Praca na urlopie jest możliwa. Nawet u tego samego pracodawcy

Przebywanie na urlopie wychowawczym nie blokuje nam prawa do podjęcia pracy lub innej działalności zarobkowej. Nie może to jednak kolidować ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem. Jakie warunki muszą spełnić rodzice, którzy chcą pracować na urlopie wychowawczym?

Jak tłumaczy Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym mogą podjąć zatrudnienie zarówno u obecnego, jak i innego pracodawcy. Jednak decydując się na taki krok trzeba pamiętać, że głównym założeniem urlopu wychowawczego jest przedłużenie sprawowania opieki nad dzieckiem po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, a więc praca podjęta podczas urlopu wychowawczego nie może kolidować ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

W Kodeksie pracy zaznaczono jednak, że jeśli pracownik zdecyduje się na pracę u dotychczasowego pracodawcy, to musi zostać skierowany do innego rodzaju pracy niż ta, którą wykonywał dotychczas.

- W podstawowym stosunku pracy pracownik korzysta bowiem z urlopu wychowawczego, a nie jest dopuszczalne, aby pracownik w ramach jednej umowy przebywał na urlopie wychowawczym i jednocześnie świadczył pracę - tłumaczą eksperci portalu Zielona Linia.

Praca podczas urlopu wychowawczego na podstawie odrębnej umowy

Podjęcie pracy na urlopie wychowawczym powinno nastąpić na podstawie odrębnej umowy. Nie ma znaczenia forma zatrudnienia, może to być umowa o pracę, jak i umowa zlecenie.

W sytuacji gdy zawarcie umowy z innym pracodawcą spowoduje, że pracownik będzie podlegał pod ubezpieczenia społeczne, to jest on zobligowany do poinformowania pracodawcy udzielającego urlopu wychowawczego o podjęciu dodatkowego zatrudnienia. Jeśli pracownik ma inny tytuł do objęcia ubezpieczeniem społecznym, to składki emerytalno-rentowe za pracownika nie będą już finansowane przez budżet państwa.

Ile czasu można pracować na urlopie wychowawczym