Praca zdalna w Kodeksie pracy. Kiedy będą nowe przepisy?

Ustawa covidowa wprowadziła rozwiązania ułatwiające pracę zdalną, jednak przedsiębiorcy i związki zawodowe chcą wprowadzenia odpowiednich przepisów na stałe do Kodeksu pracy. Prace trwają, a pierwsza tura rozmów za nimi.

– Wszyscy mamy świadomość, iż obecnie praca zdalna w dużej mierze opiera się na antycovidowych, tymczasowych rozwiązaniach. Z jednej strony istnieje potrzeba przedstawienia pracodawcom i pracownikom rozwiązań, które będą miały charakter systemowy, z pewnym wyprzedzeniem. Z drugiej strony rozwiązania te muszą być dopracowane, aby były praktyczne i dostępne dla dużej części rynku – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan.

W środę 31 marca odbyło się w tej sprawie spotkanie. Negocjacjom poddana została kolejna wersja projektu. Czy jest bardziej zadowalająca niż poprzednia i czy będzie ostateczną wersją?

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Jesteśmy na początku wymiany poglądów i stanowisk między stroną rządową, pracodawcami oraz związkami zawodowymi. Trudno więc w tej chwili powiedzieć, jak będzie wyglądał finalnie projekt. Na pewno obecna wersja w jakimś stopniu uwzględnia postulaty związków i pracodawców. Jest to krok naprzód – mówi Adrian Prusik, radca prawny, ekspert Pracodawców RP.

Paweł Śmigielski, dyrektor wydziału prawno-interwencyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ), również podkreśla, że to dopiero początek negocjacji. Dodaje, że temat jest trudny, ponieważ strony dialogu w wielu sprawach mają odmienne stanowiska, a ich zbliżenie wymaga wielu rozmów i analiz prawnych.

– Dodatkowo przez cały czas otrzymujemy różne sygnały od pracowników i organizacji związkowych, które wymagają oceny – wyjaśnia Śmigielski.

Czytaj też: Wypadek przy pracy w domu. Jak zgłosić? Jak udokumentować?

Ekspert OPZZ zwraca także uwagę, że zespół negocjacyjny spotyka się praktycznie co tydzień – również w formule autonomicznej.

– Mam więc nadzieję, że tak szybki tryb pracy zespołu pozwoli na sprawne procedowanie, a w efekcie na osiągnięcie porozumienia co do zapisów pracy zdalnej i ich szybkie wprowadzenie w życie – dodaje Paweł Śmigielski.

Kiedy uda się zakończyć prace nad projektem? Katarzyna Lorenc, ekspert BCC ds. rynku pracy i efektywności zarządzania, zauważa, że priorytetem nie jest czas, a jakość.

– Okresy przejściowe po pandemii będą wprowadzać nowe regulacje. Patrząc po rozwoju zarazy – nieprędko. Dobrze wykorzystać ten czas do stworzenia solidnego dokumentu – wyjaśnia Lorenc.

Paweł Śmigielski ma nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie. Jak zaznacza, praca zdalna jest ważną kwestią z zakresu prawa pracy, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, dlatego też warto osiągnąć porozumienie, które w możliwie najszerszy sposób uwzględni prawa i interesy wszystkich zainteresowanych stron.

– Nie ukrywam również, że takie porozumienie pozytywnie wpłynie na ocenę dialogu społecznego prowadzonego w ramach Rady Dialogu Społecznego – dodaje.

Również Adrian Prusik zauważa, że pogodzenie interesów wszystkich stron to wyzwanie, które nie należy do najłatwiejszych.

– Czy uda nam się uzgodnić finalny projekt? Ta kwestia pozostaje otwarta. Ciężko określić, kiedy może to nastąpić. Jesteśmy na początku rozmów i póki co nie zidentyfikowaliśmy wszystkich obszarów, które będą wymagały dyskusji. Niemniej jednak widać, że stronie rządowej zależy, aby prace przebiegały sprawnie – komentuje ekspert Pracodawców RP.

Spotkanie negocjacyjne

Katarzyna Lorenc mówi, że niewątpliwie potrzebujemy regulacji, jeśli chodzi o pracę zdalną. Ma jednak pewne obawy.

– Wierzę, że porozumienie uda się osiągnąć. Dlatego proponowaliśmy temat pracy zdalnej do dyskusji w czasie paktu. Niestety podczas spotkania związki zawodowe bardzo nas zaskoczyły i wątpliwości jest więcej niż mniej – wyjaśnia Lorenc.

