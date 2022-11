Praca w niskich temperaturach to dodatkowe obowiązki dla pracodawcy

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, okres zimowy w Polsce rozpoczyna się 1 listopada i trwa do 31 marca. W ciągu tych pięciu miesięcy, na pracodawcach spoczywają dodatkowe obowiązki w zakresie ochrony pracowników wykonujących pracę w obniżonych temperaturach, ale również odpowiedniego zabezpieczenia firmy i terenów do niej należących.

W przypadku pracy wykonywanej na wolnej przestrzeni obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odzieży chroniącej przed niską temperaturą (fot. PAP/Bartłomiej Wójtowicz)

Posiłki regeneracyjne

W okresie zimowym pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom nieodpłatnie odpowiednich posiłków i napojów, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania określa rozporządzenie Rady Ministrów.

Przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C, pracodawca zawsze jest zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni gorące napoje. Prace wykonywane na zewnątrz w okresie zimowym uprawniają także do posiłków profilaktycznych.

W wyżej wskazanych warunkach, w okresie zimowym, czynności te muszą być również związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet.

Posiłki i napoje wydawane są pracownikom w tych dniach wykonywania prac, w których jest to uzasadnione. Powinny być one wydawane w czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 3–4 godzinach pracy. Natomiast napoje gorące pracodawca powinien zapewnić w ciągu całej zmiany roboczej i w ilości w pełni zaspokajającej potrzeby pracowników.

Praca na wysokościach

Okres zimowy - jak wskazuje Piotr Kalbron - to także prace na wysokości związane z odśnieżaniem dachów, co wymaga przestrzegania określonych standardów.

- Zanim pracodawca skieruje pracownika do odśnieżania dachu powinien pamiętać, że do pracy na wysokości można skierować wyłącznie pracownika posiadającego aktualne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. Z kolei pracownik skierowany do odśnieżania powinien odbyć instruktaż stanowiskowy i zostać poinformowany o ryzyku zawodowym, związanym z wykonaniem tej pracy, a przede wszystkim o bezpiecznym sposobie jej wykonywania - wskazuje Kalbron.

Dodatkowo pracodawca powinien zapewnić właściwe środki ochrony przed upadkiem z wysokości, a także wygrodzić i oznakować na chodnikach i ciągach komunikacyjnych strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego z dachu lodu i śniegu.

Inne obowiązki pracodawcy

Codziennym obowiązkiem pracodawcy powinno być również prawidłowe zabezpieczenie dróg i chodników mieszących się na terenie firmy. Chodzi głównie o ich odśnieżanie i zadbanie, by nie były śliskie. Przy silnych opadach śniegu pracodawcy muszą pamiętać o usuwaniu pokrywy śnieżnej z dachów i budowli (lub nawisów lodowych z tych dachów).

- Niestety jest to obowiązek, którego część pracodawców nie jest świadoma, natomiast jego niewypełnienie grozi nawet katastrofą budowlaną i w konsekwencji ofiarami śmiertelnymi. Dodatkowo, jeśli za ogrodzeniem zakładu pracy znajduje się chodnik leżący na gruncie firmy, ale jest używany do celów publicznych - firma również musi dbać o jego zabezpieczenie w porze zimowej. Zresztą to ostatnie zadanie dotyczy również mniejszych podmiotów, gdzie np. z chodnika publicznego wchodzi się po kilku stopniach do sklepu - muszą być odpowiednio oczyszczone, aby nie stwarzały ryzyka pośliźnięcia czy upadku - wyjaśnia Andrzej Bączkowski, ekspert ds. bezpieczeństwa pracy firmy doradczej W&W Consulting.

