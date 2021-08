Praca wraca do Ministerstwa Rodziny. Tu będzie jej lepiej?

Po politycznym przetasowaniu w rządzie Zjednoczonej Prawicy „praca” z resortu rozwoju wraca po prawie roku przerwy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To na pewno wpłynie na legislacyjne propozycje poprzez bardziej „miękkie”, a nie gospodarcze spojrzenie na problemy związane z rynkiem pracy.

- Ja nie byłem zwolennikiem, gdy nam dział praca zabierano z naszego ministerstwa. Takie zapadły wtedy decyzje. One były polityczne. Uważałem wtedy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to jest taki fajny komponent – mamy rodzinę, a w rodzinie jednym z najważniejszych komponentów jest praca – komentuje niedawną decyzję premiera Morawieckiego wiceminister Szwed.

W „Rządowej ławie” deklaruje, że nazwa ministerstwa nie zmieni się w związku z poszerzeniem jego zakresu działań. Wszystkie departamenty, które były wcześniej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiedzialne za tę działkę, są już fizycznie przeniesione do resortu rodziny.

Zanim „pracą” zajęła się zdymisjonowana wiceminister Michałek, odpowiadał za nią właśnie Stanisław Szwed. Wydaje się więc, że jest naturalnym kandydatem do objęcia formalnego nadzoru nad przeniesionymi departamentami.

- To jest bardzo fajna działka, którą zajmowałem się przez wiele lat. Jednak nie została jeszcze podjęta decyzja, jaki będzie podział zadań w naszym ministerstwie. Dzisiaj wszystkie te departamenty podlegają bezpośrednio pod minister Marlenę Maląg. Ostatecznych rozstrzygnięć należy się spodziewać w najbliższym czasie. Zobaczymy, czy to będzie podział w ramach składu kierownictwa naszego ministerstwa, czy też ktoś nowy do nas dołączy – odpowiada wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Trzeba obiektywnie przyznać, że wybuch pandemii mocno wpłynął na listę rzeczy do zrobienia dla byłej już minister odpowiedzialnej za dział praca.

Prawo pracy nadal trzeba dostosować do zmienionej sytuacji.

Badanie trzeźwości pracowników pracujących na home office – to projekt zmian, który w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej traktują priorytetowo.

Druga sprawa – praca zdalna w Kodeksie Prawa Pracy i przyspieszenie negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego.

- Jest przygotowany projekt, który trafił do wewnątrz rządowych konsultacji. On był przygotowany jeszcze w Ministerstwie Rozwoju. Myślę, że będziemy go kontynuować. Jeśli będzie trzeba, to oczywiście pewne kwestie doprecyzujemy – informuje nas wiceminister Stanisław Szwed.

Nierozwiązaną nadal kwestią, a wpisywaną jako istotna w prawie każdej gospodarczej strategii obecnego rządu, jest usankcjonowanie zatrudniania obcokrajowców w Polsce.

Jakie zdanie na temat kształtu polskiej polityki imigracyjnej ma wiceminister rodziny?

- To musi być taka polityka zrównoważona – odpowiada Szwed i dodaje: W naszych programach chcemy wprowadzić takie mechanizmy, żeby zachęcać naszych rodaków do powrotu do kraju. To pierwsza grupa, o którą należy powalczyć. Druga grupa, nad którą warto się zastanawiać, to osoby z państw trzecich. Trzeba pomyśleć, na których branżach w szczególności powinno nam zależeć.

Koniec z reformą?

Jednym z kluczowych projektów, który był już procedowany przez Iwonę Michałek, byłą wiceminister odpowiedzialną za pracę w resorcie rozwoju, był temat gruntownej reformy urzędów pracy – ich struktury, ale przede wszystkim zadań i sposobu obsługi bezrobotnych.

Michałek rozpoczęła już nawet objazd po Polsce i konsultacje z pracownikami „pośredniaków”.

W „Rządowej ławie” wiceminister Szwed przyznaje, że nie znają jeszcze szczegółów tej reformy, ale w związku ze stabilną sytuacją na rynku pracy i dobrą oceną urzędów pracy za pierwsze miesiące po wybuchu pandemii wstrzymają się z decyzjami w tym zakresie.

- Robienie w tej chwili jakieś gruntownej zmiany w urzędach pracy nie byłoby bezpieczne, jeśli chodzi o funkcjonowanie całego państwa. Zobaczymy. Na razie nie przesądzamy, jaka będzie ostateczna decyzja.