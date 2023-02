Praca zdalna i ekwiwalent to przepis na kłopoty. Zacznie się już na wiosnę

Pokrótce - długo oczekiwana nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach. To m.in. czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożaru lub zalania w zakładzie pracy.

Według nowelizacji pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. w służbach mundurowych.

Nowe przepisy to dodatkowe obowiązki dla pracodawców. Będą oni musieli zapewnić pracownikowi materiały i narzędzia pracy, instalację, serwis i konserwacją narzędzi pracy, szkolenia i pomoc techniczną oraz pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy poza biurem.

Pracodawcy będą zobowiązani pokryć też inne niż powyższe koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli zwrot takich kosztów zostanie określony w porozumieniu zbiorowym lub regulaminie pracy zdalnej, poleceniu pracodawcy albo porozumieniu indywidualnie zawartym z pracownikiem.

I to właśnie zapisy dotyczące wypłaty ekwiwalentu lub ryczałtu okazują się największym wyzwaniem.

Nowe zapisy o pracy zdalnej miały pomóc, efekt może być jednak odwrotny

Zasadnym wydaje się być pytanie, czy konieczność wypłaty ekwiwalentu czy ryczałtu nie sprawi, że pracodawcy będą z pracy zdalnej korzystać głównie incydentalnie. Tym bardziej, że sytuacja gospodarcza i wysokie koszty działalności skłaniają bardziej do oszczędzania.

- Konieczność wypłaty pracownikom zwrotu kosztów pracy zdalnej nie jest czynnikiem zachęcającym pracodawców do oferowania tej formy świadczenia pracy. W dobie niepewnej sytuacji gospodarczej, doświadczenia pandemii Covid-19, wojny za granicą oraz rosnących cen energii pracodawcy szukają oszczędności w wydatkach firm - komentuje Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

Jak dodaje, podczas tworzenia przepisów organizacje pracodawców apelowały o zwiększenie zakresu okazjonalnej pracy zdalnej do 36 dni w roku. Podczas prac nad ustawą w Senacie wprowadzono poprawkę wydłużającą okazjonalną pracę zdalną do 30 dni. Ta ostatnia propozycja została jednak odrzucona w Sejmie.

- Za pracę okazjonalną pracownik nie musi dostawać ekwiwalentu, a procedura jej podjęcia jest pozaregulaminowa. Naszym zdaniem w obecnej sytuacji gospodarczej byłoby to rozwiązanie optymalne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, gdyż pracodawcy nie ponosiliby kosztów, a zatrudnieni otrzymaliby to, czego potrzebują - wyjaśnia Siemienkiewicz.

Innego zdania jest adwokat Iwo Klisz z Kancelarii Klisz i Wspólnicy.

- Nie sądzę, żeby wprowadzenie regulacji miało negatywne skutki dla rynku pracy i pozycji pracodawców. Fakt, że ta problematyka nie była dotychczas przedmiotem regulacji kodeksowej nie powodował, iż problem korzystania przez pracownika np. z własnego prądu na rzecz zadań wykonywanych dla pracodawcy nie istniał wcześniej. To były koszty, które pracownik ponosił - działając na polecenie pracodawcy - a zatem może żądać od pracodawcy ich zwrotu (o ile nie nastąpiło jeszcze przedawnienie i o ile będzie wstanie wykazać ich wysokość) - komentuje zmiany. - Właśnie z uwagi na ten ostatni problem od dawna rekomendowaliśmy pracodawcom wdrażanie regulaminu pracy zdalnej i przewidywanie ryczałtu jako odpłatności za sprzęt i "infrastrukturę", którą pracownik wykorzystywał w interesie pracodawcy. Obecnie to, co proponowaliśmy naszym klientom jako działanie wyprzedzające regulację kodeksową, staje się faktem.

Wypłaty ekwiwalentu/ryczałtu pracodawcy nie unikną

Załóżmy hipotetyczną sytuację. Pracodawca, nie chcąc podnosić kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, nie zgadza się na wprowadzenie pracy zdalnej w zakładzie (oprócz pracy okazjonalnej). Czy w takiej sytuacji pracownicy chcący mimo wszystko pracować zdalnie przez dłuższy czas (powyżej limitu dla zdalnej pracy okazjonalnej) mogą zrzec się kodeksowego ekwiwalentu/ryczałtu?

Odpowiedź jest prosta. Nie.

- Zasadą pracy zdalnej wyrażoną w nowelizacji kodeksu pracy jest to, że pracownik za pracę zdalną ma otrzymać zwrot kosztów. Jedynie praca okazjonalna zwalnia pracodawcę z tego obowiązku. Analizując przepisy można stwierdzić, że pracownik nie ma prawa do zrzeczenia się ekwiwalentu za pracę zdalną - wyjaśnia Siemienkiewicz.

Jak jednak dodaje, wiele zmienić w tej kwestii będą mogły jedna sądy.

- Wykładni prawa w Polsce dokonują sądy, które ocenią, czy przepisy o ekwiwalencie mają charakter bezwzględny (tak jak przepisy dotyczące wynagrodzenia), czy istnieje możliwości wykonywania pracy zdalnej bez pokrycia kosztów. Jednak na takie orzeczenie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać - dodaje.

- W pierwszej kolejności należy wskazać, że nowelizacja przewiduje szereg sytuacji, w których pracodawca nie może nie zgodzić się na pracę zdalną. Przechodząc do bezpośredniej odpowiedzi - zrzeczenie się ryczałtu przez pracownika będzie niemożliwe (na tej samej zasadzie, jak niemożliwa jest praca bez wynagrodzenia np. za godziny nadliczbowe). Praktyka jednak pokazuje, że jest wiele zakładów pracy, w których praktyka niepłacenia za nadgodziny jest normą akceptowaną przez obie strony, dlatego nie spodziewam się, żeby z ryczałtem za pracę zdalną miało być inaczej - wyjaśnia Iwo Klisz.

Teraz czas na rozmowy w firmach, kluczowe są związki zawodowe lub przedstawiciele pracowników

Wprowadzenie pracy zdalnej uzależnione jest od tego, czy pracowników reprezentują organizacje związkowe. Jeżeli tak, pracodawca zawiera z nimi porozumienie. Jeżeli związków zawodowych jest kilka i nie da się z nimi dojść do wspólnego porozumienia, pracodawca wprowadza pracę zdalną w regulaminie.

Jeśli w danej firmie nie ma związków zawodowych, praca zdalna jest wprowadzana w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników. Jeżeli nie wydano regulaminu czy porozumienia ze związkami, pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej odpowiednio w poleceniu albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem.

W dokumentach tych muszą być uregulowane szczegóły organizacyjne wykonywania pracy: pokrywanie kosztów, BHP, kontrola czy czynności techniczne dotyczące sprzętu.

