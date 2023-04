Praca zdalna stała się faktem. Nowe przepisy obowiązują od 7 kwietnia

- Śmieję się, że dzięki pandemii dzieci dowiedziały się, jak wygląda ich mama, bo wcześniej wyjeżdżałam z domu przed godz. 7, żeby dojechać do pracy na 8 rano, i wracałam po 17. Dnia nie było. Synek jeszcze spał, jak wyjeżdżałam, a jak wracałam, to już spał - opowiada.

W jej przypadku dobre szybko się skończyło. Firma po ponad pół roku zdecydowała o powrocie do biura. Maja na swoje wielokrotne prośby o umożliwianie jej pracy w modelu hybrydowym zawsze słyszała tę samą odpowiedź: "nie, bo nie, jak ty pójdziesz, reszta też będzie chciała".

W piątek 7 kwietnia sytuacja się zmieniła, weszła bowiem w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która reguluje zasady pracy zdalnej. Jako matka dziecka do 4. roku życia znalazła się w grupie osób, którym pracodawca bez konkretnego i dobrze umotywowanego powodu nie może odmówić pracy z domu. Ona liczy, że takiej odmowy nie dostanie, w końcu wcześniej pracowała z domu i nie słyszała żadnych skarg na jakość swojej pracy.

Jednak nie wszyscy są zadowoleni. Już wiadomo, że wiele osób, które do tej pory pracowały zdalnie, po wejściu w życie przepisów będzie musiało wrócić do biur.

- W naszej firmie już zapowiedziano, że nikt spoza osób wskazanych w ustawie nie będzie mógł pracować zdalnie. Nie chodzi o obowiązkowy ekwiwalent, ale o zamieszanie z papierami. Kadry nie chcą się tym zajmować, jeśli nie muszą - opowiada pan Witold, który pracuje w branży kreatywnej. Jak dodaje, od dziś będzie mógł wykorzystać jedynie 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej. Na więcej zgody nie będzie.

Te grupy pracowników będą mogły przejść na pracę zdalną

W nowelizacji wprowadzono trzy rodzaje pracy zdalnej. Są to:

praca zdalna całkowita - praca wykonywana wyłącznie w trybie zdalnym (100 proc. czasu pracy zdalnie),

praca zdalna częściowa, tzw. hybrydowa - praca wykonywana częściowo w zakładzie pracy, a częściowo w formie pracy zdalnej,

praca zdalna okazjonalna - wykonywana każdorazowo na wniosek pracownika złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, w wymiarze maksymalnie 24 dni w roku kalendarzowym.

Określono też grupę pracowników, którym pracodawca nie będzie mógł odmówić prawa do pracy spoza biura bez podania konkretnych, obiektywnych powodów. Dotyczy to:

pracownika - rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie lekarza o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

pracownika - rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rodzica dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

pracownicy w ciąży,

pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,

pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku złożenia wniosku przez wskazanych wyżej pracowników pracodawca musi go uwzględnić. Odmowa wchodzi w grę tylko w przypadku, gdy rodzaj pracy nie może być wykonywany w modelu pracy zdalnej. Jeśli jednak zdecyduje się na odmowę, to będzie musiał w ciągu 7 dni roboczych od złożenia wniosku przez pracownika podać jej przyczynę.

- Pracodawca ma możliwość nie zgodzić się na pracę zdalną, jeżeli specyfika zawodu lub organizacja pracy nie daje możliwości realizacji tej pracy zdalnie. Praca fizyczna, praca w handlu, bycie kierowcą, bycie lekarzem, to zawody, które nie mogą być wykonywane zdalnie. Zresztą pracownik urzędu również może zostać zatrzymany w biurze, jeżeli pracodawca stwierdzi, że jest on mu niezbędny do wykonywania obowiązków na miejscu. Jedyna zmiana to konieczność pisemnego uzasadnienia takiej konieczności na wypadek sporu między pracownikiem a pracodawcą - mówi mec. Marek Jarosiewicz, adwokat z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski.