Również Adrian Prusik zaznacza, że po pierwszym spotkaniu widać, iż są rozbieżności. Rozmawiano m.in. o tym, jakie wymogi powinien nałożyć ustawodawca na pracodawców przy wprowadzaniu pracy zdalnej w firmie.

– Kwestią sporną jest rola zakładowych związków zawodowych. Czy uda się uzgodnić wspólne stanowisko? Czas pokaże – komentuje ekspert Pracodawców RP.

Grzegorz Sikora, dyrektor ds. strategii i rozwoju w Forum Związków Zawodowych (FZZ), zwraca uwagę na inną ważną sprawę, która była omawiana podczas spotkania.

– Pozytywnie oceniamy pomysł, żeby przeznaczyć 44 mln euro z KPO na wdrożenie instrumentów, które pozwolą na upowszechnienie pracy zdalnej. Pytanie jednak, czy środki te są wystarczające, a także czy ich podział jest dobry. Zakłada się, że na szkolenia ma zostać przeznaczonych 30 proc. środków, na doradztwo 20 proc., a na oprogramowanie i licencje – 50 proc. Warto jednak podkreślić, że w ramach szkoleń i doradztwa mają odbywać się audyty. Tym samym nasuwa się pytanie, czy nie powinniśmy zwiększyć budżetu na szkolenia. Trzeba zwrócić uwagę na kompetencje cyfrowe, których brakuje – zwłaszcza wśród pracowników z grupy 50+. Jeśli firmy chcą zachować wydajność, to będą musiały uzupełnić umiejętności cyfrowe swojego zespołu – ocenia Grzegorz Sikora.

Kwestią do dyskusji jest również, zdaniem Grzegorza Sikory, podział środków z KPO wobec poszczególnych podmiotów.

– Cieszy fakt, że pieniądze trafią do sektora mikro- i małych przedsiębiorstw. Pytanie jednak, co z dużymi graczami, szczególnie tymi o polskich korzeniach. Warto to jeszcze przeanalizować – mówi ekspert FZZ.

Kolejna sprawa, którą podkreśla Sikora, to pieniądze z puli szkoleniowej.

– Powinny one trafić do pracownika. Szkolenie zorganizowane przez firmę może nie być tak efektywne jak te przygotowane przez instytucje wybrane przez państwo, które jest operatorem środków z KPO. Pracownik może w przyszłości zmienić pracę, a kompetencje pozyskane z zewnętrznych szkoleń zostaną razem z nim. Oczywiście firmę również trzeba wyposażyć w nową infrastrukturę czy know-how, np. jak zarządzać spółką podczas pracy zdalnej – tłumaczy Sikora.

Kością niezgody mogą być wysokie koszty pracy zdalnej związane z ekwiwalentem lub ryczałtem (Fot. Shutterstock)

Trudne sprawy

Eksperci są zgodni, że wiele spraw wymaga dyskusji. Kością niezgody mogą być wysokie koszty pracy zdalnej związane z ekwiwalentem lub ryczałtem.

– Mamy obawy, czy pracownicy przy tak wysokim ekwiwalencie w ogóle będą chcieli pracować w biurach. Będziemy mieć kastę uprzywilejowanych pracowników na pracy zdalnej, którzy dostają za ten benefit dodatkowe wynagrodzenie i tych, którzy z racji organizacji firmy muszą być w biurze i ponosić koszty dojazdów, ubioru do pracy etc. To niesprawiedliwe i będzie źródłem konfliktów w firmach – ocenia Katarzyna Lorenc.

Kolejny wątek, w którym nie ma zgody, to traktowanie z taką samą miarą pracy incydentalnej i regularnej.

– Tworzenie stanowiska pracy w domu pracownika, kontrola, gdy będzie pracował z domu trzy dni w miesiącu? Wydaje się, że to poważna przesada. W efekcie pracodawca zamiast jednego miejsca pracy będzie musiał utrzymywać dwa lub więcej. Nikogo na to dziś nie stać, a przede wszystkim jest to przerost formy nad treścią – wyjaśnia Lorenc.

Paweł Śmigielski potwierdza, że kością niezgody z pewnością będzie postulat pracodawców co do wprowadzenia tzw. pracy incydentalnej, która obecnie nie jest przewidziana w prawie pracy.

– Ponadto nie będziemy chcieli zgodzić się na rozszerzanie katalogu sytuacji, w których pracodawca może wydać pracownikowi polecenie wykonywania pracy zdalnej – dodaje.

