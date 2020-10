Praca przymusowa coraz większym problemem. Także w Polsce

Praca przymusowa jest obecnie najczęstszą formą handlu ludźmi na świecie, także w krajach wysoko rozwiniętych, w tym w Polsce. Ofiarami przestępców padają nie tylko osoby pokrzywdzone, ale także przedsiębiorstwa, które często nieświadome praktyk swoich dostawców tracą reputację i kontrakty - pisze Polskie Forum HR, które wzięło udział w przygotowaniu specjalnego poradnika opisującego ten problem i możliwości radzenia sobie z nim.

- Pomimo rosnących standardów polskiego rynku pracy, dostrzegane są działania o znamionach pracy przymusowej. Świadomość społeczna tego problemu jest o wiele niższa niż jego skala. A warto uświadomić sobie, że praca przymusowa jest obecnie najczęstszą formą handlu ludźmi na świecie, także w krajach wysoko rozwiniętych, w tym w Polsce. Ofiarami przestępców padają nie tylko osoby pokrzywdzone, ale także przedsiębiorstwa, które często nieświadome praktyk swoich dostawców tracą reputację i kontrakty - wskazuje Polskie Forum HR, które wzięło udział w przygotowaniu specjalnego poradnika opisującego ten problem i możliwości radzenia sobie z nim.

Z danych KCIK wynika, że w ubiegłym roku osób objętych ich pomocą w związku z pracą przymusową było 132. Dużo rzadziej osoby wykorzystywane były do udzielania usług seksualnych (28), żebractwa, niewolnictwa domowego, przemocy czy też popełniania przestępstw.

Czytaj więcej: Coraz bliżej wpisania pracy przymusowej do kodeksu karnego

By zwiększyć świadomość tego problemu, Polskie Forum HR wzięło udział w pracach grupy roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę, działającej w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Efektem ich pracy jest poradnik „Praca przymusowa: Poradnik jak ją rozpoznać i przeciwdziałać”, którego pełną wersję zamieściliśmy w dziale multimedia (na dole strony).

Poradnik jest skierowany do przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, jak i innych podmiotów korzystających z pracy ludzi bezpośrednio (zatrudniając ich) lub pośrednio, które są świadome ryzyka i konsekwencji uwikłania w korzystanie z pracy przymusowej oraz które w sposób świadomy chciałyby wywiązać się z obowiązku zapewnienia poszanowania praw człowieka, w tym prawa do pracy oraz zakazu niewolnictwa. Znajdują się w nim informacje o tym, co to jest praca przymusowa, jak rozpoznać to zjawisko oraz jak mu zapobiegać.

- W związku z narastającymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi oczekujemy od siebie nawzajem większej transparentności, większego zaufania i upowszechnienia etycznych, odpowiedzialnych postaw rynkowych. Maksymalizacja zysku przestała być centralną potrzebą gospodarczą. Dziś liczą się wartości, misja i wpływ społeczny, po to by z efektów dobrobytu, bez szkody dla środowiska, korzystać mogli wszyscy bez względu na pochodzenie czy miejsce zamieszkania - we wstępie do poradnika komentowała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, była minister funduszy i polityki regionalnej.