Praca w USA to inwestycja, którą można spłacać w ratach

W sierpniu 2019 roku Polska i USA podpisały porozumienie o współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, co stanowiło ważny krok na drodze do zniesienia przez USA obowiązku wizowego wobec Polaków. Decyzję o przyjęciu Polski do programu Visa Waiver Program od 11 listopada ogłosił pełniący obowiązki szefa resortu bezpieczeństwa narodowego USA Kevin K. McAleenan.

Jest to historyczny i długo wyczekiwany moment dla Polski, jednak jeśli chcemy wyjechać do Stanów w celach zarobkowych nadal potrzebujemy wizy. Będzie ona także wymagana dla innych rodzajów wyjazdów, np. takich z zamiarem podjęcia stażu czy nauki oraz pobytów dłuższych niż 90 dni.

Dziś na zdobywanie pracowników spoza kraju najbardziej zdecydowani są głównie giganci technologiczni czy finansowi. Powodem jest m.in. antyemigracyjna polityka obecnego prezydenta USA.

W trakcie kadencji Donalda Trumpa zmienione zostały przepisy imigracyjne. Zawieszono między innymi opcję Premium Processing przy popularnej wizie H-1B, która pozwala firmom, za dodatkową opłatą, na szybsze rozpatrzenie wniosku ich zagranicznego pracownika. Tym samym uzyskanie odpowiedniej wizy dla pracy w USA pozostaje trudne i kosztochłonne.

- Wielu specjalistów z branży IT, pomimo tego, że są gotowi wyjechać do USA i spełniają wymogi wizy O-1, czyli dedykowanej wysoko wyspecjalizowanym pracownikom, nie może pozwolić sobie na wyłożenie z góry kilkunastu tysięcy dolarów na wynagrodzenie prawników. Bez ich wsparcia mają minimalne szanse na uzyskanie wizy O-1 - komentuje Joanna Bobel, prezes PassRight Poland.

Istnieje jednak mechanizm finansowania - Income Share Agreement (ISA), który jest coraz bardziej popularny na świecie. ISA jest alternatywą dla kredytu i pozwala sfinansować proces relokacji (np. edukację) w zamian za udział w przyszłym wynagrodzeniu pożyczkobiorcy.

- Fakt, że umowa o podziale dochodów jest dostępna w przypadku ubiegania się o wizę O-1, umożliwia kandydatowi, który się kwalifikuje do jej otrzymania, również sponsorowanie całego procesu wizowego. Bez tego, o ile nie ma się jeszcze pracodawcy, a oni z reguły rozpoczynają rozmowy rekrutacyjne z kandydatami, którzy wizę już posiadają, znaczne koszty ubiegania się o wizę O-1 trzeba pokryć samodzielnie - tłumaczy Joanna Bobel.

Na rynku istnieją firmy, które pomogą znaleźć finansowanie relokacji w zamian za kilkanaście proc. pensji miesięcznie. W przypadku utraty zatrudnienia spłata zwykle zostaje wstrzymana do czasu znalezienia nowej pracy.

Osoby, które chcą podnosić swoje kwalifikacje w USA, mogą skorzystać, w zależności od potrzeb, z różnych rozwiązań, np.: wizy F-1 w związku z podjęciem studiów, J-1 w celu odbycia stażu zawodowego, E-2 investor dla rozpoczynających własną działalność gospodarczą, H1-B – jednej z najpopularniejszych wiz pracowniczych, ale mającej wiele ograniczeń oraz wizy O-1 dla osób ze szczególnymi osiągnięciami.

Tymczasem stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach wyraźnie zmniejszyła się. O ile we wrześniu 2011 roku wynosiła jeszcze 9 proc., to we wrześniu 2016 roku było to już 5 proc. zaś w październiku 2019 roku już jedynie 3,6 proc. Oznacza to najniższe bezrobocie od grudnia 1969 roku.

Trwający nieprzerwanie od 97 miesięcy wzrost zatrudnienia sprawia, że w USA wyczerpują się rezerw siły roboczej, co z kolei skłania tamtejszych pracodawców do podnoszenia płac. Średnie stawki godzinowe były w październiku o 3,1 proc. wyższe niż rok wcześniej, co oznacza najszybsze roczne tempo ich wzrostu od 2009 roku. Wszystko to czyni amerykański rynek coraz bardziej atrakcyjnym dla pracowników z zagranicy.