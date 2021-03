Praca zdalna. "Pewien standard pracy ośmiogodzinnej nie będzie już taki wszechobecny"

Pracodawcy i związki zawodowe strasznie okopały się na swoich pozycjach i w pewnych sprawach trudno się im porozumieć. Mimo tego ten projekt jest tak ważny i tak oczekiwany, że znajdzie swój szczęśliwy finał – mówi nam Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Wiceminister Iwona Michałek szczegółowo opowiada o pracach nad nowymi regulacjami oraz o tym, co, poza przepisami, powinno zmienić się tym aspekcie

- Pewien standard pracy ośmiogodzinnej nie będzie już taki wszechobecny. Wszyscy przekonaliśmy się, że praca zdalna jest równie wartościowa, jak praca stacjonarna. Pewnie będzie tak, że pracownicy będą podpisywali coraz więcej umów, gdzie będzie wpisywana praca hybrydowa czy praca zdalna – odpowiada Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Zanim jednak zacznie to zmierzać w takim kierunku, pracę zdalną trzeba będzie uregulować.

Jak informowaliśmy, partnerzy społeczni nie porozumieli się w sprawie wszystkich problematycznych kwestii związanych z uregulowaniem pracy zdalnej. Przede wszystkim chodzi o treść definicji pracy zdalnej oraz kwestię zwrotu kosztów ponoszonych przez pracownika.

Prace nad przepisami wróciły więc do resortu rozwoju.

Zobacz całą rozmowę z wiceminister Iwoną Michałek:

- Tę kwestię chcemy zostawić w zakresie porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Nie możemy wszystkiego napisać w ustawie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Sytuacje w życiu bywają bardzo różne – podkreśla wiceminister.

W zamierzeniu resortu kosztami pracy zdalnej mają być obciążone obie strony.

- Przepisy dotyczące pracy zdalnej będą także odnosić się do kwestii kosztów związanych ze świadczeniem przez pracownika pracy zdalnej, tj. kosztów energii elektrycznej czy dostępu do łączy telekomunikacyjnych. Taki konkretny zakres kosztów będzie musiał być ustalony w zakładzie pracy.

Michałek dodaje, że kwestia kosztów amortyzacji sprzętu służbowego wykorzystywanego w prywatnych celach w domu też będzie mogła zostać odzwierciedlona w stosownych regulacjach:

- Wszystko to jest możliwe, jeżeli takie uzgodnienia będą między pracodawcą a pracownikiem.

Obieg dokumentów

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii przyznaje, że w resorcie zdają sobie sprawę, iż pandemia i wykonywanie pracy z domu utrudniły obieg dokumentów w wielu firmach. Najwięcej do poprawy jest choćby w działach kadr.

Michałek podkreśla, że jedyne, co mogą robić z poziomu resortu, to zachęcanie do inwestowania w systemy informatyczne, które taki obieg usprawniają:

- Są różne firmy, o różnym zaawansowania technologicznym. Trudno, żeby wymuszać taki obieg dokumentów, jaki my sobie wyobrażamy. Wydaje nam się, że praca zdalna będzie wymuszała nawet na tych firmach, które mają sporo do nadrobienia technologicznie, dokonanie takiego postępu. To może się okazać konieczne.

Zdalna, czyli jedyna

W „Rządowej ławie” pytamy Iwonę Michałek, czy przy okazji prac nad uregulowaniem pracy zdalnej są grupy zawodowe i społeczne, które mogą być w szczególności beneficjentami takich przepisów.

- Praca zdalna będzie ogromną szansą dla tych osób, które muszą być w domu, czy to z racji opieki nad dzieckiem, czy nad osobą niepełnosprawną. Dzięki tym regulacjom pracodawcy będą chętniej zatrudniać właśnie takie osoby – okaże się, że są one znakomitymi pracownikami mimo tego, że mają dodatkowe obowiązki w postaci opieki nad kimś – uważa wiceszefowa resortu rozwoju, pracy i technologii.

A czy na pracę zdalną będzie można kogoś - w normalnych, niepandemicznych realiach - wysłać?

- Pracodawca nie będzie mógł zmusić pracownika do świadczenia pracy zdalnej. Ani też wniosek pracownika o pracę zdalną nie będzie wiążący dla pracodawcy. Nie można zmuszać się nawzajem. Musi to być uzgodnione pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Tutaj nikogo do niczego zmuszać nie możemy – mówi wiceminister Michałek.