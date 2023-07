Praca zdalna pod palmami. To możliwe, ale pod pewnymi warunkami

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły do Kodeksu pracy 7 kwietnia, pracownik, który otrzyma zgodę pracodawcy na pracę zdalną może pracować spoza siedziby firmy. Czy to oznacza, że może pracować na plaży albo w schronisku na jednym z górskich szczytów?

- Miejscem wykonywania pracy zdalnej zawsze będzie miejsce wskazane przez pracownika, a następnie każdorazowo uzgodnione z pracodawcą (to jest zaakceptowane przez niego). Co do zasady będzie to miejsce zamieszkania pracownika lub inne wybrane przez niego miejsce (miejsca), na które pracodawca wyraził zgodę - wyjaśnia resort.

MRiPS dodaje, że miejsce wykonywania pracy zdalnej, niezależnie od tego, czy będzie to miejsce zamieszkania pracownika, czy też inne miejsce wybrane przez pracownika i zaakceptowane przez pracodawcę, zawsze będzie przedmiotem wzajemnego ustalenia między stronami stosunku pracy. Strony mogą uzgodnić, że praca zdalna będzie wykonywana w różnych miejscach, o których każdorazowo pracownik będzie informował pracodawcę.

Przepisy nie dopuszczają całkowitej swobody wyboru miejsca wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, czyli bez uzgodnienia tego miejsca z pracodawcą.