W pierwszej kolejności OPZZ chce zmienić tryb wprowadzania pracy zdalnej do zakładu pracy. Związkowcy proponują, aby ogólne zasady i warunki pracy zdalnej w danej firmie wprowadzać w drodze porozumienia pracodawcy ze związkiem zawodowym, a u pracodawcy, u którego nie działa taka organizacja – w porozumieniu z przedstawicielami pracowników.

– Kierujemy się bowiem zasadą, aby praca zdalna w zakładzie pracy była przede wszystkim wynikiem porozumienia stron osiągniętego w ramach prowadzonego dialogu społecznego – zauważa Śmigielski.

Grzegorz Sikora negatywnie ocenia pozostawienie firm bez obowiązku wprowadzenia regulaminów do zakładu pracy, które będą chronić interesy obu stron, według niego jest to niedoskonałością tego projektu. Jego zdaniem problemem jest również kwestia związana z ekwiwalentem.

– Dobrym akcentem jest fakt, że będzie on zwolniony z podatku. Natomiast mamy obawy, czy strony będą w stanie zawrzeć porozumienie w tej sprawie. To trudny temat. Spójrzmy chociażby na ceny energii elektrycznej, które są różne w poszczególnych regionach Polski. Być może dobrze byłoby scedować część obowiązków na WRDS czy też inne wojewódzkie organy, zajmujące się dialogiem – komentuje Sikora.

Grzegorz Sikora zwraca też uwagę na dwie kwestie. Jak wskazuje, w projekcie nie zostały uwzględnione skutki pracy zdalnej.

– Powinniśmy uregulować standardy dotyczące zdrowia pracowników. Jedni cieszą się, że mogą pracować z domu, ale inni nie są zadowoleni, ponieważ ponoszą konsekwencje zdrowotne. Ważne jest to, aby wprowadzić standardy dotyczące okresowych badań – wyjaśnia.

– Różne są również warunki pracy w domach. W biurze pracodawca tworzy komfortowe i bezpieczne miejsce pracy. Oczywiście może przeprowadzać kontrole podczas home office. Istotne są jednak efekty monitoringu. Jeśli miejsce stworzone przez pracownika nie będzie spełniało norm wytyczonych przez pracodawcę, to koszty likwidacji ewentualnych odchyleń powinny spoczywać na firmie. Pracodawcy zmniejszają powierzchnie biurowe i tym samym obniżają swoje koszty. Liczę więc, że sprawią, iż warunki na home office będą lepsze. Nie będzie naszej zgody na obciążenie pracowników kosztami związanymi z zadbaniem o odpowiednie warunki pracy – dodaje ekspert FZZ.

Pozytywne strony

Są jednak i pozytywne oceny projektu. Jak wskazuje Katarzyna Lorenc, projekt rządowy uwzględnia część postulatów pracodawców i związków zawodowych – podsumowuje dotychczasową dyskusję. Utrzymuje elastyczność w podejściu, która była podstawowym założeniem podczas rozpoczynania pracy nad tym dokumentem.

O elastyczności mówi również Adrian Prusik. Jego zdaniem praca zdalna powinna być narzędziem elastycznym.

– Jako pracodawcy chcemy, aby nie było nadmiernej formalizacji tej formuły wykonywania pracy. Już przed pandemią funkcjonował home office. Wielu pracodawców nie miało wtedy żadnych regulacji wewnętrznych, mimo to incydentalnie stosowali ten model. Chcielibyśmy, żeby szczegółowe uzgodnienie warunków pracy zdalnej pozostawić obu stronom, czyli pracodawcy oraz pracownikom lub ich przedstawicielom. Pamiętajmy, że mówimy o regulacji dla całej gospodarki. Nie ma jednego wzoru na świadczenie pracy zdalnej, a warunki w poszczególnych zakładach pracy są różne – ocenia przedstawiciel Pracodawców RP.

Adrian Prusik podkreśla, że rolą ustawodawcy jest określenie ramowych granic, w których pracownicy i pracodawcy powinni się poruszać. Prawo powinno określać, w jakich warunkach jest możliwe stosowanie pracy zdalnej, a także wskazywać wymagania, które należy spełnić, by pracownik mógł wykonywać pracę zdalną. Natomiast szczegóły powinni dopracować między sobą pracodawcy z pracownikami (ewentualnie związkowcami), uwzględniając specyfikę danego zakładu.

Paweł Śmigielski pozytywnie ocenia regulację, zgodnie z którą miejsce świadczenia pracy zdalnej ma być uzgodnione przez strony. Jest to ważne pod kątem ochrony pracownika w razie wypadku przy pracy.

