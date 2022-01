Praca zdalna to wyższe koszty. Będzie dodatek do wynagrodzenia?

Czy jest rozważane wprowadzenie miesięcznego dodatku ryczałtowego do wynagrodzenia pracownika z tytułu skierowania go do pracy w trybie pracy zdalnej, gdy będzie świadczona ona w miejscu zamieszkania pracownika, na pokrycie zwiększonych kosztów wynikających z tego tytułu? Takie - z perspektywy osób pracujących z domu i coraz wyższych opłat za media - kluczowe pytanie zadała Ministerstwu Finansów i Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej posłanka PiS Anna Dąbrowska-Banaszek.

Autor: KDS

• 17 sty 2022 16:40





Od nowego roku ceny za prąd i gaz poszły w górę - to podniesie też koszt pracy zdalnej (fot. unsplash.com)

REKLAMA

Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie sprzętu czy narzędzi do wykonywania pracy oraz pokrycie związanych z tym kosztów. Zasada ta nie ulega zmianie w przypadku skierowania pracownika do wykonywania pracy zdalnej - uważa Anna Dąbrowska-Banaszek.

Posłanka jest zdania, że choć nowelizacja ustawy nakładająca na pracodawców obowiązek wyrównywania pracownikom na Home Office kosztów pracy z domu, nie została jeszcze przyjęta, to oni i tak powinni regulować wyższe koszty pracy z domu.

Pyta ministerstwo czy rozważa wprowadzenie miesięcznego dodatku ryczałtowego do wynagrodzenia pracownika z tytułu skierowania go do pracy w trybie pracy zdalnej.

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Dąbrowska-Banaszek wystosowała interpelację do dwóch resortów, w której pyta o plany wprowadzenia miesięcznego dodatku ryczałtowego do wynagrodzenia pracownika z tytułu skierowania go do pracy w trybie home office.

W jej opinii osoby, które zawodowe obowiązki wykonują z domu ponoszą dodatkowe koszty, np. opłatę za Internet, większe koszty energii elektrycznej czy większego zużycia wody. Z kolei pracodawca w związku ze skierowaniem pracownika do pracy w trybie zdalnym ma mniejsze koszty w tym zakresie.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

A te jak wiadomo w nowym roku poszły wyjątkowo w górę. Zgodnie z decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, stawki taryf za energię wzrosły średnio o 37 proc., a rachunki za energię - średnio o 24 proc.

Jeszcze wyższe podwyżki dotyczą cen gazu. Jak podaje URE stawka taryfy za paliwo gazowe urosła o ok. 83 proc. netto, w sumie cały rachunek netto ma wzrosnąć o 54 proc.

- Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie sprzętu czy narzędzi do wykonywania pracy oraz pokrycie związanych z tym kosztów. Zasada ta nie ulega zmianie w przypadku skierowania pracownika do wykonywania pracy zdalnej - uważa posłanka PiS. Dlatego jest zdania, że choć nowelizacja ustawy nakładająca na pracodawców obowiązek wyrównywania pracownikom na Home Office kosztów pracy z domu, nie została jeszcze przyjęta, to oni i tak powinni regulować wyższe koszty pracy z domu.

Nie czekając więc na rozwój wydarzeń z nowelizacją ustawy (miała być procedowana pod koniec 2021 roku), pyta resor finansów i rodziny czy rozważają wprowadzenie miesięcznego dodatku ryczałtowego do wynagrodzenia pracownika z tytułu skierowania go do pracy w trybie pracy zdalnej, gdy będzie świadczona ona w miejscu zamieszkania pracownika, na pokrycie zwiększonych kosztów wynikających z tego tytułu? Posłanka chce też wiedzieć czy wysokość takiego dodatku uzależniona byłaby od liczby dni świadczenia pracy poza zakładem pracy. Warto przypomnieć, że w 2020 roku, kiedy ceny były zdecydowanie niższe, niż obecnie holenderska fundacja finansowa NIBUD policzyła, jakie realne dodatkowe koszty ponoszą pracownicy, którzy wykonują obowiązki zawodowe z domu. Mowa tu o takich elementach jak: zużycie gazu, prądu, wody, papieru toaletowego, ale też herbaty, kawy, cukru, które w wielu firmowych stołówkach dostępne są dla pracowników za darmo. Z ich analizy wynikało, że łącznie miałby dopłacać około 2 euro za każdy dzień roboczy, czyli ok. 9 zł. W ciągu miesiąca (licząc 20 dni roboczych) ta suma urasta do 180 zł.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.