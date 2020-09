Praca zdalna po nowemu. Mamy projekt zmian w Kodeksie pracy

Wstępna wersja projektu zmian w Kodeksie pracy, zawierająca nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej, jest gotowa. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego zapewniał, że prace nad zmianami w Kodeksie pracy trwają, a projekt pojawi się we wrześniu. Tak też się stało. Ma on być omawiany na najbliższym spotkaniu zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego, które ma się odbyć 29 września 2020 r.

Serwisowi PulsHR.pl udało się dotrzeć do projektu przygotowanego przez resort pracy.

Wynika z niego, że praca zdalna miałaby zastąpić przepisy Kodeksu pracy dotyczące telepracy. Będzie mogła być ona wykonywana całkowicie lub częściowo poza siedzibą pracodawcy lub poza innym stałym miejscem świadczenia pracy, określonym w umowie o pracę lub wskazanym przez pracodawcę.

Zgodnie z projektem, pracodawca będzie mógł zlecić pracownikowi pracę zdalną w dwóch przypadkach. Po pierwsze, w sytuacji, gdy zostanie wprowadzony stan nadzwyczajny lub stan epidemii. Po drugie, jeżeli jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Pracodawca będzie mógł zlecić pracę w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu wskazanym przez pracownika tylko wtedy, gdy pracownik będzie miał warunki lokalowe i techniczne do wykonywania takiej pracy. Pracownik będzie musiał zapewnić o tym w specjalnym oświadczeniu.

Nowe przepisy nałożyłyby na pracodawcę dodatkowe obowiązki. Jeśli projekt wejdzie w życie, wówczas firma będzie musiała dostarczyć pracownikowi odpowiednie narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania pracy. Po stronie spółki będzie leżała również pomoc techniczna i szkolenia w zakresie obsługi narzędzi. Pracodawca będzie musiał też pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi.

Pracownik chce pracować zdalnie

Co istotne, również pracownik będzie mógł zabiegać o wykonywanie obowiązków zawodowych z domu. Może złożyć w tym celu wniosek w wersji papierowej lub elektronicznej.

W projekcie zawarto także przepis uprzywilejowujący pracowników posiadających dzieci do lat 3. Pracodawca miałby uwzględniać ich wnioski o wykonywanie pracy zdalnie, chyba że nie byłoby to możliwe z uwagi na organizację lub rodzaj wykonywanej pracy. O odmowie musiałby powiadomić w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Nowe przepisy dawałyby również możliwość rezygnacji z pracy zdalnej. Zarówno pracodawca, jak i pracownik w ciągu trzech miesięcy od dnia jej rozpoczęcia będą mogli złożyć wniosek o przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy.

Ważne jest, że brak zgody pracownika na wykonywanie obowiązków w trybie pracy zdalnej, a także rezygnacja z tego modelu pracy nie mogą stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę.

Pracodawca będzie mógł zlecić pracę w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu wskazanym przez pracownika tylko wtedy, gdy pracownik będzie miał warunki lokalowe i techniczne do wykonywania takiej pracy. (Fot. Shutterstock)

O szczegółach zadecyduje pracodawca z pracownikiem

Zasady wykonywania pracy zdalnej powinny zostać określone w porozumieniu zawartym między pracodawcą a związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Jeśli natomiast w ciągu 30 dni nie uda się wypracować porozumienia, pracodawca będzie mógł sam stworzyć zasady w regulaminie wykonywania pracy zdalnej, biorąc pod uwagę ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Porozumienie lub regulamin powinny uwzględniać trzy kwestie. Po pierwsze opisane powinny zostać zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego w przypadku wykorzystywania przez pracownika prywatnych materiałów i narzędzi. Po drugie, należy ustalić zasady komunikacji podczas pracy zdalnej, w tym potwierdzanie obecności pracownika. Trzecia kwestia dotyczy kontroli zatrudnionego.

Jeśli w danej firmie nie zostałoby wypracowane porozumienie albo nie zostałby stworzony regulamin, to mimo to nadal można będzie wykonywać pracę z domu. Jak czytamy w projekcie, w takich sytuacjach „pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej odpowiednio w poleceniu wykonywania pracy zdalnej albo w porozumieniu z pracownikiem, uwzględniając uzasadnione potrzeby pracownika”.

Kontrola pracownika zdalnego

Zgodnie z projektem pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika zdalnego. W sytuacji, gdy zatrudniony pracuje z domu, firma będzie miała prawo w godzinach pracy przeprowadzić kontrolę wykonywania pracy lub w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca może też pojawić się w domu zatrudnionego w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonych narzędzi, a także ich instalacji.

Co jednak ważne, pracownik musi wcześniej wyrazić zgodę na kontrolę – w formie papierowej, elektronicznej bądź w w inny sposób uzgodniony z pracodawcą. Co istotne, wykonywanie czynności kontrolnych nie będzie mogło naruszać prywatności pracownika i jego rodziny, a także utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych.

Jak czytamy w projekcie, pierwszą kontrolę „przeprowadza się, na wniosek pracownika wykonującego pracę zdalną, przed rozpoczęciem przez niego wykonywania pracy”.

Zgodnie z projektem, pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika zdalnego. (Fot. Shutterstock)

BHP w pracy zdalnej

Jak czytamy w projekcie, „za właściwą organizację stanowiska pracy zdalnej w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu wskazanym przez niego, z uwzględnieniem wymagań ergonomii, odpowiada pracownik”. Ciężar odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy spoczywa więc nie tylko na pracodawcy, ale i na pracowniku. Warto przypomnieć, że to zatrudniony przygotowuje oświadczenie, w którym potwierdza, że ma odpowiednie ma warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. Będzie musiał również potwierdzić, że zapoznał się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej.

Jeśli chodzi o obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, to będą dotyczyć go wszystkie zobowiązania, określone w dziale dziesiątym Kodeksu pracy, z pewnymi wyjątkami. Osoba kierująca pracownikami nie będzie zobowiązana do zorganizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego. Nie będzie także odpowiedzialna za sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem. Te przepisy z Kodeksu pracy nie będą obowiązywać w przypadku pracy zdalnej.

Pracodawca nie będzie musiał też zapewnić pracownikom odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej.

Ponadto, pracy zdalnej nie będzie dotyczyć także rozdział III Kodeksu pracy, dotyczący obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy.

Jeśli chodzi o wypadki przy pracy, to pracownik, zgłaszający incydent wyraża zgodę na przeprowadzenie przez pracodawcę oględzin w miejscu wypadku, które będzie się wykonywać od razu po zgłoszeniu, w terminie uzgodnionym przez pracownika i pracodawcę. Jeśli pracownik odmówi współpracy, wówczas pracodawca może nie uznać wypadku za wypadek przy pracy.