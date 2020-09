Praca zdalna zamiast telepracy. Branża mówi, czego zabrakło w nowych przepisach

Zgodnie z propozycją MRPiPS praca zdalna ma zastąpić telepracę w Kodeksie pracy. Eksperci rynku pracy są zadowoleni, że projekt stał się przedmiotem dyskusji, mają jednak pewne zastrzeżenia.

Autor:Justyna Koc

• 25 wrz 2020 6:00





Propozycje przedstawione przez resort pracy dotyczące pracy zdalnej dają szansę na to, aby rozwiązanie to było realnie wykorzystywane (Fot. Shutterstock)

Do tej pory telepraca była fikcją. Według Andrzeja Kubisiaka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego propozycje przedstawione przez resort pracy dotyczące pracy zdalnej dają szansę na to, aby rozwiązanie to było realnie wykorzystywane.

Bardziej krytycznie na rozwiązania zawarte w omawianym projekcie patrzy Marcin Frąckowiak z BCC, który uważa, że nie przystają one do realiów wykonywania pracy zdalnej.

Zdaniem Roberta Lisickiego z Konfederacji Lewiatan pewnym wyzwaniem w praktyce może być czas pracy. Jak jednak dodaje, Kodeks pracy przewiduje w tym zakresie stosowne rozwiązania.

Wstępna wersja projektu zmian w Kodeksie pracy, zawierająca nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej, jest gotowa. Wynika z niej, że praca zdalna miałaby zastąpić przepisy Kodeksu pracy dotyczące telepracy.

- Do tej pory telepraca była fikcją - mało kto korzystał z tego narzędzia. Dobrze więc, że propozycja pracy zdalnej jest na stole i zaczynamy dyskusję o tym, jak ją uregulować. Propozycje przedstawione przez resort pracy dają szanse na to, aby rozwiązanie to było realnie wykorzystywane. Część reżimu, który pojawiał się w przypadku telepracy, została zdjęta z barków pracodawców. Mamy też większą elastyczność, jeśli chodzi o czas pracy – praca zdalna nie musi być wykonywana w sztywno określonych ramach czasowych tak jak to było w przypadku telepracy – mówi Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Również Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan, pozytywnie ocenia kierunek zmian jeżeli, chodzi o definicję pracy zdalnej.

- Telepraca musiała być „regularna” - to określenie sprawiało wiele kłopotów interpretacyjnych pracodawcom. Praca zdalna będzie mogła być wykonywała całościowo lub częściowo. To zmiana zdecydowanie na plus, pozostawiająca stronom uszczegółowienie „częściowej” formuły organizacji pracy zdalnej – komentuje Lisicki.

Jak jednak dodaje Lisicki, Konfederacja Lewiatan będzie postulować o uwzględnienie sytuacji przejściowych. Projekt jest na bardzo wczesnym etapie – dyskusja dopiero się rozpoczyna. Niezależnie od jej wyników i tego, jak ostatecznie będzie wyglądał projekt, potrzebne są przepisy przejściowe.

