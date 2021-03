Praca zdalna zabija. 6 wypadków przez 9 miesięcy, w tym 3 śmiertelne

Od 1 marca do 31 grudnia 2020 r. do Państwowej Inspekcji Pracy zgłoszono 6 wypadków, do których doszło podczas wykonywania pracy zdalnej. Wszystkie zostały uznane za wypadki przy pracy. W trzech przypadkach osoby zmarły.

Wypadki przy pracy zdalnej będą dokładniej monitorowane. (Fot. Shutterstock)

W czwartek (18 marca) odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, którego głównym tematem były kwestie związane z bezpieczeństwem pracowników wykonujących obowiązki zawodowe zdalnie.

Z przedstawionych przez PIP danych wynika, że w czasie pandemii (od 1 marca do 31 grudnia 2020) zgłoszono do inspekcji 6 wypadków, do których doszło podczas wykonywania pracy zdalnej. Wszystkie zostały uznane za wypadki przy pracy. Dwóch poszkodowanych doznało ciężkich obrażeń ciała, trzech poniosło śmierć a jeden doznał lekkich obrażeń.

Główny inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, poinformowała o powołaniu zespołu, który pracuje nad rekomendacjami dotyczącymi badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zdalnej. Wskazała też, że w obowiązujących przepisach covidowych kwestia badania okoliczności wypadków przy pracy nie jest prawidłowo uregulowana.

- Potrzebujemy jako instytucja kontrolna precyzyjnych przepisów w zakresie pracy zdalnej. Nie mamy takich i tym samym nie mamy podstaw do tego, by prowadzić czynności kontrolne w prywatnych domach pracowników, co stanowi dużą przeszkodę przy badaniu wypadków związanych z pracą zdalną, jak również przy ocenie przestrzegania warunków bhp - stwierdziła Katarzyna Łażewska-Hrycko.