Praca zdalna stała się faktem, zmiany w Kodeksie pracy obowiązują od dziś

Jak mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt, zmiana wprowadziła wiele nowych obowiązków dla pracodawców. Na początek zasady pracy zdalnej będą musiały zostać określone w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (lub organizacjami). Jeśli w ciągu 30 dni od przedstawienia porozumienia nie dojdzie do uzgodnienia jego kształtu ze związkami lub jeśli w zakładzie pracy nie ma organizacji związkowych, zasady mogą też zostać ustalone w regulaminie pracy zdalnej. Jeśli powyższe warunki nie mogą zostać spełnione, pracodawca może na każdym etapie współpracy wydać polecenie wykonywania pracy zdalnej lub zawrzeć indywidualne porozumienie z pracownikiem.

Porozumienie lub regulamin powinny określać, które grupy pracowników mogą być objęte pracą zdalną, jakie są zasady pokrywania kosztów pracy zdalnej przez pracodawcę i ustalać ekwiwalent pieniężny lub ryczałt. Należy także określić zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną (w tym sposób potwierdzania przez niego obecności na stanowisku pracy) oraz zasady kontroli wykonywania pracy i zachowania BHP.

Wskazane powinny zostać też zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych oraz zasady dotyczące konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu narzędzi pracy powierzonych pracownikowi.

Dodatkowe informacje przekazywane pracownikom powinny zawierać również:

określenie, w której jednostce organizacyjnej firmy znajduje się stanowisko pracy osoby wykonującej obowiązki zdalnie;

wskazanie osoby lub organu, które są odpowiedzialne za współpracę z pracownikiem wykonującym pracę zdalną oraz upoważnionych do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania przez niego pracy.

- Powyższe informacje muszą być przekazane pracownikowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego wykonywania pracy zdalnej. Co ważne, nie będzie on mógł być traktowany np. w zakresie dostępu do szkoleń mniej korzystnie niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy ani nie będzie mógł być dyskryminowany z powodu wykonywania pracy zdalnej, jak również z powodu odmowy wykonywania jej - informuje Piotr Juszczyk.

Dodatkowo pracodawca będzie musiał zapewnić materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania obowiązków zdalnie, w tym urządzenia techniczne. Po jego stronie będzie także zapewnienie odpowiedniej instalacji, serwisu czy konserwacji sprzętów lub pokrycie kosztów z tym związanych. Pracownik musi mieć też zapewnione szkolenia i pomoc techniczną.

Zasady pracy zdalnej będą musiały zostać określone w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (lub organizacjami) (fot. Unsplash)

- Pracodawca będzie pokrywał koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych, a także inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli ich zwrot zostanie określony w porozumieniu lub regulaminie. Jeśli pracownik będzie używał prywatnego telefonu, na pracodawcy będzie również ciążył obowiązek pokrycia związanych z tym udokumentowanych kosztów. W takiej sytuacji pracownikowi przysługiwać będzie wypłata ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu, odpowiadającego przewidywanym kosztom ponoszonym przez niego w związku z pracą zdalną. Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu albo ryczałtu pracodawca powinien brać pod uwagę m.in. normy zużycia materiałów i narzędzi pracy, ich udokumentowane ceny rynkowe, normy zużycia energii elektrycznej czy koszty usług telekomunikacyjnych - mówi Piotr Juszczyk.

Przepisy przewidują również, że elementy takie jak zapewnienie przez pracodawcę materiałów i narzędzi pracy, które są niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, pokrywanie kosztów związanych z wykonywaniem jej przez pracownika, wypłata ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu, nie będą stanowić przychodu w rozumieniu przepisów ustawy PIT.