Za mało swobody

Bardziej krytycznie na rozwiązania zawarte w omawianym projekcie patrzy Marcin Frąckowiak, ekspert BCC ds. zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy . - Propozycje zawarte w projekcie resortu pracy wydają mi się dalekie od zadowolenia obu stron – pracodawców i pracowników. Jednocześnie mam wrażenie, że nie przystają one do realiów wykonywania pracy zdalnej. Home office funkcjonuje na większą skalę od początku pandemii, czyli od marca. Tymczasem nad nowymi przepisami pracujemy tak, jak byśmy zaczynali od zera – powstało nowe rozwiązanie, które wymaga określenia nowych warunków współpracy – komentuje Marcin Frąckowiak. Jak zaznacza ekspert BCC, pracodawcy i pracownicy powinni dostać dużą swobodę, jeśli chodzi o określanie warunków pracy zdalnej. - Narzucenie odgórnych zasad pracy zdalnej nie może się udać, ponieważ praca zdalna to nie tylko praca informatyka siedzącego przy komputerze. To także praca handlowca czy osoby wytwarzającej produkty, np. krawca. Tworzenie jednego wzorca wydaje się być nietrafione. Należy stworzyć ramy regulujące najważniejsze elementy, a nie szczegółowe przepisy w Kodeksie pracy czy też, jak chciały związki zawodowe - w nowej ustawie – podkreśla Marcin Frąckowiak. Także Robert Lisicki podkreśla, że praca zdalna nie jest tożsama z telepracą. - Telepraca jest elementem szerszego zbioru jakim jest praca zdalna. To oznacza, że pracą zdalną może być również np. składanie komponentów, szycie itd. - mówi. Z kolei Andrzej Kubisiak w rozmowie z PulsHR.pl zaznacza, że można było stworzyć prostszy projekt, który w dużej mierze pogodziłby interesy pracodawców i pracowników. - Pracodawcy wzięliby na siebie koszty związane z home office – pokryli część zobowiązań za media czy łącza internetowe. Z drugiej stron, pracodawcy powinni mieć możliwość zdjęcia z siebie odpowiedzialności za zdrowie i życie pracownika. Myślę, że taki mechanizm uprościłby regulację – wyjaśnia Kubisiak. Robert Lisicki zauważa natomiast, że spora część przedsiębiorców ma obawy, czy nowe przepisy zapewnią elastyczność – zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. - Patrząc na home office z perspektywy przedcovidowej, był on traktowany jako benefit, którego oczekiwali pracownicy. Koronawirus przyczynił się do przyspieszenia pewnych procesów i upowszechnienia tej formy organizacji pracy. Po stronie pracodawców propozycja analizowana jest pod kątem sprawnej, efektywnej organizacji pracy. Dotyczy to szczególnie modeli mieszanych, częściowej pracy zdalnej , kiedy część obowiązków wykonujemy w biurze, a część z domu – mówi Lisicki. Zdaniem eksperta Konfederacji Lewiatan, podjęta powinna również zostać kwestia incydentalnego wnioskowania pracowników o pracę zdalną. - Uważam, że powinniśmy dążyć do zapewnienia pracodawcom i pracownikom na poziomie zakładu pracy przestrzeni do ustalania szczegółów wykonywania pracy zdalnej – dodaje ekspert. Spora część przedsiębiorców ma obawy, czy nowe przepisy zapewnią elastyczność – zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. (Fot. Shutterstock) Porozumienie ze związkowcami Zgodnie z projektem zasady wykonywania pracy zdalnej powinny zostać określone w porozumieniu zawartym między pracodawcą a związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Jeśli natomiast w ciągu 30 dni nie uda się wypracować porozumienia, pracodawca będzie mógł sam stworzyć zasady w regulaminie wykonywania pracy zdalnej, biorąc pod uwagę ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi. - Z perspektywy osoby, która na co dzień negocjuje z organizacjami związkowymi wiem, że tego typu dialog może ciągnąc się tygodniami czy miesiącami. Nawet jeśli mamy 30 dni na negocjacje, to w sytuacji wyjątkowej, kiedy musimy przejść na pracę zdalną z dnia na dzień, nie uda nam się wypracować porozumienia. Sytuacja ekonomiczna firmy nigdy nie będzie priorytetem dla związków zawodowych. Jeśli mamy sytuację wyjątkową, np. epidemię i musimy z dnia na dzień wdrożyć model pracy zdalnej, nie mamy czasu na negocjacje. W takich przypadkach pracodawca powinien mieć prawo samodzielnie