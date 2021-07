Praca zdalna w Kodeksie pracy. Są kolejne zmiany w projekcie

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmian w Kodeksie pracy dotyczących pracy zdalnej. Według nowych propozycji pracownik będzie musiał potwierdzać z pracodawcą miejsce wykonywania pracy świadczonej zdalnie.

Zgodnie z nowymi zapisami praca zdalna może być także polecona pracownikowi przez pracodawcę (Fot. Shutterstock)

Pierwsza zmiana to definicja pracy zdalnej. Projekt zakłada, że praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, w tym pod jego adresem zamieszkania. Co istotne, to miejsce każdorazowo musi być uzgodnione z pracodawcą. Warunkiem wykonywania pracy zdalnej przez pracownika będzie więc wyrażanie zgody pracodawcy na świadczenie pracy przez pracownika poza zakładem pracy i akceptacja wskazanego przez pracownika miejsca wykonywania pracy.

- W praktyce będzie to oznaczało, że każdorazowo pracodawca będzie musiał wyrazić zgodę na wykonywanie przez pracownika pracy zdalnej w konkretnym miejscu – mówi Magdalena Wilkoszewska, dyrektor działu prawa pracy w TGC Corporate Lawyers.

Dodatkowo pracownik będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia potwierdzającego, że we wskazanym przez niego miejscu ma odpowiednie warunki do pracy. W przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych uniemożliwiającej wykonywanie pracy zdalnej pracownik będzie musiał poinformować o tym niezwłocznie pracodawcę. W takim przypadku pracodawca cofa polecenie wykonywania pracy zdalnej.

- Pracodawca ma prawo, w miejscu wykonywania pracy zdalnej i w godzinach pracy pracownika, przeprowadzać kontrole w zakresie BHP - ta zasada nie uległa zmianie. Projekt wskazuje jednak, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, pracodawca może wezwać pracownika do ich usunięcia w określonym terminie albo cofnąć zgodę na wykonywanie pracy zdalnej. W takim przypadku pracownik będzie zobowiązany rozpocząć pracę w miejscu i terminie określonym przez pracodawcę – wskazuje Magdalena Wilkoszewska.

Polecenie pracy zdalnej w przypadku siły wyższej

Zgodnie z nowymi zapisami praca zdalna może być także polecona pracownikowi przez pracodawcę. Taka sytuacja będzie możliwa w przypadku obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. W okresie, w którym z powodu siły wyższej (z przyczyn niezależnych od pracodawcy) zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe. - Wprowadzenie do projektu pojęcia siły wyższej oznacza, że pracodawca będzie mógł zarządzić wykonywanie przez pracowników pracy zdalnie w przypadku wystąpienia zdarzenia zewnętrznego, nieprzewidzianego i niemożliwego do zapobieżenia - mówi Magdalena Wilkoszewska. Opieka nad członkiem rodziny Nowa wersja projektu rozszerza również katalog osób, których wniosek dotyczący wykonywania pracy zdalnej pracodawca będzie zobowiązany zatwierdzić. Do dotychczasowego katalogu dodano pracowników sprawujących opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Powrót do poprzednich warunków Jeżeli strony umowy o pracę uzgodnią wykonywanie pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia, w dalszym ciągu każda z nich będzie mogła wystąpić z wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w tym trybie i przywrócenie poprzednich warunków. W takiej sytuacji pracownik i pracodawca ustalą termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. - W razie braku takiego porozumienia, zgodnie z nowym projektem, przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy nastąpi po upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Oznacza to, że brak porozumienia pomiędzy pracodawcą i pracownika nie będzie stanowił przeszkody do powrotu pracownika do biura - ocenia Magdalena Wilkoszewska.

