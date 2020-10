Praca zdalna na kwarantannie. Karty rozdaje pracodawca

Kwarantanna to nie urlop. Zgodnie z przyjętymi przez Sejm w tzw. ustawie o dobrym Samarytaninie przepisami pracownicy mogą w czasie izolacji pracować zdalnie. Decyzja należy do pracodawców.

Jak wynika z oficjalnych informacji (dane z 23 października), liczba skierowanych na kwarantannę sięga już prawie 400 tys. ludzi. To tysiące osób, na które został nałożony obowiązek izolacji domowej po kontakcie z osobą zakażoną COVID-19 i tysiące pracowników wyłączonych z obowiązków.

Co prawda ze względu na charakter pracy tylko co piąta osoba zatrudniona w naszym kraju może wykonywać swoje obowiązki z domu, jednak kwestie te budziły od początku pandemii sporo kontrowersji.

Początkowo zakładano, że osoby odbywające kwarantannę traktowane są co do zasady jak osoby niezdolne do pracy i uprawnione do ubiegania się o wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. Jednak miesiące doświadczeń z pracą zdalną w pandemii sprawiły, że dla większości pracodawców zdalna praca ludzi objętych kwarantanną stała się koniecznością, dlatego rząd postanowił uregulować te kwestie.

Zapis dotyczący pracy zdalnej podczas kwarantanny trafił do tzw. ustawy o dobrym Samarytaninie, którą 22 października przyjął Sejm.

"W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione poddane obowiązkowej kwarantannie mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3‑8" - mówi art. 4f ustawy.

- Projekt nowych przepisów wskazuje wprost, że pracownicy mogą pracować zdalnie w trakcie kwarantanny. Wcześniej pojawiały się różne opinie na ten temat. Jednak moim zdaniem już obecnie jest możliwość wykonywania pracy na odległość w takiej sytuacji, o ile pracownik nie otrzymał zwolnienia lekarskiego - komentuje dla PulsHR.pl Michał Lisawa, adwokat współzarządzający działem prawa pracy Baker McKenzie i punktuje:

Po pierwsze kwarantannę stosuje się wobec osób zdrowych, które były narażone na zakażenie. Zatem samo objęcie takim odosobnieniem nie oznacza, że osoba jest niezdolna do pracy.

Po drugie nie ma ogólnego zakazu pracy podczas kwarantanny. Przepisy o chorobach zakaźnych przewidują jedynie, że osoby zakażone, chore na chorobę zakaźną lub będące jej nosicielami nie mogą wykonywać takich prac, przy których istnieje możliwość zakażenia innych osób.

Wreszcie, zgodnie z ustawą zasiłkową, pracownikowi odsuniętemu od pracy z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej nie przysługuje zasiłek chorobowy, jeżeli nie podjął proponowanej mu przez pracodawcę innej pracy niezabronionej takim osobom, odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym lub którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu.

- Co prawda, przepis ten nie mówi wprost czy taką zaproponowaną „inną pracą” może być po prostu praca zdalna, ale moim zdaniem nie powinno być co do tego wątpliwości - mówi mecenas Lisawa. - W konsekwencji pracodawca może polecić pracę zdalną w trakcie kwarantanny, jeśli spełnione są warunki jej świadczenia wynikające z ustawy „antykryzysowej”. Zatem decydujące będzie to, czy zatrudniony ma odpowiednie umiejętności i warunki techniczne oraz czy rodzaj pracy na to pozwala.

Za taką pracę przysługuje normalne wynagrodzenie. Dodatkowo pracodawca ma obowiązek zapewnić sprzęt umożliwiający pracę na odległość oraz obsługę logistyczną.

Mecenas Lisawa zwraca jednak uwagę na sformułowania zawarte w nowych przepisach, które mogą budzić wątpliwości. Chodzi o zapis, że praca zdalna może być świadczona „za zgodą” pracodawcy.

- Mogłoby to sugerować, że jest możliwa jedynie z inicjatywy pracownika, a zatem szef nie może jej polecić. Oznaczałoby to wręcz, że nowe przepisy są mniej korzystne dla pracodawców niż obecny stan prawny. Jednak moim zdaniem taka interpretacja byłaby nieprawidłowa. Nowy art. 4f ustawy „antykryzysowej” nakazuje, aby do warunków świadczenia pracy zdalnej stosować przepisy art. 3 ust. 3‑8, które przewidują m.in. że jej wykonywanie może zostać polecone przez pracodawcę, jeśli spełnione są odpowiednie warunki, a także cofnięte w każdym czasie. Dlatego należy uznać, że decyzja o pracy na odległość podczas kwarantanny będzie wciąż należeć do pracodawcy - podsumowuje adwokat Baker McKenzie.

Przyjęta przez Sejm ustawa trafi teraz do Senatu, którego obrady zostały zaplanowane na poniedziałek 26 października.