– W projekcie doprecyzowano przesłanki uprawniające pracodawcę do wydania pracownikowi polecenia wykonywania pracy zdalnej, co pozwoli uniknąć rozbieżności interpretacyjnych – dodaje ekspert OPZZ.

Korzystnym rozwiązaniem, które pozytywnie ocenia OPZZ, jest obowiązek ubezpieczenia przez pracodawcę narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

– Ponadto w otwartym katalogu kosztów pracownika związanych z wykonywaniem pracy zdalnej dodatkowo wskazano na koszty energii elektrycznej i dostępu do łączy telekomunikacyjnych. Na taką konieczność od początku wskazywała strona związkowa – komentuje Paweł Śmigielski.

Do projektu wpisano zasadę, iż dostarczenie przez pracodawcę materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej oraz pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tę zmianę również Śmigielski ocenia pozytywnie.

– Jest to również realizacja postulatu związków zawodowych zasiadających w RDS – podkreśla.

Odpowiedzialność za BHP to trudny temat do negocjowania, zwłaszcza że praca zdalna nie jest tradycyjnym modelem, na podstawie którego został zbudowany Kodeks pracy (Fot. Shutterstock)

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Jak zaznacza Adrian Prusik, odpowiedzialność za BHP to trudny temat do negocjowania, zwłaszcza że praca zdalna nie jest tradycyjnym modelem, na podstawie którego został zbudowany Kodeks pracy, w tym podział praw i obowiązków w zakresie BHP.

– Możemy liczyć na przepisy, które dotąd były wypracowane w zakresie telepracy. Natomiast nie będą one do końca zadowalające dla żadnej ze stron – wyjaśnia Prusik.

Z perspektywy Pracodawców RP ważna jest odpowiedzialność, jaką ponosi pracodawca z tytułu wypadków przy pracy. Nawet na home office może zdarzyć się wypadek.

– Duża część pracodawców ponosi odpowiedzialność uzupełniającą wobec pracowników. Trudną do pogodzenia kwestią są narzędzia, które powinien pracodawca uzyskać, by mieć możliwość kontroli w zakresie bezpieczeństwa oraz jakości pracy, skoro nie ma bezpośredniego dostępu do miejsca pracy. Tutaj mamy do czynienia z kwestią ochrony prywatności – pracodawca nie może mieć nieskrępowanego dostępu do mieszkania pracownika. To trudne tematy, gdzie ciężko będzie znaleźć rozwiązania satysfakcjonujące w 100 proc. obie strony – mówi Adrian Prusik.

Paweł Śmigielski zwraca uwagę, że nowy projekt w lepszy sposób zabezpiecza prawa i interesy pracowników w razie postępowania powypadkowego. Zaproponowany mechanizm uzgadniania miejsca wykonywania pracy zdalnej czy tryb postępowania w razie wypadku przy pracy zdalnej ocenia – w porównaniu z poprzednimi rozwiązaniami – pozytywnie.

– Nie ukrywam jednak, że w toku dalszych dyskusji będziemy rozmawiać kompleksowo o tych kwestiach, gdyż nadal wywołują wiele kontrowersji, które będziemy starali się wyjaśniać – dodaje ekspert OPZZ.

Katarzyna Lorenc kwestię bezpieczeństwa i higieny pracy ocenia dość krytycznie.

– Z jednej strony mamy prywatność pracownika, z drugiej odpowiedzialność pracodawcy za miejsce pracy. Bardzo ważki temat. Nie ma ochoty, w moim odczuciu, ze strony rządu czy związków, by podejść realistycznie do tematu. Pracodawca ma odpowiadać, mimo że ma znikomy wpływ na miejsce pracy i jego kontrolę. Pracownik może odmówić kontroli. Co wtedy? Nie wiadomo – ocenia ekspert BCC.

Robert Lisicki podkreśla z kolei, że ze względu na specyfikę pracy zdalnej wypadki przy pracy wymagają szczególnego podejścia z uwagi na dostęp do miejsca zdarzenia, przygotowanie protokołu.

– Te elementy pewnie będą przedmiotem analizy. Natomiast nie wiązałbym tego z dążeniem do pozbawienia pracownika, który uległ wypadkowi w związku z wykonywaniem pracy, stosownych uprawnień do świadczeń – mówi Lisicki.

– Kontrola w przypadku pracy zdalnej to złożony obszar ze względu na konieczność poszanowania prywatności pracownika i jednocześnie wypełnienia obowiązków spoczywających na pracodawcy. Ten wątek ma potencjalnie istotny wpływ na uprawnienia pracownika i zakres odpowiedzialności pracodawcy – dodaje ekspert Konfederacji Lewiatan.