ustalić warunki pracy zdalnej, z kolei porozumienie z reprezentacją związków zawodowych czy pracowników powinno został odłożone w czasie – ocenia Marcin Frąckowiak. - Z doświadczenia wiem, że przykładowo o dopłatach do fotela czy biurka można rozmawiać ze związkowcami godzinami. Możemy wchodzić w takie szczegóły, ale nie w sytuacjach awaryjnych – dodaje ekspert. Grzegorz Sikora z Forum Związków Zawodowych zauważa inny problem. Według niego należy doprecyzować kwestie związane z procedurą kształtowania regulaminów pracy zdalnej, warunków jej wykonywania oraz kontroli dotyczącej odpowiednich warunków, które pracodawca musi spełnić, aby pracownik mógł pracować w sposób bezpieczny. - W obecnym kształcie projekt wydaje się regulować relacje w sposób niezmiernie ogólny. Tymczasem na ustawodawcy ciąży obowiązek budowania przepisów, które będą równoważyć interes obydwu stron. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że ustawodawca tej równowagi nie zachowuje - podkreśla Sikora. Elastyczny czas pracy Kolejnym zagadnieniem, nad którym warto się pochylić, jest czas pracy. W projekcie przedstawionym przez resort pracy nie pojawiają się zapisy dotyczące tego zagadnienia. Jak zauważa Robert Lisicki, priorytetem powinny być inne kwestie. - Pewnym wyzwaniem w praktyce może być czas pracy. Natomiast uważamy, że Kodeks przewiduje w tym zakresie stosowne rozwiązania. Wpierw trzeba rozstrzygną istotne dla pracy zdalnej kwestie takie jak - jej wdrażanie i wykonywanie. Pamiętajmy, że w przypadku pracy zdalnej możemy mieć do czynienia z systemem zadaniowym, ruchomym rozkładem pracy lub pracą w ustalonych odgórnie godzinach. Nie jesteśmy w stanie uregulować wszystkich stanów faktycznych, dlatego warto postawić sobie pytanie, czy zawarte w KP regulacje nie są wystarczające. Zostawmy sobie w tym zakresie swobodę - komentuje Lisicki. Inaczej ten aspekt ocenia Marcin Frąckowiak. Jego zdaniem obecne regulacje dotyczące czasu pracy w większości przystają do realiów wykonywania pracy w fabrykach, kiedy to pracownik musiał wykonywać pracę na miejscu w zakładzie pracy, np. 8 czy 12 godzin. - Pracownicy świadczący pracę z domu nie chcą tak pracować, chcą większej elastyczności. Ponadto odgórnie ustalony czas pracy może rodzić konflikty. Pracodawca, który wprowadzi rozwiązanie informatyczne, by sprawdzić, czy pracownik przebywa przy komputerze, może spotkać się z oporem ze strony zatrudnionych. Jeśli natomiast nie będzie tego kontrolował, to daje przyzwolenie na przerwy w pracy, np. na spacer z psem w godzinach pracy – tłumaczy Frąckowiak. - Myślę, że warto dążyć do zadaniowości pracy zdalnej. Należałoby się skupić się na rezultatach pracy, a nie czasie jej wykonywania. Podążać za tym musi zmiana filozofii myślenia - najwyższa pora na to – dodaje ekspert BCC. Co istotne, praca zdalna jest realizowana w ramach stosunku pracy, zatem pracodawca utrzymuje swoje uprawnienia kierownicze do organizowania i kontrolowania jej wykonywania. - Oczywiście one muszą być dostosowane do tej formy pracy. W projekcie pojawiają się postanowienia dotyczące sposobu porozumiewania, sposobu i kontroli wykonywania pracy, potwierdzania obecności. Nikt jednak nie ogranicza uprawnień pracodawcy do egzekwowania porządku w organizacji pracy – wskazuje Lisicki. Inaczej na sprawę patrzy Forum Związków Zawodowych.Jak podkreśla Grzegorz Sikora, brakuje zapisów, które pozwalałyby zachować work-life balance. - Szkoda, że ustawodawca podejmując się prac nad projektem nie uwzględnił pierwszych sygnałów, które wysyłali partnerzy społeczni w ciągu ostatnich kilku miesięcy. My jako Forum Związków Zawodowych sygnalizowaliśmy, że należy wprowadzić tzw. prawo do odłączenia. To oznacza, że część pracowników zwracała uwagę na zwiększenie realnego czasu pracy. Potwierdzają to choćby badania Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych - pracownicy zdalni pracują dwa razy częściej po 48 godzin i więcej w tygodniu niż ci, którzy wykonują swoje zadania na terenie zakładu pracy. EKZZ wskazuje jednocześnie, że praca zdalna wpływa na pogorszenie snu i wielu innych