bezpieczeństwa pracy firmy doradczej W&W Consulting.

Jak dodaje, przepisy jasno wskazują również na konieczność przygotowania miejsca do ogrzania się – obecnie praktykuje się wykorzystanie specjalnych kontenerów socjalnych.

- Jednak nie wolno zapominać o zapewnieniu odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy zarówno biurowej jak i magazynowo - produkcyjnej. Tutaj pośrednim obowiązkiem pracodawcy jest zadbanie o odpowiedni przegląd i konserwacje instalacji grzewczej w zakładzie pracy - wyjaśnia.

W okresie zimowym ważne jest zagwarantowanie odpowiedniej temperatury, potrzebnej do wykonania danej pracy.

W pomieszczeniach należy zapewnić temperaturę nie niższą niż 14°C. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie pozwalają na to względy technologiczne. Natomiast w pomieszczeniach, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C .

Pracownicy wykonujący pracę na zewnątrz prócz niskiej temperatury są narażeni na opady deszczu, śniegu oraz wiatr. W związku z tym pracodawca zobowiązany jest zorganizować stanowiska pracy w taki sposób, aby byli oni chronieni przed zagrożeniami związanymi z trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie takim pracownikom zatrudnionym na otwartej przestrzeni pomieszczenia, w których mogą oni się ogrzać. Muszą one znajdować się w pobliżu miejsc pracy, dawać schronienie przed opadami atmosferycznymi i niską temperaturą, umożliwić zmianę odzieży, a ponadto być zaopatrzone w urządzenia do podgrzewania posiłków. Temperatura minimalna zapewniona w takich pomieszczeniach powinna wynosić 16°C.

Jeżeli ze względu na rodzaje prac wykonywanych na otwartej przestrzeni w okresie zimowym nie jest możliwe zapewnienie wskazanych pomieszczeń, należy zagwarantować pracownikom w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednio urządzone źródła ciepła, przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej

fot: PAP/Wojciech Pacewicz

Posiłki regeneracyjne

W okresie zimowym pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom nieodpłatnie odpowiednich posiłków i napojów, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania określa rozporządzenie Rady Ministrów.

Przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C, pracodawca zawsze jest zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni gorące napoje. Prace wykonywane na zewnątrz w okresie zimowym uprawniają także do posiłków profilaktycznych.

W wyżej wskazanych warunkach, w okresie zimowym, czynności te muszą być również związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet.

Posiłki i napoje wydawane są pracownikom w tych dniach wykonywania prac, w których jest to uzasadnione. Powinny być one wydawane w czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 3–4 godzinach pracy. Natomiast napoje gorące pracodawca powinien zapewnić w ciągu całej zmiany roboczej i w ilości w pełni zaspokajającej potrzeby pracowników.

Odzież ochronna

Jeżeli pracownik będzie świadczył pracę w warunkach, gdzie występują niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia czynniki (niska temperatura, opady czy wiatr), pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia mu "środków ochrony indywidualnej" (m.in. hełmy, rękawice, ochronniki słuchu, okulary ochronne).

Natomiast odzież i obuwie robocze należy zapewnić:

- w przypadku, gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

- ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy

Inne obowiązki pracodawcy

Codziennym obowiązkiem pracodawcy powinno być również prawidłowe zabezpieczenie dróg i chodników mieszących się na terenie firmy. Chodzi głównie o ich odśnieżanie i zadbanie, by nie były śliskie. Przy silnych opadach śniegu pracodawcy muszą pamiętać o usuwaniu pokrywy śnieżnej z dachów i budowli (lub nawisów lodowych z tych dachów).

- Niestety jest to obowiązek, którego część pracodawców nie jest świadoma, natomiast jego niewypełnienie grozi nawet katastrofą budowlaną i w konsekwencji ofiarami śmiertelnymi. Dodatkowo, jeśli za ogrodzeniem zakładu pracy znajduje się chodnik leżący na gruncie firmy, ale jest używany do celów publicznych - firma również musi dbać o jego zabezpieczenie w porze zimowej. Zresztą to ostatnie zadanie dotyczy również mniejszych podmiotów, gdzie np. z chodnika publicznego wchodzi się po kilku stopniach do sklepu - muszą być odpowiednio oczyszczone, aby nie stwarzały ryzyka pośliźnięcia czy upadku - dodaje ekspert W&W Consulting.