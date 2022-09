Praca zdalna a podatki. Poważne problemy na horyzoncie

KDS

Praca hybrydowa i zdalna może być uznana za zdobycz pandemii, jednak "zdalność" przekraczająca granice krajów może powodować spory ból głowy dla departamentów HR i finansowo-księgowych firm. Kiedy praca zdalna oznacza powstanie zakładu podatkowego? Praca zdalna z innego kraju jest sporym wyzwaniem dla pracodawców. (Fot. Shutterstock)

Hybrydowy, a czasami i zupełnie zdalny model pracy stał się jednym z ważniejszych parametrów postpandemicznego rynku zatrudnienia.

Zdarza się, że pracownicy pracują zdalnie nie tylko w kraju siedziby pracodawcy, ale też za granicą.

Chociaż taki model pracy nie jest nowy, to jednak dziś skala tego zjawiska powoduje, że głośno dyskutuje się o jego podatkowych implikacjach.

Jednym z dyskutowanych zagadnień jest to, czy pracujący zdalnie za granicą pracownicy, w szczególności po zniesieniu restrykcji w podróżowaniu związanych z pandemią COVID-19, którym pracodawca nie udostępnia żadnego pomieszczenia, mogą stworzyć tzw. zakład podatkowy firmy. Powstanie zakładu podatkowego w danym kraju oznacza, że firma powinna zapłacić podatek dochodowy również w państwie zakładu, od zysków, które można przypisać do działalności w nim podejmowanej. Ponadto wiąże się to również z określonymi obowiązkami sprawozdawczymi.

Praca zdalna może prowadzić do powstania tzw. zakładu podatkowego

W jednym z wyroków WSA w Gliwicach wskazał, że działalność pracowników na tzw. home office nie może zostać uznana za zakład podatkowy pracodawcy, gdyż w tym specyficznym przypadku wykonywane przez nich czynności miały tzw. charakter pomocniczy do działalności głównej firmy. Generalnie jednak sąd w Gliwicach potwierdził, że home office może prowadzić do powstania zakładu podatkowego.

- Już teraz widzimy, że problem ten bywa różnie rozstrzygany w zagranicznych jurysdykcjach. Przykładowo w jednej z pierwszych interpretacji w takiej sprawie, władze skarbowe Hiszpanii stwierdziły, iż pracownik spółki brytyjskiej pracujący zdalnie w Hiszpanii, również po zniesieniu wszelkich restrykcji, nie może stanowić jej zakładu w sytuacji, gdy (1) pracodawca nie ponosił w związku z pobytem pracownika w Hiszpanii żadnych kosztów, (2) pozostanie w Hiszpanii było jednostronną decyzją pracownika, a nie zostało zlecone przez spółkę, (3) spółka nie prosiła pracownika żeby wykorzystywał mieszkanie w Hiszpanii do świadczenia usług - komentuje Monika Lewandowska, dyrektorka w CRIDO.

Problem nie dotyczy wyłącznie naszego kraju czy Europy. Praca zdalna sporym wyzwaniem podatkowym jest także dla przedsiębiorców mających swoje firmy w USA. Jak wynika z prowadzonych badań, od 14 do 23 mln Amerykanów planuje przenieść swoje miejsce pracy w związku z pracą zdalną do innego stanu. Jednak, co istotne, każdy stan USA ma de facto własne regulacje podatkowe, co rodzi ryzyko podwójnego opodatkowania dochodów pracownika, a dodatkowo powoduje określone wyzwania formalno-administracyjne po stronie pracodawcy.