- Konieczność wypracowania porozumienia między pracodawcą a pracownikiem w zakresie tego modelu współpracy to kluczowy obowiązek pracodawcy związany z nowelizacją Kodeksu pracy. Można powiedzieć, że w znacznej części odpowiedzialność za funkcjonowanie tej formy pracy przypada pracodawcom, którzy muszą zaproponować wewnętrzne regulaminy normujące jej funkcjonowanie. Sporną kwestią może być kwestia ryczałtu, który należy się pracownikom pracującym zdalnie niekorzystającym z 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej. Musimy także pamiętać, że niezależnie, czy praca zdalna jest realizowana z woli pracownika czy pracodawcy, ryczałt ten należy się zatrudnionemu - komentuje Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska.

Przedsiębiorcy obawiają się konfliktów i chaosu związanego z wprowadzaniem zmian w firmach

Jednak przedsiębiorcy na obowiązujące od piątku przepisy patrzą dość krytycznie. Uważają, że mogą być one źródłem dodatkowych konfliktów i sporów wśród pracowników.

- Ustawa o pracy zdalnej najbardziej przez przedsiębiorców oczekiwana była w czasie pandemii COVID-19. Obecnie większość firm skupia się na ujednolicaniu zespołów i budowaniu sprawności operacyjnej. W sektorach kreatywnych praca zdalna i hybrydowa się sprawdza, w innych została oceniona neutralnie lub krytycznie. Obawiamy się więc, że zapisy pracy zdalnej w wielu przypadkach pozostaną tylko teoretyczne. Zbyt skomplikowany jest model jej rozliczania na rzecz pracowników. Negatywnie oceniamy również pomysł „pracy zdalnej na żądanie”, gdyż w przypadku wielu branż może on dyskryminować pracowników - mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Elementy takie jak zapewnienie przez pracodawcę materiałów i narzędzi pracy, które są niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, pokrywanie kosztów związanych z wykonywaniem jej przez pracownika, wypłata ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu, nie będą stanowić przychodu w rozumieniu przepisów ustawy PIT. (fot. Unsplash)

Wątpliwości przedsiębiorców budzą zapisy o „pracownikach uprzywilejowanych”. Bo jak tłumaczy Mojsiuk, pracownica administracyjna mająca małe dziecko może pracować z domu, ale już pracownica sklepu czy hali magazynowej niekoniecznie.

- Obawiamy się konfliktów w firmach i tego, że takie kwestie jak rozliczanie pracy zdalnej, kontrola, czy pracownik wykonuje pracę z domu lub korzystanie z okazjonalnej pracy zdalnej będą generować chaos w firmach i komplikować ich funkcjonowanie - mówi Hanna Mojsiuk.

Zmiany dużo szersze niż tylko umożliwianie pracownikom pracy z domu

Prawnicy z kolei zwracają uwagę, że kwietniowe zmiany w Kodeksie pracy są zdecydowanie szersze i nie dotyczą tylko pracy zdalnej. W ich opinii kontrowersyjnych rozwiązań jest sporo i ich egzekwowanie, np. wspomniana kontrola pracownika pracującego z domu czy rozliczanie pracy zdalnej finansowo lub np. nadgodziny w przypadku pracy zdalnej, będą wymagać zmian w regulaminach organizacyjnych firm.

- Marzec to miesiąc, gdy przedsiębiorcy masowo zgłaszają się do prawników z prośbą o pomoc w zmianach w regulaminach organizacyjnych firm. Przedsiębiorcy chcą się przygotować na pracę zdalną, ale także zabezpieczyć przed tym, by pracownicy korzystając z pracy zdalnej, nie zablokowali działania firmy - mówi mec. Marek Jarosiewicz, adwokat z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski.

- Pracodawcy dość dobrze opanowali już zmiany, choć pewnie wiele z nich będzie weryfikowanych, kiedy zmiany już wejdą w życie i pracownicy zaczną się zgłaszać do menedżerów i kierowników, by korzystać ze swoich praw - mówi mec. Jarosiewicz, dodając, że najbardziej ciekawy jest tego, jak firmy będą kontrolować pracę zdalną z domu i rozliczać np. rachunki za prąd czy za korzystanie z papieru.

