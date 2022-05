Praca zdalna i kontrola trzeźwości. Będą zmiany w przepisach

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się kolejna wersja projektu nowelizacji Kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej i badania stanu trzeźwości pracowników. Większość zapisanych w niej zmian ma charakter redakcyjny.

KDS

• 11 maj 2022 10:32





Nowy projekt precyzuje też, jakie informacje powinny znaleźć się w dokumencie potwierdzającym przeprowadzenie badania stanu trzeźwości pracownika (Fot. PTWP)

REKLAMA

Prace nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi pracy zdalnej trwają już blisko dwa lata i nadal nie widać szans na porozumienie co do zmian.

A te są coraz bardziej potrzebne, bowiem rząd ogłosił, że od 16 maja stan epidemii zostanie zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego.

Tymczasem na RCL-u pojawiła się nowa wersja nowelizacji Kp dotycząca pracy zdalnej i badania stanu trzeźwości.

Choć zamiana stanu epidemii na stan zagrożenia epidemicznego w praktyce nie oznacza, że pracodawcy już będą musieli zastosować inne przepisy (nadal będą obowiązywały rozwiązana wprowadzone ustawą covidową, a dopiero po odwołaniu stanu zagrożenia rozpocznie się odliczanie wskazanych w niej terminów), to jasno wskazuje, że powoli należy się szykować do powrotu do rzeczywistości prawnej sprzed pandemii.

W ciągu ostatnich dwóch lat pracodawcy i pracownicy, oczywiście, tam gdzie było to możliwe, poradzili sobie z wykonywaniem obowiązków zawodowych z domu. Praca zdalna ani nie zaburzyła funkcjonowania firm, ani nie doprowadziła do krachu wielu biznesów, natomiast to rozwiązanie przyjęło się i powoli staje się normą.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jednak nadal nie ma ostatecznej wersji przepisów, które stosowalibyśmy po zakończeniu pandemii. Prace nad nimi trwają. Na początku maja pojawiła się kolejna wersja projektu, lecz zawarte w niej zmiany są kosmetyczne i mają charakter redakcyjny.

Czytaj więcej: To już oficjalne. 16 maja w Polsce skończy się epidemia COVID-19

Jak podają eksperci z Crido Legal, w nowej wersji zostało doprecyzowane to, że pracodawca zostanie zobowiązany do zapewnienia instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokrycia niezbędnych kosztów z tym związanych. Pracodawcy będą mogli przeprowadzić kontrolę w miejscu wykonywania pracy zdalnej w celu sprawdzenia przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

Co do kontroli stanu trzeźwości, to nowa wersja nowelizacji zakłada, że pracodawca powinien poinformować pracowników nie tylko o grupie lub grupach pracowników objętych kontrolą, sposobie jej przeprowadzenia czy częstotliwości, ale o samym fakcie wprowadzenia kontroli trzeźwości i taką też informację powinien zawrzeć w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo obwieszczeniu (jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy). Czytaj więcej: Dodatkowy urlop i elastyczny czas pracy. Będą zmiany w Kodeksie Pracy Nowy projekt precyzuje też, jakie informacje powinny znaleźć się w dokumencie potwierdzającym przeprowadzenie badania stanu trzeźwości pracownika. To m.in. data, godzina i minuta oraz miejsce przeprowadzenia badania, wynik badania, informacje o objawach lub okolicznościach uzasadniających przeprowadzenie badania oraz dacie i godzinie ich stwierdzenia.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU