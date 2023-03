Praca zdalna może wyjść firmom bokiem. Nieostrożność wpędzi w spore kłopoty

W nowelizacji określono grupę pracowników, którym pracodawca nie będzie mógł odmówić prawa do pracy spoza biura bez podania konkretnych, obiektywnych powodów (Fot. Shutterstock)

Dzięki zmianom w Kodeksie pracy, które zaczną obowiązywać już w kwietniu, pracownicy zyskali nowe uprawnienia związane z pracą zdalną. Firmy muszą bardzo ostrożne podchodzić do wydawania i uzasadniania decyzji o tym, kto będzie mógł pracować z domu, a kto nie.

Wyprostować ma je właśnie kwietniowa nowelizacja, która na stałe wprowadzi pracę zdalną do porządku prawnego. Choć nad nowymi przepisami pracowano od prawie trzech lat, to cały czas wywołują one szereg pytań i wątpliwości.

Jeden z problemów dotyczy kwestii mobbingu, dyskryminacji czy nierównego traktowania. Okazuje się, że pracodawcy w tej kwestii muszą być bardzo ostrożni. Bowiem pytanie: "dlaczego ona czy on może pracować z domu, a ja nie" może zacząć padać w firmie bardzo często i nieść ze sobą kłopotliwe konsekwencje.

W ich przypadku pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek o pracę zdalną

W nowelizacji określono grupę pracowników, którym pracodawca nie będzie mógł odmówić prawa do pracy spoza biura bez podania konkretnych, obiektywnych powodów. Dotyczy to:

pracownika - rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie lekarza o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

pracownika - rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rodzica dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

pracownicy w ciąży,

pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,

pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

o wykonywanie pracy zdalnej, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

W przypadku złożenia wniosku przez wskazanych wyżej pracowników pracodawca musi go uwzględnić. Odmowa wchodzi w grę tylko w przypadku, gdy rodzaj pracy nie może być wykonywany w modelu pracy zdalnej. Jeśli jednak zdecyduje się na odmowę, to będzie musiał w ciągu 7 dni roboczych od złożenia wniosku przez pracownika podać jej przyczynę.

Druga sytuacja, w której może dochodzić do spięć na linii pracownik-pracodawca, to polecenie wykonania pracy zdalnie. Pracodawcy zyskali taką możliwość w konkretnych sytuacjach, tj.

w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu

w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

Co ważne, pracownik bezpośrednio przed wydaniem polecenia musi złożyć oświadczenie, że ma warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Pracodawcy takie polecenie mogą cofnąć w każdej chwili. Muszą jedynie o tym poinformować pracowników dwa dni wcześniej.

Pochopnie wydany brak zgody na pracę z domu może przysporzyć sporo problemów

Pracodawcy powinni być bardzo uważni w kwestii udzielania pracownikowi zgody lub odmawiania pracy zdalnej. Jak przestrzegają prawnicy, brak zgody będzie mógł zostać uznany za dyskryminację, jeżeli nie będzie obiektywnie uzasadniony, a podstawą takiej decyzji pracodawcy będzie np. płeć pracownika, jego narodowość czy orientacja seksualna.

- W przypadku, w którym pracodawca zezwala na pracę zdalną tylko pracownikom, którzy zgodnie z nowymi przepisami mają szczególne prawo do wykonywania pracy w formie zdalnej, np. rodzice dzieci do lat 4, takie działanie nie będzie stanowiło dyskryminacji, albowiem takie szczególne uprawnienie przyznał tym pracownikom sam ustawodawca. Zarzutu dyskryminacji nie można więc postawić pracodawcy, który stosuje się do obowiązujących przepisów prawa pracy. Ponadto zgodnie z art. 18 [3b] § 2 pkt 3 Kodeksu Pracy dopuszczalne jest stosowanie środków, które różnicują sytuację prawną pracownika, ze względu na ochronę rodzicielstwa - precyzuje w rozmowie z PulsHR.pl Michał Włodarczyk, menadżer z zespołu prawa pracy w Kancelarii EY Law.

Obiektywne uzasadnienie odmowy kluczowe dla uniknięcia spięć i sporów sądowych z pracownikami

Dlatego zdaniem Łukasza Staszela z Katedry Prawa i Administracji Akademii WSB, o ile przepisy co do grupy uprawnionych osób nie budzą żądnych wątpliwości, to problematyczne może okazać się właściwe i prawidłowe uzasadnienie odmowy umożliwienia pracy z domu.

- Ewentualne roszczenia pracownika z zakresu nierównego traktowania czy dyskryminacji pojawić się mogą w sytuacji, gdy w tożsamych czy zbliżonych stanach faktycznych poszczególnych pracowników pracodawca raz uzna, iż wniosek jest zasadny, a innym razem odmówi uwzględnienia go poprzez powołanie się na aspekty związane z organizacją pracy lub charakterem pracy. A bez wątpienia nieuzasadniona odmowa uwzględnienia wniosku pracownika może budzić nie tylko konflikty wśród pracowników, ale też być źródłem sporów sądowych - twierdzi Staszel.

I jak dodaje, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownicy powinni być równo traktowani pod względem nawiązania i rozwiązania umowy o pracę czy warunków zatrudnienia. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

- Mając to na względzie, wydaje się możliwe, że pracownik może wnosić roszczenia związane z dyskryminacją w sytuacji, gdy w sposób nieuzasadniony nie udzieli się mu zgody na pracę zdalną, zwłaszcza gdy inni współpracownicy w podobnej sytuacji taką zgodę otrzymują. Pracodawcy powinni więc każdorazowo przeanalizować złożony wniosek i zbadać, czy faktycznie mają podstawy do odmowy uwzględnienia wniosku pracownika o pracę zdalną - przyznaje Łukasz Staszel.

Nieuzasadniona odmowa pracy z domu jednym z przejawów mobbingu

Zdaniem Michała Włodarczyka, menadżera w Kancelarii EY Law z zespołu prawa pracy, polecenie lub brak zgodny na pracę zdalną może być w określonych przypadkach uznany za jeden z przejawów mobbingu, zwłaszcza jeśli celem przełożonego będzie np. izolowanie pracownika od pozostałych członków zespołu - m.in. sytuacja, gdy wszyscy członkowie danego zespołu pracują z domu, a jedna osoba, bez obiektywnego uzasadnienia, musi pracować z biura lub na odwrót.

- Należy jednak pamiętać, że mobbing to działanie uporczywe i długotrwałe, a zatem takie jednorazowe polecenie lub brak zgody na pracę zdalną mobbingiem nie będzie. Aby mówić o mobbingu, musimy mieć bowiem z reguły do czynienia z szeregiem uporczywych i długotrwałych działań skierowanych przeciwko pracownikowi. Najczęściej takie polecenie lub brak zgody będzie mogło być zatem jednym z przejawów mobbingu, obok innych jeszcze wrogich działań pracodawcy, np. ośmieszania pracownika, nieprzyznawania mu zadań, bezpodstawnej krytyki i tym podobne - wyjaśnia Michał Włodarczyk.