aspektów psychofizycznych - wyjaśnia Grzegorz Sikora. Kto zadba o BHP? Kolejny obszar, który pojawia się podczas dyskusji, to obowiązki pracodawców w zakresie BHP. Jak zauważa Robert Lisicki, to zagadnienie było jednym z głównych wyzwań przy telepracy i przyczyną jej małej popularności. - W tej chwili mamy pewne wyłączenia przykładowo w zakresie dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego. Natomiast będą obowiązywać powszechne regulacje bhp i z tym firmy będą musiały się zmierzyć. Musimy zastanowić się czy pracodawcy, szczególnie mali i średni, będą w stanie spełnić te wymagania – ocenia ekspert Konfederacji Lewiatan. Z kolei Marcin Frąckowiak mówi wprost, że za bezpieczeństwo i higienę pracy nie powinien odpowiadać pracodawca, który nie jest w stanie skontrolować stanowiska pracy. Jego obowiązki powinny ograniczać się do szkoleń BHP – ogólnych i stanowiskowych. - Zwróćmy również uwagę, że artykuł 67 [17] Kodeksu pracy dot. telepracy zawiera wyłącznie wielu obowiązków z zakresu bhp wobec pracownika wykonującego telepracę, np. obowiązku dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy – to rozsądne gdyż pracodawca nie ma nawet narzędzi kontrolnych aby sprawdzić w jakich warunkach pracownik świadczy pracę w domu. Dlaczego więc miałby być za odpowiedzialny za te kwestie w przypadku pracy zdalnej, skoro nie robi tego nawet w przypadku telepracy? - pyta Frąckowiak. Praca zdalna jest realizowana w ramach stosunku pracy, zatem pracodawca utrzymuje swoje uprawnienia kierownicze do organizowania i kontrolowania jej wykonywania. (Fot. Shutterstock) Koszty pracy zdalnej Zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego w przypadku wykorzystywania przez pracownika prywatnych materiałów i narzędzi mają zostać uwzględnione w porozumieniu lub regulaminie pracy zdalnej. Według Andrzeja Kubisiaka to niewystarczający zapis. - Zgodnie z projektem to pracodawca musi porozumieć się z pracownikami w tej kwestii. Pamiętam, że pod uwagę był brany pomysł stałego ryczałtu – mówił o tym wiceminister pracy Stanisław Szwed. Wydaje mi się, że ten mechanizm można byłoby zastosować analogicznie do tego, jak wypłacane są diety podczas delegacji. Nie mówię tutaj o kwotach, ale o mechanizmie rozliczania pracy zdalnej, bo jednak część kosztów przechodzi na pracownika – komentuje Kubisiak. Praca zdalna w dłuższej perspektywie Andrzej Kubisiak zwraca uwagę także na inną kwestię - praca zdalna dotyczy niewielkiej grupy pracowników. Pod koniec marca, w szczycie lockdownu, zaledwie 15 proc. Polaków pracowało z domu. - Oczywiste jest, ze pracę zdalną należy uregulować, musimy jednak pamiętać, że nie jest to panaceum na bolączki rynku pracy, a w dłuższej perspektywie home office może pogłębić dualizm rynku pracy. Zresztą ten dualizm widać także w firmach, gdzie back office (pracownicy biurowi) jest w stanie pracować zdalnie, natomiast front office (produkcja czy pracownicy budowlani) – już nie – komentuje Andrzej Kubisiak. - Mamy też w Polsce sporo osób wykluczonych cyfrowo bądź nieposiadających umiejętności cyfrowych – oni nie są w stanie skorzystać w pełni z pracy zdalnej – dodaje Kubisiak. Grzegorz Sikora odnosi się z kolei do predyspozycji pracowników. Jak tłumaczy, nie każdy człowiek odnajduje się pracując z domu. - Co prawda ustawodawca dostrzega prawdopodobieństwo dyskryminacji pracowników ze względu na wybór trybu wykonywanej pracy. To jednak za mało, biorąc pod uwagę, że znacząca część firm sygnalizowała spadek efektywności u pracowników realizujących swoje obowiązki w formie zdalnej - mówi Sikora. - W naszej ocenie, wbrew stereotypom, nie wynika to z faktu, że ktoś oprócz pracy wykonuje obowiązki domowe lub wprost unika pracy. Należy wziąć pod uwagę kwestie związaną z predyspozycjami pracownika w odniesieniu do formy, w jakiej wykonuje swoją pracę. Dla ogromnej części z nich zmiana siedziby firmy na całodzienne przebywanie w czterech ścianach może mieć tragiczne skutki. W tym miejscu zarówno pracodawcy, ale również i państwo powinno mieć na uwadze kwestie zdrowia psychicznego pracownic i pracowników - dodaje.

